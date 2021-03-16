Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов

В Україну вже до кінця місяця прибуде нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Індії. Очікується, що до 31 березня від компанії-виробника Serum Institute з Індії прибуде 1,5 мільйона доз.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Степанова, вакцина Oxford / AstraZeneca (CoviShield) від компанії-виробника Serum Institute (Індія) повинна бути поставлена ​​в Україну до 31 березня за умови, що наша країна отримає дозвіл на експорт від уряду Індії.

"Наступна партія вакцини CoviShield в розмірі 1,5 млн доз повинна приїхати до 31 березня згідно з контрактом. Для того, щоб нам її отримати, ми повинні отримати дозвіл на експорт уряду Індії, оскільки всі країни, які мають у себе потужності з виробництва, обмежуються в експорті", - сказав він.

Він також спростував, що вакцина AstraZeneca може бути небезпечною.

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