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Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Погрози Росії на адресу України і держав-учасників

Погрози Російської Федерації майбутнім учасникам "Кримської платформи" є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. Тому в Росії на півострові єдиний статус - держава-окупант.

Таким чином, за словами речника МЗС, слова про посягання на "територіальну цілісність" Росії - це приклад спотвореного сприйняття реальності.

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"Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не належать Крим і Севастополь", - додав Ніколенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Крим це УКРАЇНА!
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16.03.2021 09:58
+4
Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 5986 Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 7725
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16.03.2021 10:04
+3
буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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16.03.2021 10:02
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Крим це УКРАЇНА!
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16.03.2021 09:58 Відповісти
євросадомазополітики так не думають
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16.03.2021 10:00 Відповісти
буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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16.03.2021 10:02 Відповісти
Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 5986 Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 7725
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16.03.2021 10:04 Відповісти
В 2043 році точно взнаємо безпечна ця вакцина чи ні.
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16.03.2021 10:14 Відповісти
В чаті якойсь помийні україна24 москалі онлі і вони краще знають. Ботов багато і добре організовані. ТВ канали закриваєтє тіпа? ну-ну.... А назвою помийні зовсім пєчаль Україна24(((( який тобі зє центр протидії ру.***** потрібний???
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16.03.2021 10:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:17 Відповісти
Украине надо ответить политическим на ухувертением раиси и её полового партнёра кетая. Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 2504
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16.03.2021 10:43 Відповісти
На РАБссии больше 150 000 деревень и сел,в 36 000 из них живут по 1 человеку,а еще 20 000 вобще нет ни одного человека.Из доклада вице-премьера РАБссии Татьяы Голиковой.Это вам не какой то Голос Омерики или БиБи Си из Лондона... Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 4038 Вялика РАБссия а посрать негдеПогрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 4038
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16.03.2021 10:53 Відповісти
Лет 6 назад информацию об демографической катастрофе давал известный режиссер Андрей Михалков-Кончаловский,деревни и села РАБссии на грани вымирания...,Татьяна Голикова лишь подтвердила этот тезис... Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 6071
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16.03.2021 10:57 Відповісти
Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 9213Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 9458 Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 5311 Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 5311
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16.03.2021 11:09 Відповісти
 
 