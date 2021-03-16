УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15586 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 994 23
вакцина (3523) Індія (239) карантин (16073) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов

В Україну вже до кінця місяця прибуде нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Індії. Очікується, що до 31 березня від компанії-виробника Serum Institute з Індії прибуде 1,5 мільйона доз.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Степанова, вакцина Oxford / AstraZeneca (CoviShield) від компанії-виробника Serum Institute (Індія) повинна бути поставлена ​​в Україну до 31 березня за умови, що наша країна отримає дозвіл на експорт від уряду Індії.

"Наступна партія вакцини CoviShield в розмірі 1,5 млн доз повинна приїхати до 31 березня згідно з контрактом. Для того, щоб нам її отримати, ми повинні отримати дозвіл на експорт уряду Індії, оскільки всі країни, які мають у себе потужності з виробництва, обмежуються в експорті", - сказав він.

Він також спростував, що вакцина AstraZeneca може бути небезпечною.

Також читайте: Степанов запевняє в безпеці COVID-вакцини Сovishield: Прищепив себе і батьків

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
СТОП!!! Никакой АстраЗенеки в Украине нет и не было! Была левая реплика от левого идийского цеха по розливу туалетной жижи. Не надо манипулировать нами, зешобла! Манипулируйте вашими тупыми избирателями. Они реально тупые, с ними можно делать что угодно.
показати весь коментар
16.03.2021 10:24
+6
Отлично!Остаётся только найти 1,5ляма идиотов,которые позволят в себя это х/з что ввести.
показати весь коментар
16.03.2021 10:18
+5
По словам Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) должна быть поставлена в Украину до 31 марта при условии, что наша страна получит разрешение на экспорт от правительства Индии.Источник: https://censor.net/ru/n3253571

==============
Что-то я не понял. А как первую паритю без разрешения доставили, казнокрад?
показати весь коментар
16.03.2021 10:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отлично!Остаётся только найти 1,5ляма идиотов,которые позволят в себя это х/з что ввести.
показати весь коментар
16.03.2021 10:18 Відповісти
Канада не отказалась, просто других вакцин в наличии нет.
Да и по цене они в 10ки раз дороже.
показати весь коментар
16.03.2021 10:37 Відповісти
Вже один ідіот антивакцинатор знайдений...
показати весь коментар
16.03.2021 11:00 Відповісти
Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 5220
показати весь коментар
16.03.2021 10:19 Відповісти
Її вистачить не на одне століття) Браво, це перемога
показати весь коментар
16.03.2021 10:20 Відповісти
А ОНО с подельниками ещё дерьма закупит. А счета то офшорные пополняются откатами. Мерзко.
показати весь коментар
16.03.2021 10:24 Відповісти
СТОП!!! Никакой АстраЗенеки в Украине нет и не было! Была левая реплика от левого идийского цеха по розливу туалетной жижи. Не надо манипулировать нами, зешобла! Манипулируйте вашими тупыми избирателями. Они реально тупые, с ними можно делать что угодно.
показати весь коментар
16.03.2021 10:24 Відповісти
Бывший посол Канады Ващук сказал же...Мы над Украиной ставили и будем ставить /Опыты....Во всех областях жизни. Проверяют как Украинцы выживут или сдохнут.
показати весь коментар
16.03.2021 10:26 Відповісти
ты антипрививочный кацапо-бот.
показати весь коментар
17.03.2021 10:43 Відповісти
Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов
=====
ключевое "ЕЩЕ".
Как писали в Украине желающих вакцинироваться 240 000 человек, но никто не знает где вакцинироваться, потому что вакцины как оказалось нигде НЕТ.
показати весь коментар
16.03.2021 10:30 Відповісти
По словам Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) должна быть поставлена в Украину до 31 марта при условии, что наша страна получит разрешение на экспорт от правительства Индии.Источник: https://censor.net/ru/n3253571

==============
Что-то я не понял. А как первую паритю без разрешения доставили, казнокрад?
показати весь коментар
16.03.2021 10:32 Відповісти
контрабас Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 8405 Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 8405
показати весь коментар
16.03.2021 10:38 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
16.03.2021 10:40 Відповісти
Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 7069.
-----------------------------------------

Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 4596 .

Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 806 .
показати весь коментар
16.03.2021 10:38 Відповісти
Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 8583
показати весь коментар
16.03.2021 10:41 Відповісти
😃😃😃😃😃😃😃
показати весь коментар
16.03.2021 10:48 Відповісти
Почему удалили мой коммент с вопросом, что они собираются делать с оставшимися на сегодня 437 917ю дозами?
А?
показати весь коментар
16.03.2021 10:44 Відповісти
Ага, по 4000 в день вакцинувати - доведеться ту вакцину на смітник викидати, бо усі терміни закінчаться. Для усієї країни при таких темпах більше 20 років знадобиться...
показати весь коментар
16.03.2021 10:50 Відповісти
идиотизм, люди не вакцинируются, зато вакцины будет хоть бассейны заливай, зато бабок отмоют и потратят уйму
показати весь коментар
16.03.2021 13:03 Відповісти
ой зрада-зрада-шмурдяк-шмурдяк.
показати весь коментар
17.03.2021 10:50 Відповісти
 
 