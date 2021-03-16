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Новини Політика України
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Зараз немає юридичних підстав говорити про коаліцію із "Батьківщиною", - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зараз немає юридичних підстав говорити про коаліцію із

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що немає юридичних підстав говорити про коаліцію із "Батьківщиною" і офіційних пропозицій не надходило.

Про це Кравчук розповіла у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз коаліція – це монобільшість, і жодних юридичних підстав говорити про коаліцію немає. Але ми ж не забороняємо іншим фракціям голосувати за ті чи інші закони, якщо вони не суперечать їхнім переконанням, програмі тощо", - зауважила нардепка.

Кравчук також розповіла, що не чула, щоб пропозиція про коаліцію офіційно надходила від "Батьківщини".

"У нас чомусь питання коаліції зводиться не до програми, чого ми хочемо досягти, а які хто портфелі в Кабінеті Міністрів отримає. В принципі, логіка там така: повернутись якимось чином у владу, хоча українці на виборах відмовили в цій довірі", - сказала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу"

Нагадаємо, раніше "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Шо, забзділи, зелені недоумки? Юлька вас зробить аж бігом. Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8097
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16.03.2021 11:02
+6
Схемы мародёрства Украины мафией Коломойского работают и других схем не надо.
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16.03.2021 11:00
+4
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова зміна декорацій !!!_))
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16.03.2021 11:01
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Схемы мародёрства Украины мафией Коломойского работают и других схем не надо.
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16.03.2021 11:00 Відповісти
За півтора року жодного, ЖОДНОГО кроку для полегшення становища 90% українців. Одні маски-шоу від Зє та РНБО.
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16.03.2021 11:40 Відповісти
Фабрика по виробництву локшини працює далі !!!)))
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16.03.2021 11:44 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова зміна декорацій !!!_))
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16.03.2021 11:01 Відповісти
У тебя, пацак, вообще нет никаких предпосылок рот открывать. Ты за два года царювання еще ничего вменяемого не сказал. И тем более не сделал. Разве что нехило прибарахлился.
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16.03.2021 11:01 Відповісти
это тёлка! )))
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16.03.2021 11:03 Відповісти
Ладно. Тогда пацачка. Только сути это не меняет.
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16.03.2021 11:07 Відповісти
Какая коалиция? разгонять вас ублюдков надо и побыстрее.
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16.03.2021 11:02 Відповісти
Как правило , они не разбегаются , а перекрашиваются .
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16.03.2021 11:12 Відповісти
метку - зелёная точка на лбу.
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16.03.2021 11:17 Відповісти
Шо, забзділи, зелені недоумки? Юлька вас зробить аж бігом. Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8097
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16.03.2021 11:02 Відповісти
Доиграются . Станут слугами жоппоблока .
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16.03.2021 11:10 Відповісти
это уже просматривается
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16.03.2021 12:08 Відповісти
Був час коли Юлі робили прєдложенія,тепер це робить вона сама.Але ніхто не любить тих,хто набивається і пропонує себе.Різко падає ціна товару.Про це ще Булгаков писав і знає будь який торгаш...
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16.03.2021 11:14 Відповісти
від зміни доданків- сума не змінюється...
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16.03.2021 11:16 Відповісти
Бідна баба Жулька, вона як та стара дівка всім накидається, а ніхто не сватає.
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16.03.2021 11:55 Відповісти
Тимошенница рвется ближе к телу, рассчитывая своей поддержанной задницей захватить теплое, сладкое место у кормушки.
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16.03.2021 12:14 Відповісти
нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной" ------- да красавица блеснула умом, говорить НАДО и не только с Батькивщиной, а со всеми кто хоть малость с умом. Потому ваши дела так и плохи что вы считаете себя самыми красными и зрелыми, а на деле - зелень.
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16.03.2021 13:42 Відповісти
Основания появятся когда большинство украинцев пошлют вас нах.., но тогда уже будет поздно. Думай-те!!
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16.03.2021 20:57 Відповісти
 
 