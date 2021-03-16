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НАБУ (3421) ВР (11782) КС (1153) ДБР (2566)

Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР

Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного Суду законопроєкт №5133 про порядок призначення та звільнення директора НАБУ і ДБР.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 267 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статей 85 і 106 Конституції.

Документ розширює конституційні повноваження президента і Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зареєстрував у Раді новий законопроєкт про звільнення Ситника

До повноважень ВР додається надання згоди на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади президентом директора НАБУ і директора ДБР.

До повноважень президента - призначення на посаду та звільнення з посади за згодою ВР директора НАБУ і директора ДБР, з відбором кандидатур на посаду на конкурсній основі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
это ключевой вопрос, полсе чего Штаты и Европа могут сказать бай-бай, Украина.
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16.03.2021 12:04
+28
Яких ще повноважень не вистачає кловуну?
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16.03.2021 12:08
+26
Да куда уж тут смеяться? Уже время плакать...
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16.03.2021 12:59
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Правила форума Рада форумчан
это ключевой вопрос, полсе чего Штаты и Европа могут сказать бай-бай, Украина.
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16.03.2021 12:04 Відповісти
Так до цього ж, і ведеться все... Хлопчики тільки одного не розуміють - США уже вклали в Україну стільки, що вони не відмовляться від неї і не відвернуться, а просто почнуть "цілеспрямовано рвать сраки в шмаття" саме їм...
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17.03.2021 05:32 Відповісти
Рада направила в КС законопроект о расширение полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 5596 Рада направила в КС законопроект о расширение полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7472
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16.03.2021 12:05 Відповісти
Да куда уж тут смеяться? Уже время плакать...
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16.03.2021 12:59 Відповісти
Можливість знімати відосіки у 3d та 4К
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16.03.2021 14:47 Відповісти
дак згідно повноважень великого зє можна викликати кс до себе щоб підписали і весь хєр.
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16.03.2021 12:05 Відповісти
👍🏼😅
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16.03.2021 12:19 Відповісти
тобиш они направили его Тупицкому ? мда и тут Остапа понесло
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16.03.2021 12:06 Відповісти
Будемо чекати рішення КС. Цікавим було голосування: всякий побачив, хто є хто!
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16.03.2021 12:07 Відповісти
Яких ще повноважень не вистачає кловуну?
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16.03.2021 12:08 Відповісти
Это как ремонтировать "Запорожец" .
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16.03.2021 12:09 Відповісти
Казку по рибалку і золоту рибку пам'ятаєте? Ото воно:"Хачю біть вдадічіцей марскою!" О!
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16.03.2021 12:11 Відповісти
і штаби Байдан бил у міня на пабігушках!
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16.03.2021 12:24 Відповісти
Та вже 6 років не видно боротьби з корупцією. І керівника антикорупційного органу ніхто не може зняти. З цим потрібно робити. От і роблять.
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16.03.2021 13:18 Відповісти
Хотілось би почути детальну відповідь на питання:
Хто зараз має вирішальний вплив на призначення керівництва НАБУ, і хто несе відповідальність, в тому числі політичну - за результати діяльності цього НАБУ.
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16.03.2021 12:14 Відповісти
Так цікаво організована робота НАБУ, що ніхто не відповідає ні за призначення, ні за результати роботи. А найголовніше - змінити ні в кого немає повноважень. Така "геніальна" задумка була.
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16.03.2021 13:22 Відповісти
Рюзьгє курва, ти засиділася на Цензорі.
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16.03.2021 13:24 Відповісти
