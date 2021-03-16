Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня
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У Тернополі, в гімназії ім. Івана Франка, нетвереза вчителька фізкультури накинулася на учня 7-го класу. Вона била школяра головою об стіну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомляє тернопільське видання te.20minut.ua.
Інцидент стався на уроці фізкультури. Там вчительці нібито не сподобалось те, що один із школярів сказав їй щось образливе.
"Вчителька фізкультури прийшла в школу напідпитку. Якийсь малий їй щось сказав, вона почала кричати, закрила спортзал зсередини і почала того хлопця бити головою об стіну. Діти підняли крик. Збіглися вчителі, дирекція тощо. Виламували двері", - сказала одна із родичів учнів, котрі навчаються у цій гімназії.
У коментарі ТСН.ua директор гімназії Анатолій Крижанівський інформацію про інцидент підтвердив, проте пообіцяв усі деталі повідомити згодом.
"Так, це дійсно мало місце. Для нас, як для педагогічного колективу це неприпустима подія. Ця вчителька від сьогодні у нас більше не працює", - сказав Анатолій Крижанівський.
Речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета повідомив ТСН.ua про те, що наразі правоохоронці встановлюють офіційні деталі події.
"На місце події поліції не викликали. Директор цієї гімназії нам повідомив, що інцидент трапився у п'ятницю, 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили. Але цей факт мав місце, усі деталі ми будемо зараз усе встановлювати", - сказав Сергій Крета.
Нагадаємо, на Львівщині розгорівся скандал з директоркою, яка розкритикувала одяг школярів. Більше читайте тут: https://tsn.ua/exclusive/zakrila-u-sportzali-ta-bila-golovoyu-ob-stinu-u-ternopoli-p-yana-vchitelka-nakinulas-na-uchnya-1744504.html
Будь ласка, зачекайте...
Бо я особисто знав декількох осіб, один з яких вже в віці 15 років, міг випити бутилку горілки залпом. Це коли горілка просто вливається зверху у відкритий стравохід за декілька секунд.
Інший, в такому ж самому віці, вже був хронічним алкоголіком..
І це були далеко не самі гірші "учні"
Хочешь бить - иди в спортзал и бей грушу.
Применение физической силы допустимо лишь для самозащиты.
Не маю наміру захищати ідіотку, але хочу знати, чому вона стала такою.
Мабуть такою народилася?
А може щось пішло не так? А може система освіти, в чомусь, не відповідає вимогам створення з немовляти ЛЮДИНИ?
Ви відчуваєте різницю між "как и почему"? Як пройшло життя, та ЧОМУ так сталося.
Відповіді мені не потрібні. Я ЗНАЮ та розумію, а от ЛОХторату, було б корисно задатися такими питаннями.
"Бить детей - это норм", це наслідки, а задуматися, де причина, це набато тяжче, для декотрих, це закрита книга(.
Ни за что на свете не ходите дети,
Не ходите в школу, вашу мать...
на роботі у школі, при дітях? чи перед уроком фізвиховання?
Як захищений учитель?
Батьків в школу викликати?
І що з того, якщо вони такіж самі хами.
Тільки штрафи батькам, дуже великі штрафи ...
але тут ще й діло в тому що педахох була нетвереза...а це вже інша фігня...і саме похмілля могло викоикати таку дику реакцію і неадекватні діїї , але це не є виправдвння, а навпаки
Тут спробуйте поставити себе, ну, хоча б на місце чоловіка жінки-вчительки, якій, наприклад учень-підліток пропонує статевий зв"язок у неприродній спосіб ...
Ситуації у школі бувають різні, і завжди звинувачувати учителя легше за все. Та й терпіти їм не має за що, $4000 в місяць їм не скоро заплатять
Для чого ця травля ?
А ситуація там , не зовсім (м'яко кажучи) така як описується в статті.