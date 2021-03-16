Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня

У Тернополі, в гімназії ім. Івана Франка, нетвереза ​​вчителька фізкультури накинулася на учня 7-го класу. Вона била школяра головою об стіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомляє тернопільське видання te.20minut.ua.

Інцидент стався на уроці фізкультури. Там вчительці нібито не сподобалось те, що один із школярів сказав їй щось образливе.

"Вчителька фізкультури прийшла в школу напідпитку. Якийсь малий їй щось сказав, вона почала кричати, закрила спортзал зсередини і почала того хлопця бити головою об стіну. Діти підняли крик. Збіглися вчителі, дирекція тощо. Виламували двері", - сказала одна із родичів учнів, котрі навчаються у цій гімназії.

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У коментарі ТСН.ua директор гімназії Анатолій Крижанівський інформацію про інцидент підтвердив, проте пообіцяв усі деталі повідомити згодом.

"Так, це дійсно мало місце. Для нас, як для педагогічного колективу це неприпустима подія. Ця вчителька від сьогодні у нас більше не працює", - сказав Анатолій Крижанівський.

Речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета повідомив ТСН.ua про те, що наразі правоохоронці встановлюють офіційні деталі події.

"На місце події поліції не викликали. Директор цієї гімназії нам повідомив, що інцидент трапився у п'ятницю, 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили. Але цей факт мав місце, усі деталі ми будемо зараз усе встановлювати", - сказав Сергій Крета.

Нагадаємо, на Львівщині розгорівся скандал з директоркою, яка розкритикувала одяг школярів. Більше читайте тут: https://tsn.ua/exclusive/zakrila-u-sportzali-ta-bila-golovoyu-ob-stinu-u-ternopoli-p-yana-vchitelka-nakinulas-na-uchnya-1744504.html