Может нам проще и дешевле поменять президента, чтобы в полную силу, наконец, заработали правохранители, вон у нас их сколько! И тогда остальное не понадобится.
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16.03.2021 12:15 Відповісти
І як це ти бачиш? Уявимо, що Президента не має ( така твоя пропозиція). Що і як, на твою думку, запрацює?
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16.03.2021 13:24 Відповісти
Зеблазню , я так розумію, чесно виконувати обов'язки президенти яйця мішають , або башмаки жмуть !
Яник тоже менял Конституцию под себя ....
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16.03.2021 12:22 Відповісти
ще один яник
Ростов чекає на яників, яник
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16.03.2021 12:22 Відповісти
узурпація та згортання самостійності антикорупційних інституцій на марші.
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16.03.2021 12:25 Відповісти
З якого бодуна голова виконавчої влади, сам собі, буде назначати тих, хто буде розслідувати його ж махінації? Це Вища рада правосуддя повинна назначати, а не , наприклад, голова колгоспу Шлях К. Шваба назначати районного суддю.
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16.03.2021 12:37 Відповісти
да, это дно..., гуд бай независимые органы..., а так все хорошо начиналось...
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16.03.2021 12:54 Відповісти
И как сильно независимые органы боролись с коррупцией В Украине все эти годы ? Почти победили?
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16.03.2021 20:03 Відповісти
Вам дебілам, скільки приводить за приклад боротьбу з корупцією, в США? Там з нею почали бороться, реально, в 50-ті роки ХХ століття, при Ейзенхауері. Борються до цих пір... Боротьба з корупцією - не "кампанія", а безперервний процес... Не можна лягти спать в корумпованій країні, а прокинуться у демократичній.... Ти, краще, своєю корупцією займись, у себе, у "ВнутріМКАДьї"...
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17.03.2021 05:38 Відповісти
Если вы дебил, то это не значит, что, все кругом дебилы. В РАБсии не был ни разу, и если борьба с корупцией не имеет результатов, то какая разница, нет результатов у независимого НАБУ или зависимого? По логике вещей, попробовали бороться пока были независимы - не получилось? можно попробовать наоборот, хуже чем было небудет, а вот как раз те упыри, что против этой переменно. боятся, что могут быть изменения. Вы не из них?
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19.03.2021 03:51 Відповісти
Вибач, я ж написав не в "Росії", а у "ВнутріМКАДьї"... А це різні, територіально, регіони... Це РАЗ. По-друге, для "недоганяючих" - для того, щоб знищить корупцію, як явище, потрібно помінять відношення до неї людей - як тих, хто бере, так і тих, хто "дає"... Ти готовий завтра не користуваться знайомствами, блатом, не нести хабаря лікарю, ДАІшнику, декану університету, де вчиться твоя дитина? Почни з себе...
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19.03.2021 05:11 Відповісти
Прощайте, независимые НАБУ и ГБР!
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16.03.2021 12:57 Відповісти
Просветите пожалуйста, насколько хорошо, независимое НАБУ работало все это время, и на сколько уменьшилась корупция?
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16.03.2021 20:05 Відповісти
Безрезультатно оно работало, на сколько я знаю.
Интересно теперь, как себя проявят наши "антикоррупционные" органы, будучи подвластными президенту. Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 2688
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17.03.2021 09:56 Відповісти
А Байден уже позвонил?
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16.03.2021 12:58 Відповісти
Напрасно это они сделали !
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16.03.2021 13:01 Відповісти
а когда будут голосовать Петены изменения в Конституцию по гандонии а ведь из за них пролилась кровь так Петя хотел расширить свои полномочия под видом особого статуса
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16.03.2021 13:14 Відповісти
"Пошел на х#й, так понятнее?" (с)
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16.03.2021 19:30 Відповісти
Такого не було навіть при Януковичі
Це точно «нова реальність».
Народного депутата Володимира Ар'єва зупинили та виписали попередження за те що він посигналив «велосипедному» кортежу Зеленського з 20ти автомобілів.
Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 917

