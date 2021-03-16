"Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович

Ймовірність, що Росія нав'яже Україні повномасштабну війну, близька до нуля: це нічого не дасть РФ і в них дуже мало шансів на військову перемогу або підсумок, який можна обміняти на умовний Мінськ-3. Крім того, Україна також не піде відвойовувати регіон силою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі каналу "Дом" спікер делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За словами чиновника, Москва з 2014 року "розповідає про страшну війну, яка от-от", - і це просто елемент інформаційного тиску на людей по обидва боки лінії розмежування, і на владу України.

Арестович вважає, що у РФ "натиснути на нас військовим шляхом не вийде", а якщо вона все ж нав'яже Україні військове вирішення, "ми відповімо так, що мало не покажеться".

Він нагадав, що останній великий наступ гібридна армія РФ здійснила під Мар'їнкою в червні 2015 року - і "він вкрай сумно для них закінчився".

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"Я не бачу перспектив військового вирішення, по обидва боки. Буде політико-дипломатичний шлях. Ми не збираємося вбивати наших громадян - ми не росіяни. Ми не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - сказав позаштатний радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака

Нагадаємо, 9 березня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання для Донбасу готовий, Україна чекає на реакцію Росії.