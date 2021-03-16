Мінкульт має намір визнати Гостиний двір пам'яткою національного значення: ідею розміщення в ньому музею сучасного мистецтва відхилено, - Ткаченко

Гостиний двір - це об'єкт державного значення, який Міністерство культури та інформаційної політики планує визнати пам'ятником національного значення.

Про це повідомив глава відомства Олександр Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що об'єкт непростий з точки зору реставрації. Щодо того, яким він буде - без обговорення з громадськістю ми не будемо приймати рішення, але однозначно це буде культурно-мистецький простір. Зараз потрібна концепція, проведення конкурсу, як повинна відбуватися реставрація", - повідомив Ткаченко.

При цьому він зазначив, що ідея розміщення в Гостиному дворі музею сучасного мистецтва поки відхилена.

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"Ми розуміємо, що простір занадто складний для цього", - пояснив Ткаченко.

Як локацію для майбутнього Музею сучасного мистецтва в Мінкульті розглядають кілька варіантів, серед них "Український Дім" і "Мистецький арсенал". Можливий варіант і будівництва під ці цілі нової будівлі, додав міністр.

"У нас є програма нового будівництва, зараз вона на узгодженні, включаючи фінансову складову. Серед претендентів є і музей сучасного мистецтва, і Будинок музики, і будівництво великого архіву на Троєщині тощо", - повідомив Ткаченко.