Сигналити обезбашеній охороні та «недоторканому» Зеленському виявляється не можна. Те що понад 20 автомобілів рухаються містом і заважають руху інших громадян нікого не хвилює.

Отримуй штраф і плати.

Пам'ятаю 2012 рік, перекриті вулиці, десяток авто біглого Яника, і всі автомобілісти сигналили і висловлювали свій протест. Ніхто тоді не штрафував, в тому числі і мене. Тепер поїхали. Лукашенізація країни на марші.
Андрій Смолій
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16.03.2021 13:16 Відповісти
Так Януковичу ж, не прийшлося штани мінять у салоні!!! А "Блазень" "неочікувано обісрався" з переляку...
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17.03.2021 05:40 Відповісти
Майстри спорту з сюрреалізму

Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 8250
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16.03.2021 13:17 Відповісти
Путлера куратором.
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16.03.2021 16:34 Відповісти
Вы ж видите -- от этих "слуг" всего можно ожидать. Даже того, о чем мы и подумать не могли.
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16.03.2021 17:42 Відповісти
Єто другие думать не могли, а умние люди до виборов все понимали. Але идиоти будут идиотами всегда.
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17.03.2021 00:18 Відповісти
99% ВР - сміття....А наш президент цілих 100%.....От так. Так стверджує незалежне соц. опитування...
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16.03.2021 13:22 Відповісти
Свое делают мрази.
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Хроника одного президента
16.‎03.‎2021
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
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16.03.2021 13:26 Відповісти
Гетьманцев сказал все ок, беня одобряет.
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16.03.2021 16:36 Відповісти
Само собой! Конечно одобряет! "Дефолт для страны -- это очень хорошо" (с) беня
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16.03.2021 17:45 Відповісти
ЗЕБидло це на 101% бидло...............
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16.03.2021 13:27 Відповісти
А ти помниш как все начиналось.... "глыбы юриспруденции" после выборов по быстрячку сверстали мнение,- негоже президенту назначать НАБУ- ГБР, это органы госуправления, значит - только Кабмин. тупицкие тоже по быстрому отменили указ о Ситнике, а дальше смотрят-что и как и когда дела закрывать (не безплатно). на коленке шмыгаль написал и внес проект. НАБУ Кабмину. Шабуин пригорюнился. Миссис Попинс анонсировала сбор голосов "тружеников" за отставку незаконнорожденного директора НАБУ. А тут позвонил Байден, и у "глыб юриспуденции" дружно начались виделения из всех точек организма одновременно. Чтобы не позорится решили проконсультироваться у Тупицкого, имеет ли право... и можно нам внести в Конституцию наш висер. Голосовали дружно. А на выходе что - мокрые труселя и портки. Два года копошились и все в пустую. Вот что Байден животворящий делает.
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16.03.2021 13:42 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат еще туда своим татаровых и ермаков не всунул....
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16.03.2021 13:52 Відповісти
Кажись приехали.Европа ***** Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 803 або перерахує Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 6206
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Зелёное насекомое осознало, что без этой поправки - очень быстро "сядет". И надолго.
По смыслу - смахивает на отказ Овоща от Евроинтеграции.
Мы окажемся один на один с засРашкой, жаждущей крови.
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Україна все ближче до того моменту коли нового президента знову доведеться обирати через Майдан.
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16.03.2021 14:30 Відповісти
ніхто вже не дасть тобі помайданити.Повбивають нафіг - ото і весь майдан буде плюс вторгнення.До того ж і ************
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16.03.2021 20:38 Відповісти
Ну смєтуни сказали що смєтут.
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17.03.2021 09:22 Відповісти
Ну теперь то уж точно они будут "независимы". Оказывается бубачке нужны безграничные полномочия (для компенсации отсутствия мозгов) и будет у нас пуйлораша-2
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16.03.2021 15:12 Відповісти
В Украине должны быть независимые спецслужбы, чтобы на них никто не мог влиять, ни президент, ни депутаты, никто другой. Тогда эти спецслужбы будут отлавливать всех бандитов во власти и несмотря на статус, хоть президента, хоть депутата смогут арестовать. А если на них будет влияние, то эти спецслужбы будут поломанные!
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16.03.2021 15:49 Відповісти
в совковой стране все спецуры - шавки такие же совковые и будут лаять на того, кого укажут. Здесь никогда не будет главенствующим принцип - демократии. Всегда будет СОВОК.
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16.03.2021 15:58 Відповісти
все таки искусство первично, а государство вторично.
сначала нам суют "шедевры" современного искусства, а потом мы избираем того, кого избираем. И тоже шедевры.
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16.03.2021 15:57 Відповісти
после принятия этого закона из этой страны нужно уезжать
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16.03.2021 16:10 Відповісти
Борьба пчел против меда? Борьба Зеленского с коррупцией, чистое разрушение и приватизация государства.
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16.03.2021 16:33 Відповісти
Черговий полудиктатор, недояник недопутлер.
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16.03.2021 16:38 Відповісти
Строгается януковощ 2? Цікаво, на якому етапі буде розмазано по стінах Майдан 3?
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16.03.2021 17:46 Відповісти
Вова хоче до Ростова.... чікі ... чікі... та....
Янєлох знахабнів .
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16.03.2021 18:00 Відповісти
Он о**л ... а Рада... тоже... за компанию...
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
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16.03.2021 18:11 Відповісти
В принципе долго он держался. Думал, что бубочка захочет больше полномочий раньше.
Да и представляю какой вой поднялся если бы что-то похожее Порошенко захотел - узурпатор и диктатор фигли, а тут можно.
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16.03.2021 18:12 Відповісти
Дайте ослику власти!
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16.03.2021 18:26 Відповісти
"ОНИ" делают так чтобы ничего не изменялось после того чтобы они не делали.
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16.03.2021 19:01 Відповісти
Зеленский не выполняет нормально и тех функций, которые у него есть. Зачем ему расширять полномочия? Зачем украинцам диктатор - недоучка?
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16.03.2021 19:24 Відповісти
Зеленский и его "команда" хотят полностью уничтожить единственный эффективный орган борьбы с коррупцией: НАБУ и Сытника. Допускать этого нельзя.
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16.03.2021 20:54 Відповісти
Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о порядке назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР. Источник: https://censor.net/ru/n3253600

