Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це "слуга народу" сказав у коментарі журналістам.
За словами парламентарія, "щоб була коаліція, потрібна коаліційна угода".
"Її потрібно обговорювати, її ж не можна просто так підписати, її потрібно проводити на фракції, потрібна буде програма. Тобто це великий процес. Станом на сьогодні таких процесів я не бачу. Можливо, є розмови, але розмови - це ж робочий режим. Розмови ми можемо і три роки вести", - зазначив Арахамія у коментарі журналістам перед початком пленарного засідання у вівторок.
Водночас він наголосив, що "Слуга народу" "спілкується завжди і з усіма фракціями, без винятку" і у представників "Батьківщини" в цьому випадку немає жодного особливого статусу". Те саме, за словами Арахамії, стосується і фракції "Голос".
"У теорії ми можемо мати велику коаліцію. Тобто ми можемо взяти депутатську групу "Довіра", депутатську групу "За майбутнє", "Голос" і "Батьківщину" і зробити коаліцію на 320 голосів. Такий проект є в теоретичному плані", - додав лідер фракції "Слуга народу".
При цьому Арахамія не виключає, що в разі розробки коаліційної угоди може виникнути багато ідеологічних та політичних непорозумінь.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду.
Будь ласка, зачекайте...
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Країнам Заходу сподобається такий новий член коаліції?
Джерело: https://censor.net/ua/n3253524
Тимошенко подтвердила переговоры с Зеленским о коалиции. Именно «Батькивщина» была их инициатором
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Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошо бы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
Вот пришлось прижимать хвост собачему рту а у него несколько десятков депутатов которые не будут теперь голосовать так как вам надо.
И тут на сцену выходит сама Вона (новое лицо) от части Правда она его ботоксом рихтует регулярно,и предлагает спасти страну,заботливая наша мама украинской коррупции.Конечно же не бесплатно,думаю премьер ее устроит.Вот только она весь ваш бродячий цирк купит а потом продаст,но уже дороже.Совсем плохи дела у шута.
Закупил попкорн жду!
Она САМА об этом говорит в эфирах телешоу.
https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8588-moe-predlozhenie-u-nih-na-stole-timoshenko-vyskazalas-naschet-soyuza-so-slugoy-naroda
ХХХХ
Обезьяна, процессы за тебя уже продумал Путин. Даст команду Зеленскому и сразу все процессы увидишь, недоумок