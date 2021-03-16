За добу в ЗСУ зареєстровано 176 нових випадків захворювання на COVID-19, 24 людей госпіталізовано

Станом на 10.00 16 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1707 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Всього за час пандемії одужали 16796 осіб, летальних випадків 50.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 511 осіб.

За минулу добу зареєстровано 176 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 24 людини.

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З початку вакцинальної кампанії в Збройних Силах України 7346 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 1532 - військові медики.

За минулу добу 710 осіб вакцинувалося від COVID-19.