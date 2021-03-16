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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ

За минулу добу найбільшу кількість щеплень зробили в Полтавській області - 690.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"8 928 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 15 березня 2021 року в Україні. З початку кампанії щеплено 62 083 людини, з них отримали 1 дозу - 62 083 людини. За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Полтавській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (5644 щеплення), найменше - в Чернігівській області (1226 щеплень)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Після вакцинації проти COVID-19 імунітет напрацьовується мінімум три тижні, - гендиректор ЦГЗ Родина

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Лет через пятьдесят закончим вакцинироваться
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16.03.2021 09:08
+2
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5070
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16.03.2021 09:12
+1
это еще оптимистичное мнение)))
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16.03.2021 09:11
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Ну просто красавчики, молодцы. Привет из буковеля!
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4097
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16.03.2021 09:07 Відповісти
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5070
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16.03.2021 09:12 Відповісти
Оце темпи - ха ха ха ! Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах!

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2029
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16.03.2021 09:08 Відповісти
Лет через пятьдесят закончим вакцинироваться
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16.03.2021 09:08 Відповісти
это еще оптимистичное мнение)))
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16.03.2021 09:11 Відповісти
Если не закончим, то прекратим... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4484
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16.03.2021 09:16 Відповісти
Хрен вам. По прогнозам раз в году будет появляться новый штамм (прогнозы от ВОЗ, поэтому могут и не оправдаться!). Поэтому вакцинация даже по 10к в день - профанация, блуд и дерибан бабла.
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16.03.2021 09:15 Відповісти
Фото дня

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5026

1962 год. Массовые прививки от полиомиелита в США. 438 автомобилей за три часа.

Напомню, что когда вирусолог Джонас Эдвард Солк разработал вакцину от полиомиелита, он отказался патентовать вакцину, чтобы сделать её доступной абсолютно всем. А если бы запатентовал - стал бы богаче на $7 млрд.
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16.03.2021 09:33 Відповісти
Поразительные темпы вакцинации

15 марта, 16:00

Евгений Истребин: В Киеве второй день подряд вакцинировано НОЛЬ человек.

Дякую, Степанов, за гарну організацію вакцинування на терріторії століиці.

Так же успешно проходит компания в Запорожской, Ровенской и Черкасской областях, там тоже вакцинировано - НОЛЬ человек.
Радует Ивано-Франковская область 2 дозы вакцины вероятно были утилизированы. Проще говоря их выбросили.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5927

Семен Есилевский: Представьте, что воюющая армия в выходной день просто берет и уходит с позиций чтобы порыбачить там, сериальчик в кругу семьи посмотреть под пивко, а с понедельника, так уж и быть, опять в окопы. Правда, абсурд?

Мое личное впечатление от всего этого: будут жевать сопли и тянуть кота за яйца в долгий ящик пока не закончится весенняя волна. Когда волна схлынет и десятки тысяч погибших похоронят, нам расскажут, что теперь-то уж точно смысла в вакцинации нет - все ж уже или переболели, или померли, желающих нет. После этого оставшуюся вакцину сольют в коммерческую продажу. Похоже, именно в этом и состоит конечная цель.
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16.03.2021 09:37 Відповісти
Один із цього числа щеплених - я!
Я вважаю, що пара десятків якихось важких випадків на декілька міліонів щеплених, у яких ще і не доведено зв'язок між щепленням і погіршенням самопочуття - це мізер, у масштабах статистичної похибки.
Звісно - Пфайзером я з більшою радістю бим вколовся, але і ця вакцина теж непогано, принаймі ліпше ніж нічого, тим більше зважаючи що в мене мама зараз хворіє.
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16.03.2021 09:41 Відповісти
Где миллионы привитых, Зин? Ляшко смылся на больничный, пора по второму кругу изолироваться ЗЕ, Ермаку, Степанову. Зебобики снова обделались, как всегда.
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16.03.2021 12:54 Відповісти
Та куда ж вы так спешите???
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17.03.2021 04:19 Відповісти
 
 