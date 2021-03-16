Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО
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У відповідь на санкції проти нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака (обидва від "Опозиційної платформи - За життя") Російська Федерація в лютому провела кібератаку на Україну. Але українській стороні вдалося вчасно запобігти серйозним наслідкам.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
З середини лютого Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО фіксував масштабні атаки на українські сайти. Зокрема, були як звичайні DDoS-атаки з метою "покласти" їх потоком однотипних запитів, так і спроби занести віруси до програм документообігу.
Однак українській стороні вдалося вчасно виявити загрози і запобігти серйозним наслідкам. За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, атаки пов'язані з санкціями проти Віктора Медведчука та Тараса Козака, а також блокуванням телеканалів останнього.
"Початок низки атак відбувався ніби "за годинами", деякі з них виступали як операції прикриття, щоб відвернути команди реагування", - розповів він РБК-Україна.
За його словами, така тактика свідчить про координацію дій під час кібератак. І це є додатковим підтвердженням участі російських спецслужб.
Він також зазначив, що росіяни активно сканують український сегмент інтернету в пошуках вразливих місць. І після їх виявлення запускають шкідливі програми для втручання в роботу систем і мереж.
Нагадаємо, раніше в Службі безпеки заявляли, що у складі російських спецслужб є спецпідрозділи, основною функцією яких є кібератаки проти України. У лютому на двох засіданнях РНБО ввів санкції проти Медведчука і Козака. В результаті, припинили ефірне мовлення телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, а також під управління держави повернули ділянку нафтопродуктопроводу, який експлуатувала пов'язана з Медведчуком компанія.
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от така уйня малятка !!!
Тільки-но Байден принаступив на хвіст рукім чортам, зразу ж зартріпались мерзотники...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
просто не понимаю, чего все на какие то атаки ссылаются.
все гос структуры обычно отлично защищены. (отражают любые ддос атаки, просто строить надо сеть по уму)
базы крадут свои же.
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в чем заключалась атака то ?
но это дело коммерческое, а не политическое.
обычно кладут инет магазины, удаляют с них данные. для продвижения своего магазина (ну это я условно).
Налепить на ДИА портрет Путина ? Весело, но какой смысл ?