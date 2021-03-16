ДБР порушило другу кримінальну справу проти одеських фіскалів та митників - тепер за крадіжку незаконно вилученого у міжнародних трейдерів товару, - ЗМІ

Державне бюро розслідувань розпочало вже друге кримінальне слідство стосовно дій одеських митників та податківців.

"Цього разу за крадіжку: з півтори тисячі тонн насіння соняшнику після незаконного нічного вилучення з митного складу 200 тонн не доїхали до місця, де фіскали вирішили зберігати "речові докази" за сфабрикованою справою. А міжнародні зернотрейдери з ОАЕ і Швейцарії вже упродовж чотирьох місяців буквально відбивають в українських судах захоплений у них одеськими митниками транзитний вантаж", - пише "Дело" про скандальну історію на одеській митниці, де іноземним компаніям заблокували транзит вантажу до турецького порту для британського покупця.

Саму кримінальну справу № 32020100110000063, що стала підставою для блокування вантажу компанії-трейдера з Об'єднаних Арабських Еміратів SSA Agri DMCC, навіть не розслідують, і у ній не фігурує компанія-власник вантажу. Ця скандальна історія вже потрапила не тільки у поле зору ЗМІ. На незаконні дії одеських фіскалів та митників звернули увагу у ДБР, в українського бізнес-омбудсмена, а також у Європейській Бізнес Асоціації, до якої входить компанія з АОЕ.

"У справі №32020100110000063, порушеній Офісом великих платників податків ДФС для блокування транзитного вантажу іноземних компаній, помітна скоординована робота фіскалів, Держмитслужби та судових інстанцій, - описують цей випадок автори журналістського розслідування. - Слідчий ДФС порушив кримінальну справу на підставі власних підозр та припущень. Щоб хоч якось документально їх підкріпити, слідчий ДФС допитує своїх колег з Держмитслужби, від яких отримує такі ж підозри та припущення. Суддю апеляційної інстанції абсолютно не збентежили ні така "кругова порука" двох близьких служб, ні відсутність хоча б мінімальних доказів для підозр, які були покладені слідчим ДФС в основу кримінальної справи".

Слідчий ДФС отримав дозвіл суду лише на вилучення документів - суддя відмовив у вилученні вантажів, що зберігалися на складах "Чорноморського рибного порту". Не маючи судової санкції на вилучення вантажу, до складів все ж пригнали вантажівки для вилучення товару зі складу. Тільки злагоджені дії представників зернотрейдера допомогли відстояти зберігання вантажу на складі, перед подальшим арештом. Ці дії податківців і фіскалів стали приводом для порушення ДБР першої кримінальної справи щодо їх дій, писали журналісти про пригоди іноземців на одеській митниці. Сотні тонн соняшникового насіння чомусь вирішили визнати речовим доказом. Хоча ані суд, ані юристи не знаходять розумного обґрунтування, чому слідчі ДФС і співробітники митниці добивались цього, адже за законом "речовий доказ" повинен зберігати на собі сліди злочину. Це очевидне грубе порушення слідчі ДБР кваліфікували як перевищення службових повноважень і завдання збитків іноземним компаніям.

Лише після вилучення товару слідчі ДФС змогли за допомогою київських прокурорів і судді Шевченківського столичного райсуду "заднім числом" прикрити свою спецоперацію судовим рішенням про арешт вантажу під виглядом "речових доказів". Але і це рішення суду не містило дозволу на вилучення товару. Це не завадило ДФС влаштувати нічний "маски-шоу" з залученням свого силового спецпідрозділу, і перевезти товар з ліцензованого митного складу на приватний елеватор. Як розповіли журналістам жертви одеських податківців і митників, через квапливе перевантаження частина вантажу була просто розсипана і розчавлена ​​колесами вантажівок. А згодом виявилося, що митниця і ДФС "не довезли" 210 тонн соняшникового насіння до приватного складу, де планували зберігати вилучений товар.

Зараз іноземні компанії постали перед реальним ризиком втратити свій товар, що застряг в Україні. Як розповіли адвокати, працівники ДФС проводять оцінку вилученого вантажу як товару, що швидко псується, з істотним заниженням його фактичної вартості для подальшого продажу за безцінь: "Вартість зазначеного вантажу насіння соняшнику, підтверджена контрактом, товаросупровідними документами і задекларована в митних деклараціях, становить понад 20,15 млн грн, при цьому, за наявними даними, оціночна експертиза, проведена слідством, може оцінити весь вантаж в суму близько 5 млн грн", — розповів адвокат Денис Киценко, який представляє в українських судах інтереси компанії SSA Agri DMCC з ОАЕ.

"Зникнення 210 тонн вантажу зарубіжних компаній стала приводом для порушення Державним бюро розслідувань другого кримінального провадження щодо дій представників ДФС та Держмитслужби, а саме "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Це справа доповнює попередню за "умисні дії, що явно виходять за межі повноважень, якщо вони спричинили за собою тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб".