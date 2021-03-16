Звіробій знімає свою кандидатуру з довиборів до Ради на користь Кошулинського: "Державні інтереси – вищі за партійні та особисті"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кандидатка від партії "Європейська Солідарність" на 87-му окрузі Прикарпаття, відома волонтерка, доброволець Маруся Звіробій знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Боротьба за Україну – це не слова, це вчинки. 87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі "Свободи" та я, Маруся Звіробій-Біленька від "Європейської Солідарності"", – повідомила кандидатка "ЄС".
"Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я ухвалила рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад усе – це інструкція до виконання, а не просто гасло", – наголосила Звіробій.
Вона зауважила, що історія поразок України – це щоразу історія неспроможності об’єднатися.
"А солідарність – це про здатність об’єднуватися і перемагати разом. "Європейська Солідарнсіть" завжди закликала до об’єднання і демонструє власним прикладом, що державні інтереси – вищі за партійні та особисті", – додала Звіробій.
Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння, що заради України має початися процес об’єднання українських патріотичних сил не на словах, а на ділі, зважаючи на серйозні виклики, перед якими опинилася країна.
"Не пропустити до Ради представників олігарха Коломойського та зеленої влади – є одним з наших спільних завдань", – наголошує кандидатка від "ЄС".
ВО "Свобода" привітало заяву "Європейської Солідарності" та її кандидатки у 87 виборчому виборчому окрузі Марусі Звіробій-Біленької. "Це рішення є демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил, зокрема "ЄС" та "Свободи", перед загрозою проросійського та олігархічного реваншу.
Будь ласка, зачекайте...
Ще б петя на наступні президентські вибори зняв свою на користь Софії Федини.... хоча 'іго' може завадить ....
Арестович рассказал, как Украина провела Россию переговорами по Донбассу: "Пока спецназ подбирается" 11:16
"Никаких следов Украины нет", - Гордон с Бутусовым раскрыли детали "спецоперации" по "вагнеровцам"
Вирастюк против Маруси Зверобой: социологи сообщили рейтинг кандидатов в Раду за 2 недели до выборов Наибольшей поддержкой избирателей пользуются Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Василий Вирастюк.
"Диалог.UA": за одну ніч перетворився у повного фейкомьота - ОБЕРЕЖНО !!!
Подивимося на результат.
Шевченко 22, Звіробій 14, Кошулинський і Вирастюк по 11.
Не думаю, що всі голоси Марусі перейдуть до Кошулинського.
Скоріше за все, такі "майбахівець" Шевченко на своєму окрузі переможе.
Вдома й стіни допомагають.
Буду радий помилятися.
Але дива після квітня 2018 в Україні трапляються не часто
15.03.2021
Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 10-13 марта 2021 среди жителей одномандатного избирательного округа №87
"Среди кандидатов лидерами являются Александр Шевченко, которого поддерживают 30,2% тех, кто определился и принял бы участие голосовании, Руслан Кошулинский - 27,6%, и Василий Вирастюк - 26,9%. Марусю Звиробий-Биленьку поддерживают 9,1%, Юрия Голинея - 3,5%, Михаила Ноняка - 2,3%. Рейтинг других кандидатов ниже 1%. Тех, кто не определился, - около 12%. За последний месяц выросли рейтинги Р.Кошулинского и В.Вирастюка, снизились - у А.Шевченко."
В президенти б її, але 73% мають тільки 73% мозгів, то для них лиш би не Маринка!