Дотанцюється клоун до цугундера Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 335
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16.03.2021 22:00 Відповісти
Anton Shvets

27 мин. ·

Почитал я про передачу законопроекта по НАБУ из Раду в Конституционный Суд.

Основная суть этого законопроекта, конечно не в том, что он устраняет претензии КСУ к закону о НАБУ. А в том, что закон этот железно и бетонно увольняет Сытника и позволяет поставить во главе НАБУ исполняющего обязанности директора с которым, как считает Офис Президента, будет легче договорится.

А там и конкурс на нового главу провести, но уже правильный конкурс, чтобы главу НАБУ выбирали правильные люди.

И вот сегодня Рада 267 голосами отправила этот законопроект на рассмотрение в Конституционный Суд, хотя его надо было отправить в унитаз, вместе с Денисом Малюськой который его написал и подал.

Что я могу вам по этому поводу сказать, дорогой Владимир Александрович.

Смотрите какая щляпа выходит.

Само по себе это голосование ни о чем, конечно. Формальная мера и можно нагло врать в глаза МВФ, послам G7 и конкретной Кристине Квин, что это просто процедурный момент и ничего он не значит.

Чего закручинись послы дорогие? Ну, проголосовали и проголосовали депутаты эти, шалопаи эдакие, не уследишь за ними. Глаз да глаз за ними нужен, ну вы не беспокойтесь послы дорогие, боярин Ермак, если жив будет, голосования успешного за законопроект этот поносный не допустит.

С другой стороны, все всё понимают. Ведь за эту передачу проголосовало так дохрена депутатов, что оно само по себе никак бы не могло случится. Потому за всеми этими людьми стоял конечно дирижер (все думают что стоял, даже если не стоял).

И всем умным людям понятно, что это сигнал Артему Сергеевичу Сытнику, чтобы он там не сильно дохрена о себе думал в процессе операции по Коломойскому. Потому что в любом расследовании важно не выйти на Грин Фемили, в смысле на себя(все подумают что выходит, даже если не выходит).

Со стороны кажется что это мощный византийский план, как десницей врагов устрашить, а шуйцей перед заморскими гостями лицо сохранить. А на деле это щляпа.

Или если сказать на дворовом наречии, то называется это "бесплатно говна поесть".

Потому что на деле послы понимают, что это давление на НАБУ, которого Офис очень просят не делать.

А с другой стороны сколько там депутатов не голосует в зале - Артем Сергеевич на это смотрит как патологоанатом на свежий труп уже, ну то есть без эмоций. Если тебя раз в месяц на протяжении пяти лет в оставку отправляют, то устанешь бояться.

То есть Сытника не испугали, а Блинкена позлили.

Отличный план. Многоходовочка прям на пятерку.
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16.03.2021 22:18 Відповісти
Время, когда клоун Зеля вызывал смех прошло. Теперь зеленый ублюдок вызывает ненависть.
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17.03.2021 07:07 Відповісти
не то делаешь, президент! Будешь до новых веников ждать звонка Байдена.
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17.03.2021 08:18 Відповісти
 
 