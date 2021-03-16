УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15552 відвідувача онлайн
Новини Події
15 218 42
діти (4420) побиття (847) вчитель (319)

Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня

Новини Цензор.НЕТ Події

Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня

У Тернополі, в гімназії ім. Івана Франка, нетвереза ​​вчителька фізкультури накинулася на учня 7-го класу. Вона била школяра головою об стіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомляє тернопільське видання te.20minut.ua.

Інцидент стався на уроці фізкультури. Там вчительці нібито не сподобалось те, що один із школярів сказав їй щось образливе.

"Вчителька фізкультури прийшла в школу напідпитку. Якийсь малий їй щось сказав, вона почала кричати, закрила спортзал зсередини і почала того хлопця бити головою об стіну. Діти підняли крик. Збіглися вчителі, дирекція тощо. Виламували двері", - сказала одна із родичів учнів, котрі навчаються у цій гімназії.

Також дивіться: Вчителька надавала "потиличників" 11-річному учневі на Львівщині: "Яке ти маєш право?" ВIДЕО

У коментарі ТСН.ua директор гімназії Анатолій Крижанівський інформацію про інцидент підтвердив, проте пообіцяв усі деталі повідомити згодом.

"Так, це дійсно мало місце. Для нас, як для педагогічного колективу це неприпустима подія. Ця вчителька від сьогодні у нас більше не працює", - сказав Анатолій Крижанівський.

Речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета повідомив ТСН.ua про те, що наразі правоохоронці встановлюють офіційні деталі події.

"На місце події поліції не викликали. Директор цієї гімназії нам повідомив, що інцидент трапився у п'ятницю, 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили. Але цей факт мав місце, усі деталі ми будемо зараз усе встановлювати", - сказав Сергій Крета.

Нагадаємо, на Львівщині розгорівся скандал з директоркою, яка розкритикувала одяг школярів. Більше читайте тут: https://tsn.ua/exclusive/zakrila-u-sportzali-ta-bila-golovoyu-ob-stinu-u-ternopoli-p-yana-vchitelka-nakinulas-na-uchnya-1744504.html

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
дегенерат? хоть и хамил, вызывай родителей! Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 6229 а ещё и буховая мразь в школу припёрлась!
показати весь коментар
16.03.2021 09:59
+6
А як учні повинні реагувати на п'янство педагогів на роботі?
показати весь коментар
16.03.2021 10:21
+4
Впевнений, що це якесь чмо малолітнє, яке пригало до вчителя бо в папи лоток "шаурми". Розпустилися ублюдки малолітні, я вже не говорю про старших. Я не вчитель, але завжди говорив: віддати малолітнє _авно батькам, і нехай батьки його вчать і виховують. Бо в тому що зараз виростає прошарок малолітніх невихованих, наглих, моральних уродів ублюдків - винні тільки БАТЬКИ
показати весь коментар
16.03.2021 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фізрук...
показати весь коментар
16.03.2021 09:53 Відповісти
і трудовик..але ж фемінізація
показати весь коментар
16.03.2021 12:13 Відповісти
А если бы не била головой об стенку, а обнимала за голову, то было бы лучше или хуже? Есть педагоги ? Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 316
показати весь коментар
16.03.2021 09:54 Відповісти
Ну, это нормально. Не по заднице же шлёпать взрослого семиклассного мужика, позволяющего себе хамить учителям
показати весь коментар
16.03.2021 09:54 Відповісти
дегенерат? хоть и хамил, вызывай родителей! Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 6229 а ещё и буховая мразь в школу припёрлась!
показати весь коментар
16.03.2021 09:59 Відповісти
Придурку, коли відпрацюєш в якому-небудь шкільному закладі вчителем років хоча б з десять, тоді будеш свого дзьоба розкривати. Домовились?
Бо я особисто знав декількох осіб, один з яких вже в віці 15 років, міг випити бутилку горілки залпом. Це коли горілка просто вливається зверху у відкритий стравохід за декілька секунд.
Інший, в такому ж самому віці, вже був хронічним алкоголіком..
І це були далеко не самі гірші "учні"
показати весь коментар
16.03.2021 10:27 Відповісти
телесные наказания в Украине запрещены для всех, даже для зэков.

