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У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді

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У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді

В Україні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт №5247.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це свідчать дані на сайті ВР.

Закон передбачає, що після держреєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування Міністерство охорони здоров'я за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України.

Йдеться про звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до вакцинації, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

Також читайте: Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов

"З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин", - вказано у пояснювальній записці.

Отже, прийняття закону необхідне для отримання Україною вакцин у рамках цього механізму.

Нагадаємо, Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у рамках COVAX.

Так, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україну в рамках глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється у Південній Кореї. До кінця другого кварталу цього року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности/листья дубовые падают с ясеня. Ну, ничего себе, вот, ничего себе.
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16.03.2021 11:49
+16
Нас власть уверяет, что вакцины безопасны. Тогда возникает логический вопрос - а к чему тогда такая необходимость в данном законе?
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16.03.2021 11:49
+9
МА-ЛА-ЦЦЬІ!!! В Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок. Законопроект уже в Раде - Цензор.НЕТ 8170 І нікто ніучом нівінават.
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16.03.2021 11:50
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популяризация прививок.
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16.03.2021 12:18 Відповісти
Эврика! Очень интересное сногсшибательное предложение!!! Не понятно одно - это депутаты сами инициируют такой "прогресс" или поступила указивка от производителей? Следующим шагом вероятно поступит предложение - разогнать все государственные контролирующие органы - а зачем им зарплату платить, если от них ничего не зависит? Параллельно нужно менять уголовное право - вводить статьи за разглашение побочных эффектов от вакцин.
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16.03.2021 12:22 Відповісти
Не сами.
В Европе так же.
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16.03.2021 12:34 Відповісти
Це таким чином вони збираються популяризувати вакцинацію?
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16.03.2021 12:24 Відповісти
Вся Европа и США приняли такие же законы. И никто про зраду не скулит.
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16.03.2021 12:29 Відповісти
Це така свіжа методичка від ботоферми? Приведіть приклад такого документу в США, там би всю владу за таку ініціативу знесли б за одні сутки. В США фірми виробникі ліків платять по 300 млн компенсації,тим хто від них постраждав.
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16.03.2021 12:51 Відповісти
У тебя все что не вписывается в твою картину мира - "методичка"?
Вакцины от Ковида - исключение из области гражданской ответственности, читай:
"In the US, the "2005 Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP)" more broadly excludes tort claims from products that help to control a public health crisis. This act has been triggered in relation to COVID-19 in the US by the Secretary of HHS declaring a public health emergency, effective from February 4th, 2020. These provisions mean that qualified pandemic products are "immune from liability under federal and state law with respect to all claims for loss caused by, arising out of, relating to, or resulting from the administration to or use by an individual of a covered countermeasure if a Declaration has been issued with respect to such countermeasure.""
ссылка
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16.03.2021 13:03 Відповісти
Там не все так просто, насколько я понял это закон о пандемиях 2015 года, т.е. если в США объявили пандемию, и нет лекарств, то действительно, что за те лекарства, которые необходимо быстро применить для защиты населения, такие фармкомпании освобождаются на первых этапах от ответственности за побочные действия, но там также сказано, что тем кому будут вводить такие препараты должны дать согласие . И много еще всяких процедур. Закон тот в США принят в 2015 году, как и завещал Билл Гейтс, и в этом же году опубликовал результаты превращения вируса летучей мыши и незаразного для человека - в заразный Ральф Барик.
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16.03.2021 14:07 Відповісти
Читай внимательно, там же все написано - закон о критических ситуациях в системе общественного здоровья; критическая ситуация объявлена в США 4 февраля 2020 г., соответственно применение вакцины и специфических препаратов против Ковида получило "иммунитет от исков о возмещении ущерба".
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16.03.2021 14:12 Відповісти
"Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол."

