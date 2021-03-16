За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ
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За минулу добу найбільшу кількість щеплень зробили в Полтавській області - 690.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"8 928 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 15 березня 2021 року в Україні. З початку кампанії щеплено 62 083 людини, з них отримали 1 дозу - 62 083 людини. За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Полтавській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (5644 щеплення), найменше - в Чернігівській області (1226 щеплень)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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1962 год. Массовые прививки от полиомиелита в США. 438 автомобилей за три часа.
Напомню, что когда вирусолог Джонас Эдвард Солк разработал вакцину от полиомиелита, он отказался патентовать вакцину, чтобы сделать её доступной абсолютно всем. А если бы запатентовал - стал бы богаче на $7 млрд.
15 марта, 16:00
Евгений Истребин: В Киеве второй день подряд вакцинировано НОЛЬ человек.
Дякую, Степанов, за гарну організацію вакцинування на терріторії століиці.
Так же успешно проходит компания в Запорожской, Ровенской и Черкасской областях, там тоже вакцинировано - НОЛЬ человек.
Радует Ивано-Франковская область 2 дозы вакцины вероятно были утилизированы. Проще говоря их выбросили.
Семен Есилевский: Представьте, что воюющая армия в выходной день просто берет и уходит с позиций чтобы порыбачить там, сериальчик в кругу семьи посмотреть под пивко, а с понедельника, так уж и быть, опять в окопы. Правда, абсурд?
Мое личное впечатление от всего этого: будут жевать сопли и тянуть кота за яйца в долгий ящик пока не закончится весенняя волна. Когда волна схлынет и десятки тысяч погибших похоронят, нам расскажут, что теперь-то уж точно смысла в вакцинации нет - все ж уже или переболели, или померли, желающих нет. После этого оставшуюся вакцину сольют в коммерческую продажу. Похоже, именно в этом и состоит конечная цель.
Я вважаю, що пара десятків якихось важких випадків на декілька міліонів щеплених, у яких ще і не доведено зв'язок між щепленням і погіршенням самопочуття - це мізер, у масштабах статистичної похибки.
Звісно - Пфайзером я з більшою радістю бим вколовся, але і ця вакцина теж непогано, принаймі ліпше ніж нічого, тим більше зважаючи що в мене мама зараз хворіє.