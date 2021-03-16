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Сподіваємося, що "червоні зони" даватимуть можливість, щоб вся Україна не закрилася, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сподіваємося, що

Перехід окремих регіонів України в "червону зону" карантину дає надію, що вся країна не перейде в локдаун.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Зокрема, парламентарій сподівається, що адаптивний карантин не приведе до загальнодержавного локдауну.

Крім того, Радуцький зазначив, що на Закарпатті госпіталізація пацієнтів знизилася на 10%.

"Це дає надію, що "червоні зони" будуть давати можливість, щоб вся країна не закривалася. Сьогодні дуже нехороша ситуація в Києві, Київській області, у Вінницькій області, Черкасах, але будемо сподіватися", - сказав нардеп.

Також читайте: Додаткові госпіталі для пацієнтів із COVID-19 розгорнуть у Львові, - Садовий

Автор: Анастасія Потіха
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Да выгонит Порох весь ваш поганый зелёный режим, ну куда вы денетесь...
Думаете что посадили картонную дурилику на Банковой, и это вам просто так сойдёт с рук ?
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16.03.2021 10:21 Відповісти
Как у вас ситуация с перелётами,ослабили ограничения?
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16.03.2021 10:23 Відповісти
Внутри страны можно; за границу нельзя.
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16.03.2021 10:29 Відповісти
Та ну... еще посадит нас на карантин итальянского типа, завезет самые луДшие фазеро-модерны, заставит ширнуться... Если бы объявил страну ковид-фри...
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16.03.2021 11:33 Відповісти
Тоже верно. Куда ну глянь - либо про-ротшильдовские, либо промосковские.
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16.03.2021 11:55 Відповісти
Пэтому - честно - не хочу заложника бабок во главе страны.
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16.03.2021 11:58 Відповісти
Мне представляется что он куда более склонен действовать по необходимости и по совести нежели по финансовым соображениям. Вам на месте виднее, конечно.
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16.03.2021 12:14 Відповісти
Наверное, не может себе этого позволить.
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16.03.2021 12:29 Відповісти
Возможно.
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16.03.2021 12:30 Відповісти
Радуцкий, как там Зоряна ? Всё переживает что её выгнали, и теперь в её кресле Степанов ? Пусть молится что легко отделалась. А то сейчас была бы министром по делам ковида.
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16.03.2021 10:22 Відповісти
Надеемся/ Надежды что вор Баканов , юрист вора Коломойского, назовёт вора Радуцкого вором, нет. / В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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16.03.2021 10:41 Відповісти
 
 