В.Высоцкий
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16.03.2021 12:33 Відповісти
Під виглядом вакцинації неугодних будуть вбивати відсторонивши себе від відповідальності прийнявши цей закон.ГАНЬБА! У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді - Цензор.НЕТ 9102 У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді - Цензор.НЕТ 6366 У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді - Цензор.НЕТ 1424
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16.03.2021 12:39 Відповісти
Ще щось нове в юридичному плані, а далі підуть випускати: електротовари без ізоляції, автомобілі, які самі згоряють, будинки, що через п'ять років розвалюються в пісок. Країна де влада кукукнута на всю голову. Навпаки, при закупівлі вакцини виробник в контракті на поставку , і фірми прокладки, повинні компенсувати всі випадки втрати здоров'я, а у разі загибелі то і родинам багатомільйонні компенсації. Це аксіома! Мало того перед уколом повинен бути контракт де чітко записано хто повинен відповідати матеріально за наслідки вакцинації.
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16.03.2021 12:48 Відповісти
Фармкомпании несут всю ответственность за побочные эффекты вакцин, которые прошли 3 фазы испытаний и надлежащим образом зарегистрированы. Однако, правительства Европы и США не готовы ждать окончания 3-й фазы, и обратились к компаниям с просьбой начать иммунизацию досрочно. Соответственно фармкомпании НЕ НЕСУТ ответственности, это ответственность правительств. Созданы государственные фонды, из которых будут выплачиваться компенсации.
Хотите чтобы компенсации платила фармкомпания? Ждите конца 3-й фазы, а это середина 2021.
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16.03.2021 13:30 Відповісти
Нічого нового. Якщо ти захочеш купити експериментальне авто, бо дуже треба, то потім в суді доводити, що "нехай виробник платить штраф за порушення правил парковки, бо в авто нестандартна ширина!" вже не вийде.
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16.03.2021 14:07 Відповісти
Заодно и производителей лекарств освободить от ответственности. И так далее и тому подобное.
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16.03.2021 13:00 Відповісти
Разумков заявляє, що депутати не несуть відповідальності за результати своїх голосувань. Це в контексті питання щодо відповідальності за ратифікацію Харківських угод, але, відповідно, маються на увазі всі їх голосування. Тобто зараз депутати проголосують, що виробники вакцини "фуфломіцин" не винні, що ваші внуки можуть народитися двоголовими і жодної відповідальності за таке рішення також не понесуть.
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16.03.2021 13:06 Відповісти
Зато теперь священную воду Ганга можно будет продавать в бутылочках под маркой Астра Зенека, не опасаясь никаких поседствий
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16.03.2021 13:32 Відповісти
Я смотрю, любители воды из Клязьмы от старания аж из штанов выпрыгивают. У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді - Цензор.НЕТ 4836
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Президент никому ничего не должен , правительство тоже , менты должны только Авыкову,судьи - Портнову , почему производители вакцин должны за что то отвечать???
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16.03.2021 13:33 Відповісти
Нужно ввести уголовную ответственность непосредственным исполнителям прививок!
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16.03.2021 14:13 Відповісти
ну так и я прошу освободить меня от ответственности за отказ от вакцинации
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16.03.2021 14:53 Відповісти
маразм крепчает ... какое право имеет кабмин снимать ответственность с производителей вакцин ????????????? похоже они в сговоре ...
Всё шиворот-навыворот : за некачественную, не эффективную, вызывающую тяжёлые побочные осложнения, а особенно случаи смерти - производителей вакцин нужно судить, лечение пострадавших осуществлять за их счёт, этот "шмурдяк" запретить к выпуску и применению, а фабрики и лаборатории неучей закрывать ...
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16.03.2021 15:26 Відповісти
Мне интересно:Кто из вас спорящих переболел короной? У меня Наташка в Харькове не признаёт ковид. Говорит, что это просто простуда и никто из знакомых ещё не умер.Мы с её мамой переболели в сентябре 2020. И она об этом прекрасно знает. Откуда идёт зомбирование не пойму.Мы как переболевшие и уже прошло больше 4х месяцев можем получить только одну дозу прививки и иммунитет обещают усиленный, пошли укололись файзером и хай там шо буде.А Вы перестаньте сориться !
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16.03.2021 15:45 Відповісти
Говорят,что перед вакциной и после, бухать нельзя.На себе проверить было стрёмно,но может кто рискнёт? Может добровольцы найдутся?
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16.03.2021 16:06 Відповісти
Тогда идите нахйу со своими вакцинами
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16.03.2021 16:26 Відповісти
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