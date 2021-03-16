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Пандемія COVID-19 забрала життя 2,67 млн ​​осіб, кількість захворілих перевищила 120,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,67 млн ​​осіб, кількість захворілих перевищила 120,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 березня у світі зареєстрували 336 327 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6550 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 120 783 549 випадків інфікування, з них 336 327 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 672 468 людей, з них 6550 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,67 млн ​​осіб, кількість захворілих перевищила 120,7 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 97,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,67 млн ​​осіб, кількість захворілих перевищила 120,7 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.

Автор: Наталя Джума
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Де статистичні дані щодо смертності від інших хвороб?
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16.03.2021 08:44 Відповісти
Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,67 млн человек, число заболевших превысило 120,7 млн - Цензор.НЕТ 2014
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16.03.2021 08:47 Відповісти
І прайс з середніми цінами на їх лікування теж не завадило б.
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16.03.2021 08:52 Відповісти
А єсли лечили, но не спасли, то родственникам деньги за лечение вернут?
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16.03.2021 08:59 Відповісти
Три рази.
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16.03.2021 09:02 Відповісти
Ну это как бы справедливо было бы. Вот если вы купляете телик, а он через месяц навернулся, то по гарантии вам вернут деньги или дадут новый. Нового родственника врачи уже не вернут, а вот министерство здоровья могло б компенсировать хоть чота
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16.03.2021 09:04 Відповісти
Майже все - налом, або через підставних.
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16.03.2021 09:06 Відповісти
Интересна теперь статистика по гриппу. Ее, наверное, просто уже нет.
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16.03.2021 08:58 Відповісти
 
 