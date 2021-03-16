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За добу в Києві через COVID-19 померли 19 осіб, видужали - 408, виявили 999 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За минулу добу в Києві виявили 999 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 147 710).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Так, захворіли 560 жінок віком від 18 до 90 років, 380 чоловіків віком від 18 до 89 років, 31 дівчинка від 3 до 17 років і 28 хлопчиків від 2 до 17 років.

Також зафіксовано 19 летальних випадків від вірусу (загалом 2936). Госпіталізували за добу 100 пацієнтів, подолали коронавірус 408 осіб (загалом 99 589).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131) районах.

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За добу в Києві через COVID-19 померли 19 осіб, видужали - 408, виявили 999 нових випадків, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
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Не розумію одного , чому лідирує Лівий берег , невже тестують більше!?
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16.03.2021 10:29 Відповісти
На Лівому бeрeзі в районах більша кількість мeшканців. Автори новин, як завжди, забувають виконати просту арифмeтичну дію.
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16.03.2021 10:43 Відповісти
Може хто знає, чому Кличко ще й досі не помер від коронавірусу?
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16.03.2021 10:52 Відповісти
Тільки після вас , так вирішив Кличко !
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16.03.2021 10:54 Відповісти
 
 