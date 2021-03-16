У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді
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В Україні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт №5247.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це свідчать дані на сайті ВР.
Закон передбачає, що після держреєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування Міністерство охорони здоров'я за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України.
Йдеться про звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до вакцинації, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.
"З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин", - вказано у пояснювальній записці.
Отже, прийняття закону необхідне для отримання Україною вакцин у рамках цього механізму.
Нагадаємо, Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у рамках COVAX.
Так, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україну в рамках глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється у Південній Кореї. До кінця другого кварталу цього року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
В Европе так же.
Вакцины от Ковида - исключение из области гражданской ответственности, читай:
"In the US, the "2005 Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP)" more broadly excludes tort claims from products that help to control a public health crisis. This act has been triggered in relation to COVID-19 in the US by the Secretary of HHS declaring a public health emergency, effective from February 4th, 2020. These provisions mean that qualified pandemic products are "immune from liability under federal and state law with respect to all claims for loss caused by, arising out of, relating to, or resulting from the administration to or use by an individual of a covered countermeasure if a Declaration has been issued with respect to such countermeasure.""
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Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
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