Хочешь бить - иди в спортзал и бей грушу.

Применение физической силы допустимо лишь для самозащиты.
показати весь коментар
16.03.2021 11:04 Відповісти
Хто колись хоч трохи працював з дітьми - вчителем,вихователем,вожатим в дитячому таборі - той ніколи не захоче іншої роботи.Настільки спілкування з дітьми затягує і стає потрібним в першу чергу тобі.Навіть коли доля поверне в інший бік ти завжди будеш скучати і сумувати за дитячим колективом.Але завжди треба пам"ятати,що цей колектив живе по законам зграї,де керує той,хто сильніший.І силу треба демонструвати,розумніші роблять це без биття головою об стіну...
показати весь коментар
16.03.2021 11:45 Відповісти
недоумок, у меня мама работала и заведующей детского сада, и в школе, преподавала историю, была школьным психологом и заучем по воспитательной работе и как-то ей достался как классному руководителю, самый отбитый 8Б класс, так самые невменяемые, которых хотели со школы выпихнуть в бурситет или ещё куда подальше, стали вдруг адекватными ребятами, школьными так сказать активистами, просто был найден подход...
показати весь коментар
16.03.2021 12:04 Відповісти
давай я тобі щелепу зламаю і скажу що ти мені погане слово сказав. Діти будуть в майбутньому такі вчинки робити, як їх начвчили батьки і вчителі у дитинстві. Просто підстаркуватий вчитель, який давав "підзатильніки" поганим учням буде дуже здивований коли вийде на пенсію і йому в підземному переході молодчики відіб"ють нирки
показати весь коментар
16.03.2021 12:31 Відповісти
Шановний, трішки притухни, адже мене не покидає передчуття, що ти швидше героїчно обісрешся, аніж зможеш щось мені заподіяти Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня - Цензор.НЕТ 797
показати весь коментар
16.03.2021 13:13 Відповісти
Цікаво, а як пройшло життя вчительки фізкультури у її школі?
Не маю наміру захищати ідіотку, але хочу знати, чому вона стала такою.
Мабуть такою народилася?
А може щось пішло не так? А може система освіти, в чомусь, не відповідає вимогам створення з немовляти ЛЮДИНИ?
показати весь коментар
16.03.2021 09:57 Відповісти
как, как - почитай комменты - большинство уверены, что бить детей - это норм.
показати весь коментар
16.03.2021 11:05 Відповісти
Я не питав ЯК, я питав - чому?
Ви відчуваєте різницю між "как и почему"? Як пройшло життя, та ЧОМУ так сталося.
Відповіді мені не потрібні. Я ЗНАЮ та розумію, а от ЛОХторату, було б корисно задатися такими питаннями.
"Бить детей - это норм", це наслідки, а задуматися, де причина, це набато тяжче, для декотрих, це закрита книга(.
показати весь коментар
16.03.2021 11:15 Відповісти
підогох
показати весь коментар
16.03.2021 09:57 Відповісти
Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 9675

