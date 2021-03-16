Епідзонування України: Чернігівщина вийшла з "помаранчевої" зони, а на Тернопільщині нормалізувався рівень госпіталізацій. ІНФОГРАФІКА

Станом на 16 березня в м. Київ і семи областях перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській та Івано-Франківській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем - 67,9% і 66,5% відповідно (при нормі менше 65%).

Коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 також перевищено у Львівській (22,0%) та Сумській (21,1%) областях.

У "помаранчеву" зону потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, і Черкаська області. У порівнянні з попередньою добою, "помаранчеву" зону покинула Чернігівська область.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

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При цьому станом на 15 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено у восьми регіонах - в Києві (79,3 на 100 тисяч населення при нормі 60), Івано-Франківській (122,3), Вінницькій (122,5), Чернівецькій (87 , 5), Закарпатській (87,5), Житомирській (101,3), Миколаївській (89,5) і Хмельницькій (75,7) областях. У порівнянні з попередньою добою, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повернувся до показників норми в Тернопільській області.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (104,0%), Житомирської (143,7%), Закарпатській (128,4%), Київській (103,1%), Івано-Франківській (162,4%), Сумській ( 113,2%), Тернопільській (158,7%) та Черкаській (109,6%).

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