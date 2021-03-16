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війна (56913) росія (47340) Чечня (264) Донбас (21703) Арестович Олексій (373)

"Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ймовірність, що Росія нав'яже Україні повномасштабну війну, близька до нуля: це нічого не дасть РФ і в них дуже мало шансів на військову перемогу або підсумок, який можна обміняти на умовний Мінськ-3. Крім того, Україна також не піде відвойовувати регіон силою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі каналу "Дом" спікер делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За словами чиновника, Москва з 2014 року "розповідає про страшну війну, яка от-от", - і це просто елемент інформаційного тиску на людей по обидва боки лінії розмежування, і на владу України.

Арестович вважає, що у РФ "натиснути на нас військовим шляхом не вийде", а якщо вона все ж нав'яже Україні військове вирішення, "ми відповімо так, що мало не покажеться".

Він нагадав, що останній великий наступ гібридна армія РФ здійснила під Мар'їнкою в червні 2015 року - і "він вкрай сумно для них закінчився".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Росію чекають нові санкції в разі відмови від мирного плану щодо Донбасу, - Арестович. ВIДЕО

"Я не бачу перспектив військового вирішення, по обидва боки. Буде політико-дипломатичний шлях. Ми не збираємося вбивати наших громадян - ми не росіяни. Ми не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - сказав позаштатний радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака

Нагадаємо, 9 березня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання для Донбасу готовий, Україна чекає на реакцію Росії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Всех , кто принял российское гражданство , ЛИШИТЬ ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ В УКРАИНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО .
И лишить права выезжать в ЕС по безвизу , бо за поведение этих людей ,Украина не должна нести ответственность и позориться
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16.03.2021 08:24
+19
Люся шо там с вагнеровцами?
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16.03.2021 08:23
+16
А как же? летаки литят будем всех бамбить? "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733 "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733 "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733
"Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 5026
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16.03.2021 08:29
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На Лжи в Рай еще никто не попадал,кроме сссра,там скоро будет и РАБссия... "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 5002
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16.03.2021 10:32 Відповісти
конечно не будем, у нас нет столько техники и пушечного мяса.
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16.03.2021 10:36 Відповісти
Русский нацизм.
Преступления в Украине.
Атака на Краматорск. 2015г
"Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 746
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16.03.2021 10:41 Відповісти
А ще ми не будемо виселяти завезених в крим і доМбас кацапів-терористів-військових, їх жОн і деТей. Ми ж не рАZZеяне. Дамо їм українське (подвійне) громадянство, хай голосують і тягнуть Україну в ватний мір.
Люся, резников вже використовував цей кацапо- пліснявий "якорь".
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16.03.2021 11:20 Відповісти
Ну и дибил
Бомби донбасс если не п#д2р"с!
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16.03.2021 12:29 Відповісти
Нее бомбить не надо, а вот сделать катки на четыре танка внутри и ЗАКАТАТЬ всю нечисть лугандонии. Экономический эффект колосальный.
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16.03.2021 14:04 Відповісти
правильно.
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16.03.2021 21:06 Відповісти
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