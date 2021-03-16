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Новини Політика України
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Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія про можливість коаліції з

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це "слуга народу" сказав у коментарі журналістам.

За словами парламентарія, "щоб була коаліція, потрібна коаліційна угода".

"Її потрібно обговорювати, її ж не можна просто так підписати, її потрібно проводити на фракції, потрібна буде програма. Тобто це великий процес. Станом на сьогодні таких процесів я не бачу. Можливо, є розмови, але розмови - це ж робочий режим. Розмови ми можемо і три роки вести", - зазначив Арахамія у коментарі журналістам перед початком пленарного засідання у вівторок.

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Водночас він наголосив, що "Слуга народу" "спілкується завжди і з усіма фракціями, без винятку" і у представників "Батьківщини" в цьому випадку немає жодного особливого статусу". Те саме, за словами Арахамії, стосується і фракції "Голос".

"У теорії ми можемо мати велику коаліцію. Тобто ми можемо взяти депутатську групу "Довіра", депутатську групу "За майбутнє", "Голос" і "Батьківщину" і зробити коаліцію на 320 голосів. Такий проект є в теоретичному плані", - додав лідер фракції "Слуга народу".

При цьому Арахамія не виключає, що в разі розробки коаліційної угоди може виникнути багато ідеологічних та політичних непорозумінь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Как же теперь свидетелям секты "бахини" это все пережить?

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 554
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16.03.2021 10:58
+7
І осталась бабуля , і разбітого корита .. ! Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 4390 .

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 2690 .
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16.03.2021 10:56
+5
Отвергли "невесту". Она со всей душой, а ее пока кидают.
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16.03.2021 10:56
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Отвергли "невесту". Она со всей душой, а ее пока кидают.
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16.03.2021 10:56 Відповісти
Как же теперь свидетелям секты "бахини" это все пережить?

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 554
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16.03.2021 10:58 Відповісти
Где же наши вдумчивые избиратели ПЕС поголовьем в 8%? Где ПЕСыки? Так вот они
Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 5432
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16.03.2021 11:21 Відповісти
Вдумчивым избирателя ЕС доказывать, что баба Юля продажная жадная тварь, абсолютно не нужно. Они это и так хорошо знают. Так что высер твой холостой. Пробуй дальше.
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16.03.2021 12:30 Відповісти
В смысле продажная? У Мертвечука в партии была? Кучму папой называла? К рыгам сбежала? У Ющенко в кумах и любых друзях ошивалась? У Януковича министром служила? Перед выборами брехала про доллар по дэсять и АТО за годыны? К Фирташу ездила и 16 сырных перемирий объявляла? Перед каждыми новыми выборами обосрамшись свою партию переименовывала? В этом продажная, прыхыльнык сывочолого альруиста. П.С. вы не избиратели ЕС, бо ЕС это ЕвроСоюз, вы избиратели одного из осколков рыгов - ПЕС, партии основанной в Даунецке
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16.03.2021 12:47 Відповісти
Т.е. это не "бахиня" пыталась с Яныком в 2009 году поделить власть в стране до 2029 года? Но ее, как и сейчас, прокинули? Или "пропало все" уже забылось? И это не она-же сейчас голосовала с Бениными холуями за грабительский бюджет 2021 и опять-же лезет с ними в коалицию? Пробуй дальше.
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16.03.2021 15:47 Відповісти
Кому и кобыла невеста...
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16.03.2021 11:11 Відповісти
Вона: "Бєрі мєня", а він: "Не хочу". Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 3903
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16.03.2021 11:57 Відповісти
І осталась бабуля , і разбітого корита .. ! Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 4390 .

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 2690 .
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16.03.2021 10:56 Відповісти
Тимошенко верещить про безглузде зовнішнє керування Україною.
Країнам Заходу сподобається такий новий член коаліції?
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16.03.2021 10:58 Відповісти
"І я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни із зовнішнього безглуздого управління українців на національну політику, яка буде підніматиме цілі галузі, яка замінить повністю всю логіку реформування охорони здоров'я, якщо ви готові змінити стратегію, я готова стати поряд з вами, уся моя команда готова бути поряд, і ми допоможемо підняти країну із цих уламків", - розповіла Тимошенко.

