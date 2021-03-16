Зеленський у річницю "референдуму" в окупованому Криму: Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський у річницю так званого "референдуму" в окупованому Криму заявив, що Україна об'єднує світ на базі Кримської платформи, щоб повернути півострів.
Про це президент написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупацію і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримського платформи, щоб повернути Україні українське", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві потролив російських дипломатів до річниці "референдуму".
Топ коментарі
+10 Великая Исландия
показати весь коментар16.03.2021 11:54
+6 Viktor Zotov
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+5 Viktor Zotov
показати весь коментар16.03.2021 11:53
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Ведущая оделась в брючный костюм, кружевную блузу, похожу на неглиже; шею украшали православный крестик и подвеска в виде круга. Юлия зачитывала свои тезисы с монитора, постоянно глядя куда-то мимо камеры.
Десятиминутный ролик носит название "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".
Первая тема, которую решила затронуть Мендель - слова Петра Порошенко о том, что вакцина для украинцев от ковида - "г@вно".
Параллели "АстраЗенекой", по формуле которой делает "Ковишилд" и которую запретили к применению почти 20 стран мира, на Банковой решили не проводить.
Обращает на себя факт заочной полемики Мендель с Порошенко.
То есть свои личные разборки с Порошенко у Зеленского решили перенести уже и туда, где они явно не ко двору.
От вакцины Мендель перешла ко второй теме, самой объемной - о фейках. Ее сейчас активно продвигают у Зеленского, оправдывая создание "информационного трибунала" - Центра по борьбе с дезинформацией.
Пресс-секретарь Зеленского призвала огульно не доверять постам в социальных сетях и недавно созданным сайтам.
Отметим, что посты регулярно пишет и сама Юлия Мендель, а также президент Владимир Зеленский. Который нередко "пытается задеть чувства".
от если б не бубося...даже не знаю, как бы мы прожили эти 2 года ? ))))
***
представить страшно нам теперь
что ты не ту открыл бы дверь
другой бы улицей прошёл
и нас не встретил не нашёл
Вчера наш президент записал мужественное видео, в котором объяснилпроисходящее в стране. Оказывается, всё умещается в одну компактную фразу: «Украина даёт сдачи».
Не устаю поражаться красноречию Владимира Александровича, потому позволю себе сделать подводку к его тезисам в стиле Майкла Баффера.
В январе ВВП Украины грохнулся на 2,6-2,8%. Кроме розничной торговли, не растёт ни одна отрасль. А ещё мы потеряли очередной процент международных золотовалютных запасов.
Учётная ставка возросла впервые за два года.
Продолжается конституционный кризис. Причём поддержать кого-либо вообще нет желания, настолько напороли обе стороны.
Донецкая область задолго до потепления попрощалась с шансами ощутить тёплые батареи. «Нафтогаз» вырубил поставки тепла (что логично) задолжавшему поставщику. Банковая героически молчит по этому поводу.
С углём на наших ТЭС всё стабильно плохо.
«Энергоатом», о значении долгов которого я писал не так давно, плюхнулся в яму с 4,8 млрд грн чистых убытков. Хоть и говорит об «операционной прибыли».
Ещё в энергетическом секторе продолжается вендетта между Коболевым и Витренко, в результате чего страдает разве что вся страна. Например, с молчаливого согласия власти к новому владельцу перекочует газ «Укргазвидобування».
Курченко сидит в России, но в его цепкие ручки уже вернулся Одесский НПЗ.
Табачник и Арбузов ничего не вернули, но благодаря пассивности наших правоохранителей Евросоюз уже снял с них санкции.
Министр внутренних дел не замечает незаконные посадки, но при этом пытается отжатьсебе здание в центре Киева. Просто потому что может.
Россияне тем временем спокойно хостят данные наших предпринимателей. А что, нельзя?
Топ-менеджер «Укрзалізниці» Иракли Эзгубая подал в отставку. Говорит, что из-за медленных реформ и старой доброй коррупции. Сама «УЗ» уже проиграла суд российскому «Сбербанку» на 68 млн долларов.
Налоги в нашей стране если кому-то и снизят, то разве что владельцам онлайн-казино и лотерей.
Новостей негативных хватает на десять лет вперёд. И никакие отмазки «во всём мире кризис» здесь не работают. В США много умерших от коронавируса, но там президент не пытается подмять под себя суды. В Европе падает экономика - и потому правительства требуют максимальной эффективности, а не тупо обилечивают первых встречных за смачный откат. Во всём мире кризис, и только у нас он какой-то особенный.
Но ничего страшного! Теперь я знаю, как это называется официально. «Украина даёт сдачи».
Спасибо, Владимир Александрович, за объяснения! Спасли мне день. Вот только этого бормотания щеками в камеру маловато будет.
Я бы хотел увидеть не какую-то мифическую «сдачу», а системную работу над нашей экономикой, медициной и правовым полем. Ведь здесь огрызаться Украина почему-то не спешит. Я бы сказал, она просто плывёт по течению, рискуя рано или поздно увидеть водопад от первого лица.
Ещё было бы чертовски неплохо решить вопрос обороны. То, что Россия может в любой момент обострить ситуацию на Донбассе, располагая намного большими ресурсами - очевидный факт. И мы к этому не готовы.
И уточните, герр Зеленский: с какого чуда чиновник, имеющий отношение к украинской оборонке, спокойно пересекается с Кадыровым? Почему он не пакует манатки, а лениво лепит отговорки о неправильном регламенте мероприятия? Что, так тоже можно?
Заодно интересует меня происходящее в Верховной Раде. Почему там лоббируют законы, тупо отсекающие финансирование общественных организаций? Это происходит, как только за бюджетными деньгами приходят привилегированные клиенты. Мне не очень понятна суть сдачи в этом вопросе.
До сих пор задаюсь вопросом, когда в Минздраве будут наказаны люди, сорвавшие нам вакцинацию. Почему вместо этого мне приходится наблюдать хор ни разу не проплаченных блогеров, вопящих о прекрасном ковишилде?
Почему из-за решётки выпускают депутата «Слуги народа», который угодил туда из-за коррупционного скандала, а Риффа и нелюбимого мною Стерненко - нет?
За какими суммами надо обращаться в МВФ, чтобы перекрыть хотя бы месяц некомпетентности «слуг» во всех органах власти? Боюсь, так наш государственный долг возрос бы в разы, но мы хотя бы знали точную цену всем этим бедствиям.
Вопросов хватает не только у меня. Их себе задают все жители Украины. Кто-то стонет под давлением долгов, у кого-то накрылся бизнес, кому-то не хватает денег даже на пропитание своего семейства. Пока что люди задают вопросы лишь себе. Но того и гляди, найдут себе достойного ответчика. Например, вас.
Это, Владимир Александрович, не сдача. Это бюджетная копия СССР с его типичной неэффективностью, брежневщиной и желанием прикормить близкое окружение за счёт менее элитарных слоёв населения.
Вот только ресурсов у нас в разы меньше. Жаль, что привычки те же.https://petrimazepa.com/ukraina_dayot_sdachi