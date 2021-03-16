Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. За добу - 10 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, неподалік населених пунктів Лебединське та Трудівське російсько-окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Південне, ворог здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших військових немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території. Зокрема, збройні сили Російської Федерації та їхні найманці продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням мінометів 120 та 82-мм калібру, а також гранатометів усіх типів.

Варто наголосити, що за даними СЦКК більшість обстрілів позицій Збройних Сил України здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ. Наголошуємо, Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - зазначено в повідомленні.

Станом на 7 ранку 16 березня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.