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Новини Суспільство
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На ділянці об'їзної дороги в Дніпрі буде побудовано дворівневу розв'язку, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Будівництво 7-кілометрової ділянки об'їзної дороги триває в Дніпрі. Зокрема, має бути побудована дворівнева розв'язка, яка дозволить звільнити обласний центр від транспорту, який рухається сьогодні через місто транзитом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше буде заторів. Фури не псуватимуть міські дороги", - пояснив глава ОДА.

Так, згідно з проєктом, нова об'їзна дорога з'єднає трасу Н-08 з Південним мостом Дніпра. Дворівнева розв'язка буде чотирисмугова - по 2 смуги в кожному напрямку.

На ділянці обїзної дороги в Дніпрі буде побудовано дворівневу розвязку, - ОДА 01

Побачити, як відбувається будівництво розв'язки, можна на відео, розміщеному на сайті ОДА.

"Ми будуємо шляхопровід для безпеки руху. Він розділить транспортні потоки на аеропорт і Південний міст", - розповів про об'єкт будівництва в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Над будівництвом розв'язки працюють 150 мостобудівників і робочих суміжних напрямів, а також 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про плани програми на 2021 рік. У ході "Великого будівництва" - 2021 в Україні має бути побудовано та оновлено 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також дивіться: Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Что украли?
Твои мозги, так их и не было вроде
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16.03.2021 11:55
+1
Дороги возле Царичанки и Китай города вообще нет
ПОЗОРИЩЕ
Днепр - город миллионник : половина власти из Днепра ( Кучма, Тимошенко и т д)
Если им всем начхать на свой город , то и на остальную Украину - тоже начхать
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16.03.2021 12:00
+1
Як казали, колись-"Били времена доПетровские,потом настали Петровские , а затем ДнепроПетровские " !!!)))
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16.03.2021 12:04
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"Велике крадівництво " триває !!!)))
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16.03.2021 11:26 Відповісти
Что украли?
Твои мозги, так их и не было вроде
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16.03.2021 11:55 Відповісти
Хай буде так!! В Багдаді все спокійно !!! Влада не краде і народ жирує !!!)))
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16.03.2021 12:02 Відповісти
Ну от як добре завжди можно домовитися
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16.03.2021 12:06 Відповісти
Когда Е50 пустите в обход через Кайдакский? Там уже опоры ржаветь начали.
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16.03.2021 11:28 Відповісти
Предпочитаете по Центральному мосту?
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16.03.2021 11:56 Відповісти
Это сейчас фуры так и ездят, а должны по Кайдакскому.
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16.03.2021 12:26 Відповісти
Фуры уже в центре Днепра .
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16.03.2021 11:43 Відповісти
Дороги возле Царичанки и Китай города вообще нет
ПОЗОРИЩЕ
Днепр - город миллионник : половина власти из Днепра ( Кучма, Тимошенко и т д)
Если им всем начхать на свой город , то и на остальную Украину - тоже начхать
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16.03.2021 12:00 Відповісти
Як казали, колись-"Били времена доПетровские,потом настали Петровские , а затем ДнепроПетровские " !!!)))
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16.03.2021 12:04 Відповісти
А який стосунок до Китайгорода і Царичанки має Дніпро? Це питання "Укравтодору" і ОДА.
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16.03.2021 12:15 Відповісти
Настоящая двухуровневая?? Да не может быть! Это ж фантастика, мир такого еще не видел!
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16.03.2021 12:03 Відповісти
Дворівнева - це сила! От тільки НАФІГА??? Куди ця дорога йтиме далі? Взагалі звідки і куди вона веде? З Солоного на Іларіонове? Чи з "Тополів" на "Ігрень"? Бо з боку Києва та Кривого Рогу у бік Донецька або Харкова краще буде через Кодацький міст. З Запоріжжя на Харків є своя дорога.
Питав про це Голіка - він мене чомусь забанив... Мабуть щось утаємничує...
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16.03.2021 12:13 Відповісти
Та так... Поки не виведуть з Південного моста дорогу за Підгороднє - сенсу в цій об"їздній нема. Потік упреця в Ігрєнь та переїзд на Сєвєрний.
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16.03.2021 13:37 Відповісти
Всеодно питання звідки й куди залишається (якщо не розглядати напрям з бюджету у кишеню).
Загалом Південний міст будували задля теплотраси з ПдТЕС на "Перемоги", "Тополі", "Соколи". Але уже під час будівництва супер-мер Куліченко сказав, що теплотраса непотріна, бо "у нас котельні добре працюють".
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16.03.2021 16:58 Відповісти
Все добре! А є якась інформація щодо продовження будування об'їздної від Кайдакського мосту вбік Кривого рогу. Хотілося б почути.....
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17.03.2021 09:15 Відповісти
 
 