Джерело: https://censor.net/ua/n3253524
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16.03.2021 11:00 Відповісти
Де Григян-Тєлєгіна з Бенею і де національна політика України ?.....
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16.03.2021 11:17 Відповісти
Захід її знає як облуплену ще з часів Лазаренка.
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16.03.2021 12:01 Відповісти
Не договорятся и не поделят страну -

Тимошенко подтвердила переговоры с Зеленским о коалиции. Именно «Батькивщина» была их инициатором
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16.03.2021 10:58 Відповісти
Ждем-с следующий видосик "Пропало все".
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16.03.2021 11:15 Відповісти
А бабушка навіть омолодилася десь на 30-ть рочків,а не беруть
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16.03.2021 10:59 Відповісти
Арахімія , ти шо , мені гарбуза підсунув .?? Я це тобі не забуду . Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 1307 .

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 819.
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16.03.2021 11:00 Відповісти
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошо бы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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16.03.2021 11:01 Відповісти
Ой не ври плохо получается,тебя же читают не только ваши избиратели.
Вот пришлось прижимать хвост собачему рту а у него несколько десятков депутатов которые не будут теперь голосовать так как вам надо.
И тут на сцену выходит сама Вона (новое лицо) от части Правда она его ботоксом рихтует регулярно,и предлагает спасти страну,заботливая наша мама украинской коррупции.Конечно же не бесплатно,думаю премьер ее устроит.Вот только она весь ваш бродячий цирк купит а потом продаст,но уже дороже.Совсем плохи дела у шута.
Закупил попкорн жду!
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16.03.2021 11:02 Відповісти
Процес розпилу проте добре триває(((
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16.03.2021 11:02 Відповісти
я не понял, эти пионеры решили прокатить косатую на разговорах ни о чем?
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16.03.2021 11:04 Відповісти
Стоит напомнить, что тема коалиции в очередной раз поднята самой Тимошенко. Пионеры(с) лишь реагируют на вопросы заинтересованных журналистов. У Тимошенко нет ни Прямого, ни пятого... Выжимает инфоповод напомнить о себе из того, что есть.
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16.03.2021 12:11 Відповісти
Мстя Вани буде страшна! Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 2333
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16.03.2021 11:20 Відповісти
Теперь легко ориентироваться по Юлии Владимировне. Когда идут переговоры,она сразу притихает, или ведет себя очень осторожненько. Если провал, тут же на всех площадках начинает " мочить" зеленую власть. Судя вчера, по выступлению на согласительном совете, опять мимо.))
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16.03.2021 11:20 Відповісти
І по виступу і Верховній Раді сьогодні.
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16.03.2021 12:06 Відповісти
Зеленым ничтожества делают информационный шум, чтобы говорили о чем угодно,о коалиции с Батькивщиной, о их новой типа идеологии, о Минске, о том что Бубочка пойдет на второй срок и тд, лишь не о тарифах,продаже земли, Нафтогазе и вангергейте!
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16.03.2021 11:28 Відповісти
Зачем же она настойчиво предлагает зеленым ничтожествам себя в качестве члена коалиции с ними?
Она САМА об этом говорит в эфирах телешоу.

https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8588-moe-predlozhenie-u-nih-na-stole-timoshenko-vyskazalas-naschet-soyuza-so-slugoy-naroda
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16.03.2021 11:41 Відповісти
Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу"

ХХХХ
Обезьяна, процессы за тебя уже продумал Путин. Даст команду Зеленскому и сразу все процессы увидишь, недоумок
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16.03.2021 12:54 Відповісти
Так же, как и в 2009г идиоты кричали: Прибют, Прибют... А в итоге те, кто кричал и создали с ПР коалицию. Может быть сейчас икнется Щуру. Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 4532
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16.03.2021 13:21 Відповісти
Как же хочет ВОНА урвать хоть толику реальной власти,..но не всегда желания совпадают с возможностями..."Зелень",хоть и недалека в своем умственном развитии,однако понимает,что для них коалиция с авантюристами от"Батькивщины"может плохо закончиться..
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16.03.2021 17:13 Відповісти
 
 