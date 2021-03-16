Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР
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Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного Суду законопроєкт №5133 про порядок призначення та звільнення директора НАБУ і ДБР.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 267 народних депутатів.
Законопроєкт пропонує внести зміни до статей 85 і 106 Конституції.
Документ розширює конституційні повноваження президента і Верховної Ради.
До повноважень ВР додається надання згоди на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади президентом директора НАБУ і директора ДБР.
До повноважень президента - призначення на посаду та звільнення з посади за згодою ВР директора НАБУ і директора ДБР, з відбором кандидатур на посаду на конкурсній основі.
Будь ласка, зачекайте...
Хто зараз має вирішальний вплив на призначення керівництва НАБУ, і хто несе відповідальність, в тому числі політичну - за результати діяльності цього НАБУ.
Яник тоже менял Конституцию под себя ....
Ростов чекає на яників, яник
Интересно теперь, как себя проявят наши "антикоррупционные" органы, будучи подвластными президенту.
Це точно «нова реальність».
Народного депутата Володимира Ар'єва зупинили та виписали попередження за те що він посигналив «велосипедному» кортежу Зеленського з 20ти автомобілів.
Сигналити обезбашеній охороні та «недоторканому» Зеленському виявляється не можна. Те що понад 20 автомобілів рухаються містом і заважають руху інших громадян нікого не хвилює.
Отримуй штраф і плати.
Пам'ятаю 2012 рік, перекриті вулиці, десяток авто біглого Яника, і всі автомобілісти сигналили і висловлювали свій протест. Ніхто тоді не штрафував, в тому числі і мене. Тепер поїхали. Лукашенізація країни на марші.
Андрій Смолій
16.03.2021
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
По смыслу - смахивает на отказ Овоща от Евроинтеграции.
Мы окажемся один на один с засРашкой, жаждущей крови.
сначала нам суют "шедевры" современного искусства, а потом мы избираем того, кого избираем. И тоже шедевры.
Янєлох знахабнів .
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Да и представляю какой вой поднялся если бы что-то похожее Порошенко захотел - узурпатор и диктатор фигли, а тут можно.
Дотанцюється клоун до цугундера
27 мин. ·
Почитал я про передачу законопроекта по НАБУ из Раду в Конституционный Суд.
Основная суть этого законопроекта, конечно не в том, что он устраняет претензии КСУ к закону о НАБУ. А в том, что закон этот железно и бетонно увольняет Сытника и позволяет поставить во главе НАБУ исполняющего обязанности директора с которым, как считает Офис Президента, будет легче договорится.
А там и конкурс на нового главу провести, но уже правильный конкурс, чтобы главу НАБУ выбирали правильные люди.
И вот сегодня Рада 267 голосами отправила этот законопроект на рассмотрение в Конституционный Суд, хотя его надо было отправить в унитаз, вместе с Денисом Малюськой который его написал и подал.
Что я могу вам по этому поводу сказать, дорогой Владимир Александрович.
Смотрите какая щляпа выходит.
Само по себе это голосование ни о чем, конечно. Формальная мера и можно нагло врать в глаза МВФ, послам G7 и конкретной Кристине Квин, что это просто процедурный момент и ничего он не значит.
Чего закручинись послы дорогие? Ну, проголосовали и проголосовали депутаты эти, шалопаи эдакие, не уследишь за ними. Глаз да глаз за ними нужен, ну вы не беспокойтесь послы дорогие, боярин Ермак, если жив будет, голосования успешного за законопроект этот поносный не допустит.
С другой стороны, все всё понимают. Ведь за эту передачу проголосовало так дохрена депутатов, что оно само по себе никак бы не могло случится. Потому за всеми этими людьми стоял конечно дирижер (все думают что стоял, даже если не стоял).
И всем умным людям понятно, что это сигнал Артему Сергеевичу Сытнику, чтобы он там не сильно дохрена о себе думал в процессе операции по Коломойскому. Потому что в любом расследовании важно не выйти на Грин Фемили, в смысле на себя(все подумают что выходит, даже если не выходит).
Со стороны кажется что это мощный византийский план, как десницей врагов устрашить, а шуйцей перед заморскими гостями лицо сохранить. А на деле это щляпа.
Или если сказать на дворовом наречии, то называется это "бесплатно говна поесть".
Потому что на деле послы понимают, что это давление на НАБУ, которого Офис очень просят не делать.
А с другой стороны сколько там депутатов не голосует в зале - Артем Сергеевич на это смотрит как патологоанатом на свежий труп уже, ну то есть без эмоций. Если тебя раз в месяц на протяжении пяти лет в оставку отправляют, то устанешь бояться.
То есть Сытника не испугали, а Блинкена позлили.
Отличный план. Многоходовочка прям на пятерку.