Ни за что на свете не ходите дети,
Не ходите в школу, вашу мать...
показати весь коментар
16.03.2021 09:59 Відповісти
ну главное ж что она там больше не работает, да? да, директор????
показати весь коментар
16.03.2021 10:00 Відповісти
Так, таких вчительок, ще й алкашок, треба гнати зі школи не дожидаючись скандалів.
показати весь коментар
16.03.2021 10:15 Відповісти
Схоже ви за все своє життя жодного разу не вживали алкоголю ))
показати весь коментар
16.03.2021 10:33 Відповісти
цікаве питання...)))
на роботі у школі, при дітях? чи перед уроком фізвиховання?
показати весь коментар
16.03.2021 10:45 Відповісти
Впевнений, що це якесь чмо малолітнє, яке пригало до вчителя бо в папи лоток "шаурми". Розпустилися ублюдки малолітні, я вже не говорю про старших. Я не вчитель, але завжди говорив: віддати малолітнє _авно батькам, і нехай батьки його вчать і виховують. Бо в тому що зараз виростає прошарок малолітніх невихованих, наглих, моральних уродів ублюдків - винні тільки БАТЬКИ
показати весь коментар
16.03.2021 10:08 Відповісти
Тому й "прошарок невихованих і нахабних" виростає, бо вчительки у школі п'яні моральні уродки. А з кого ж брати приклад? До того ж, оцінки ставлять несправедливо, ділять клас на сорти: "заможні і "нищеброди", вимагають хабарі за хороший атестат... А діти те все бачать, звідти й неповага до вчителів.
показати весь коментар
16.03.2021 10:23 Відповісти
Дати моральній ублюдці, колишній вчительці, два роки умовно. А якщо ні, то покарати її деінде.
показати весь коментар
16.03.2021 10:32 Відповісти
Я визнаю, що усе це непедагогічно, але як учитель повинен реагувати на хамство учня?
Як захищений учитель?
Батьків в школу викликати?
І що з того, якщо вони такіж самі хами.
Тільки штрафи батькам, дуже великі штрафи ...
показати весь коментар
16.03.2021 10:12 Відповісти
А як учні повинні реагувати на п'янство педагогів на роботі?
показати весь коментар
16.03.2021 10:21 Відповісти
діти бувають різні (і такі що доводять до істерики вчителя також є)
але тут ще й діло в тому що педахох була нетвереза...а це вже інша фігня...і саме похмілля могло викоикати таку дику реакцію і неадекватні діїї , але це не є виправдвння, а навпаки
показати весь коментар
16.03.2021 10:47 Відповісти
Ну, те що вчителька була нетвереза, то поки ще розмови, а нвіть і якщо вона і випила келих вина, то вона, що за кермо сіла?
Тут спробуйте поставити себе, ну, хоча б на місце чоловіка жінки-вчительки, якій, наприклад учень-підліток пропонує статевий зв"язок у неприродній спосіб ...
Ситуації у школі бувають різні, і завжди звинувачувати учителя легше за все. Та й терпіти їм не має за що, $4000 в місяць їм не скоро заплатять Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня - Цензор.НЕТ 6377
показати весь коментар
16.03.2021 11:20 Відповісти
як реагувати? точно не фізичним насильством.
показати весь коментар
16.03.2021 11:06 Відповісти
странно, что видео детки не записали, короче, не верю!!!
показати весь коментар
16.03.2021 10:22 Відповісти
Фізручка буха, а трудовик тверезий? Так не буває.
показати весь коментар
16.03.2021 10:24 Відповісти
Ну дик выпимши была, фуле
показати весь коментар
16.03.2021 10:31 Відповісти
Короче, обнять и простить ))
показати весь коментар
16.03.2021 10:37 Відповісти
и пива налить)))
показати весь коментар
16.03.2021 10:48 Відповісти
педа.гог одним словом...
показати весь коментар
16.03.2021 10:59 Відповісти
Дуже шкода що Цензор опускається до рівня жовтої преси, ну якась мінімальна перевірка повинна бути ?!
Для чого ця травля ?
А ситуація там , не зовсім (м'яко кажучи) така як описується в статті.
показати весь коментар
16.03.2021 11:18 Відповісти
ТСН вражає ... Не тим вражаєте , панове журнашлюхи !
показати весь коментар
16.03.2021 11:32 Відповісти
Я представляю, что у этих дебилов вытворяет трудовичка!
показати весь коментар
16.03.2021 12:58 Відповісти
Нервовий зрив. Суто по людськи можу поспівчувати усім учасникам інциденту, але у педагоги треба йти лише людям з сталевими нервами. Вчителька просто профнепридатна.
показати весь коментар
16.03.2021 13:23 Відповісти
просто физрук с трудовиком недопили
показати весь коментар
16.03.2021 15:36 Відповісти
 
 