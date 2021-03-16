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Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО

У відповідь на санкції проти нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака (обидва від "Опозиційної платформи - За життя") Російська Федерація в лютому провела кібератаку на Україну. Але українській стороні вдалося вчасно запобігти серйозним наслідкам.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

З середини лютого Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО фіксував масштабні атаки на українські сайти. Зокрема, були як звичайні DDoS-атаки з метою "покласти" їх потоком однотипних запитів, так і спроби занести віруси до програм документообігу.

Однак українській стороні вдалося вчасно виявити загрози і запобігти серйозним наслідкам. За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, атаки пов'язані з санкціями проти Віктора Медведчука та Тараса Козака, а також блокуванням телеканалів останнього.

"Початок низки атак відбувався ніби "за годинами", деякі з них виступали як операції прикриття, щоб відвернути команди реагування", - розповів він РБК-Україна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, така тактика свідчить про координацію дій під час кібератак. І це є додатковим підтвердженням участі російських спецслужб.

Він також зазначив, що росіяни активно сканують український сегмент інтернету в пошуках вразливих місць. І після їх виявлення запускають шкідливі програми для втручання в роботу систем і мереж.

Нагадаємо, раніше в Службі безпеки заявляли, що у складі російських спецслужб є спецпідрозділи, основною функцією яких є кібератаки проти України. У лютому на двох засіданнях РНБО ввів санкції проти Медведчука і Козака. В результаті, припинили ефірне мовлення телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, а також під управління держави повернули ділянку нафтопродуктопроводу, який експлуатувала пов'язана з Медведчуком компанія.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Омельченко заявив, що бачив і тримав у руках обліку картку агента КДБ Медведчука

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/Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 6540 Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 9009
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16.03.2021 09:50
+2
Агент Соколовский и адвокат Медведчук-один человек?/Бизнес для отмыва денег из Кремля?/Будущее ОПЗЖ - YouTubeРоссия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 9544 Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 8891
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16.03.2021 09:48
+2
впізнаю...:"раSSія сваїх нє брасаєт..." ... вскриваються адепти-консерви руSSкого міра потихеньку: медведчуки, рабіновичі, шуфричі, козаки, лукаші, марченки, ківалови, партнови, бойки, татарови, мураєви....

Тільки-но Байден принаступив на хвіст рукім чортам, зразу ж зартріпались мерзотники...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:12
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Ой. Можно подумать! А рашка их прекращала? Бред даниловский....
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16.03.2021 09:44 Відповісти
Операція прикриття ***************.
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16.03.2021 09:45 Відповісти
А подробиці є про "кібератаки"? Що саме "атакували", а то можна так кожного дня писати про те, що ми і так знаємо щодо парашки.
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16.03.2021 09:50 Відповісти
знаю одне тебе дурню там не згадували..
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16.03.2021 11:50 Відповісти
Питання було риторичним, але тобі йолопу не дійшло!
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16.03.2021 18:35 Відповісти
рашка провела кибератаку...эстафету подхватила непредсказуемая мендель...
Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО - Цензор.НЕТ 8556
...
Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО - Цензор.НЕТ 1501
от така уйня малятка !!!
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16.03.2021 10:07 Відповісти
впізнаю...:"раSSія сваїх нє брасаєт..." ... вскриваються адепти-консерви руSSкого міра потихеньку: медведчуки, рабіновичі, шуфричі, козаки, лукаші, марченки, ківалови, партнови, бойки, татарови, мураєви....

Тільки-но Байден принаступив на хвіст рукім чортам, зразу ж зартріпались мерзотники...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:12 Відповісти
А что наши хакеры делают? Или за поребриком самые умные? Не верю.
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16.03.2021 10:18 Відповісти
физически кабель перегрызли ?
просто не понимаю, чего все на какие то атаки ссылаются.
все гос структуры обычно отлично защищены. (отражают любые ддос атаки, просто строить надо сеть по уму)
базы крадут свои же.
------
в чем заключалась атака то ?
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16.03.2021 10:47 Відповісти
ну внесли они вредоносный код, с каким умыслом ? уронить что то ?
но это дело коммерческое, а не политическое.
обычно кладут инет магазины, удаляют с них данные. для продвижения своего магазина (ну это я условно).
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16.03.2021 10:51 Відповісти
блин это и то моветон, все конторы даже цензор ежедневно, а кто и ежечасно делает резервные копии информации.

Налепить на ДИА портрет Путина ? Весело, но какой смысл ?
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16.03.2021 10:57 Відповісти
ти чого тут размяукался блохастік..брись під лавку
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16.03.2021 11:54 Відповісти
Моск#лі через кібератаку втрутились в американські вибори, але українські системи кібератаку витримали. Здається, тут пи#дять і американці, і українці, кожні зі своєю метою.
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16.03.2021 11:57 Відповісти
час іде, технології в т.ч. захисту не стоять на місці, і атаки різні бувають і спроби втрутитися. Якщо ти до цього часу користуєся нокія 3210 і ос він хр, то це не значить, що і інші такі ж злидні.
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16.03.2021 15:25 Відповісти
час іде, технології в т.ч. захисту не стоять на місці, і атаки різні бувають і спроби втрутитися. Якщо ти до цього часу користуєся нокія 3210 і ос він хр, то це не значить, що і інші такі ж злидні.
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16.03.2021 15:24 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ НА УРОВНЕ НЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕТ ПРОБЛЕМЫ !!!
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16.03.2021 18:04 Відповісти
 
 