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В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини

За минулу добу в Україні виявлено 9642 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"9642 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 313 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 03госпіталізовано – 2 005 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 03летальних випадків – 264;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 03одужало – 6 202 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 03здійснено тестувань за добу – 76 509 (зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 08захворіло – 1 477 190 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 08одужало – 1 232 209 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 08летальних випадків – 28 697;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 08проведено ПЛР-тестувань – 7 416 142.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Привіт із Буковєля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 3199
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16.03.2021 08:28
+3
Всю освіту і садочки на дистанційну форму навчання!!! Негайно! Треба рятувати людей. Також прискорити вакцинацію.
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16.03.2021 08:33
+3
Йди вже на уроки, рятівник.
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16.03.2021 08:39
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Когда погибло 5 ч в Харькове - по всей Украине объявили траур. Когда по Украине погибло 265 - никакой реакции.
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16.03.2021 08:26 Відповісти
Привіт із Буковєля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 3199
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16.03.2021 08:28 Відповісти
Брехлива статистика від зелених. При таких смертях, це вже за 25 000 нових випадків на день. Просто треба перестати тестувати! Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 3628
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16.03.2021 09:00 Відповісти
а какя разница сколько хворых по статистике, не все же из них умрут. Тут нужно минимизировать число смертей скорее, а не статистикой займатса
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16.03.2021 09:02 Відповісти
Ще не набридло?
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16.03.2021 10:17 Відповісти
Я мало верю в в 269 Днипропетровских выпадкив.Больше похоже на статистику московского улуса.Ибо населения -более 4х милллионов.Статистики общей смертности в Украине по году и по месяцам не озвучивают.А всё познаётся в сравнении.Хотят выглядеть причёсанными?
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16.03.2021 08:26 Відповісти
http://www.ukrstat.gov.ua

Статистична інформація -> населення та міграція -> Кількість померлих за окремими причинами смерті
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16.03.2021 08:51 Відповісти
Всю освіту і садочки на дистанційну форму навчання!!! Негайно! Треба рятувати людей. Також прискорити вакцинацію.
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16.03.2021 08:33 Відповісти
Йди вже на уроки, рятівник.
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16.03.2021 08:39 Відповісти
Свій пук пускай в себе в дома... А я за збереження життя людей, а не за те, щоб такі як ти могли вечером піти в бар пивка попити... Потерпиш заради людей трохи без півасіка. Правда ж?
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16.03.2021 08:51 Відповісти
Ми якось і без твоїх барів в карантини викручувались. Чи нема, де більше на свято зібратись? Ти чи думаєш, всі по норах ховались в протигазах?
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16.03.2021 08:55 Відповісти
Просто знаю більше 10 любителів півасіка в барах попити, причому безробітних, так вони найбільше і кляли локдаун... Бо як це так, вихідні без відвідування бара чи кафешки... Причому гроші на таке знаходяться, хоча і без роботи.
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16.03.2021 09:37 Відповісти
Все правильно він каже. Діти один одного заражють в школах - вони ж без масок сидять та тісно спілкуються. Потім натовпи дітей та молоді в транспорті, всі без масок - їм на інших начхати
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16.03.2021 09:01 Відповісти
це не Україна,а китай.
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 720 В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 5244
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16.03.2021 09:10 Відповісти
Спасєніє утопающіх - дєло рук саміх утопающіх (с)
Так шо нада єхать на опачінок в ісраєль. там колют пфайзером всех на шарка!!!
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16.03.2021 08:58 Відповісти
тільки що проходив біля львівської школи... ((
купа діточок.Без масок.
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16.03.2021 09:08 Відповісти
і купа народу з масками ПІД НОСОМ у маршрутках... ((
це вже наслідок - Львівщина стала лідером із захворюваності на коронавірус: за добу 1065 інфікованих, 20 людей з COVID-19 померли

НОВИНИ 16 БЕРЕЗНЯ, 2021
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16.03.2021 09:16 Відповісти
Задовбала вже ця влада своїм нескінченим шпагатом. Однією ногою вона "бороться з пандемією", а іншою ногою з'їжжає з гірок на лижах та фотографується в обіймах без масок.

Довбані популісти.
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16.03.2021 10:11 Відповісти
І що? У сусідніх країнах краще?
Влада дійсно задовбала, але ви зайдіть у найближчий супермаркет і подивіться як ведуть себе пересічні українці, задовбвні цією владою. у кожного другого маска на шії, інші надівають втягнуті з кишень сторчні маски лише перед касою...
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16.03.2021 10:24 Відповісти
Так, в сусідніх країнах краще, бо там влада більш відповідальна і менш популістична.
Якщо Європа позакривала в себе лижні курорти, а ми свій відкрили та ще й прорекламували президентською пикою, то в кого влада є владою, а в кого - зазивалою на корпоратив?
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16.03.2021 19:11 Відповісти
У нас в Харькове два выходных провожали масленицу. Городская администрация и районные устроили массовые гуляния без всяких ограничений. Терехов принимал участие. Журналисты сфотографировали его в хороводе вокруг костра. Сам без маски и все вокруг тоже.Так что на лыжах накатались, блинов наелись.Теперь можно и поболеть.
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16.03.2021 10:41 Відповісти
Мене найбільш розчулило на похоронах гєпи, що більше всього за ним лили сльози ті, хто ігнорував карантинні обмеження та називав пандемію фейком.
Зараз усе повторюється спочатку. Терехов думає, що його імунітет сильніший, ніж у гєпи...
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16.03.2021 19:16 Відповісти
 
 