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Новини Політика України
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вибори (6148) Свобода (249) Кошулинський (42) Європейська Солідарність (1019) Звіробій Маруся (42)

Звіробій знімає свою кандидатуру з довиборів до Ради на користь Кошулинського: "Державні інтереси – вищі за партійні та особисті"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звіробій знімає свою кандидатуру з довиборів до Ради на користь Кошулинського:

Кандидатка від партії "Європейська Солідарність" на 87-му окрузі Прикарпаття, відома волонтерка, доброволець Маруся Звіробій знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Боротьба за Україну – це не слова, це вчинки. 87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі "Свободи" та я, Маруся Звіробій-Біленька від "Європейської Солідарності"", – повідомила кандидатка "ЄС".

"Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я ухвалила рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад усе – це інструкція до виконання, а не просто гасло", – наголосила Звіробій.

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Вона зауважила, що історія поразок України – це щоразу історія неспроможності об’єднатися.

"А солідарність – це про здатність об’єднуватися і перемагати разом. "Європейська Солідарнсіть" завжди закликала до об’єднання і демонструє власним прикладом, що державні інтереси – вищі за партійні та особисті", – додала Звіробій.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння, що заради України має початися процес об’єднання українських патріотичних сил не на словах, а на ділі, зважаючи на серйозні виклики, перед якими опинилася країна.

"Не пропустити до Ради представників олігарха Коломойського та зеленої влади – є одним з наших спільних завдань", – наголошує кандидатка від "ЄС".

ВО "Свобода" привітало заяву "Європейської Солідарності" та її кандидатки у 87 виборчому виборчому окрузі Марусі Звіробій-Біленької. "Це рішення є демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил, зокрема "ЄС" та "Свободи", перед загрозою проросійського та олігархічного реваншу.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
правильный поступок
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16.03.2021 12:27
+37
Маруся молодец, ждем такого же решения от Вирастюка, если он конечно партиот, а не запроданец
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16.03.2021 12:34
+36
Що тут дивного? Що патріоти об'єдруються навколо ідеї?
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16.03.2021 12:30
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Гідний вчинок!
Ще б петя на наступні президентські вибори зняв свою на користь Софії Федини.... хоча 'іго' може завадить ....
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16.03.2021 12:37 Відповісти
Не нужны внешние советы", - Кулеба ответил американским журналистам на слова о бездействии Зеленского

Арестович рассказал, как Украина провела Россию переговорами по Донбассу: "Пока спецназ подбирается" 11:16

"Никаких следов Украины нет", - Гордон с Бутусовым раскрыли детали "спецоперации" по "вагнеровцам"

Вирастюк против Маруси Зверобой: социологи сообщили рейтинг кандидатов в Раду за 2 недели до выборов Наибольшей поддержкой избирателей пользуются Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Василий Вирастюк.

"Диалог.UA": за одну ніч перетворився у повного фейкомьота - ОБЕРЕЖНО !!!
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16.03.2021 12:39 Відповісти
Крок у вірному напрямку.
Подивимося на результат.
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16.03.2021 12:39 Відповісти
ДІАЛОГ.UA ОБЕРЕЖНО!!!! СЛІДКУЄМО за звичними сайтами, які викликали раніше повагу -ЗЕЛЕНІ фейкомети захвачують інфопростір
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16.03.2021 12:42 Відповісти
На минулому тижні дивився рейтинги по 87-му округу:
Шевченко 22, Звіробій 14, Кошулинський і Вирастюк по 11.
Не думаю, що всі голоси Марусі перейдуть до Кошулинського.
Скоріше за все, такі "майбахівець" Шевченко на своєму окрузі переможе.
Вдома й стіни допомагають.
Буду радий помилятися.
Але дива після квітня 2018 в Україні трапляються не часто
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16.03.2021 12:45 Відповісти
Мабуть після квітня 2019р.?
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16.03.2021 15:03 Відповісти
Так, звичайно, після квітня 2019
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16.03.2021 15:15 Відповісти
Откуда циферки?
15.03.2021

Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 10-13 марта 2021 среди жителей одномандатного избирательного округа №87

"Среди кандидатов лидерами являются Александр Шевченко, которого поддерживают 30,2% тех, кто определился и принял бы участие голосовании, Руслан Кошулинский - 27,6%, и Василий Вирастюк - 26,9%. Марусю Звиробий-Биленьку поддерживают 9,1%, Юрия Голинея - 3,5%, Михаила Ноняка - 2,3%. Рейтинг других кандидатов ниже 1%. Тех, кто не определился, - около 12%. За последний месяц выросли рейтинги Р.Кошулинского и В.Вирастюка, снизились - у А.Шевченко."
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16.03.2021 15:51 Відповісти
Бєня забашляє Тягнибоку грошей, і "Сволотівці" - знімуть свою кандидатуру на користь Шевченка, а ЄC і далі будете гордитися своєю патріотичною позицією. Сум і розчарування...
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16.03.2021 12:54 Відповісти
Все ж таки Маруся спартанець!
В президенти б її, але 73% мають тільки 73% мозгів, то для них лиш би не Маринка!
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16.03.2021 12:56 Відповісти
2-3% не проштовхнуть її в президенти, та й взагалi вистачить вже недосвідчених, далеких від політики президентів
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16.03.2021 13:07 Відповісти
Ага! Кучму на базу!
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16.03.2021 13:10 Відповісти
Зря...
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16.03.2021 13:03 Відповісти
вот и Человек и партия - показывает как надо поступать - делами - шо наверное новое для Украины - это не может не радовать и вызывать уважение - хотя, лично я, после 73%, совсем разочаровался ,слабо вериться ,но может быть ,шо то и получиться ,если есть такие поступки и появилась такая партия
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16.03.2021 13:04 Відповісти
Власне, то Кошулинський мав зняти свою кандидатуру на користь Звіробій. Він давідомо не прохідний і рейтинг у ньог нижчий ніж у Марусі. Саме його туди втулили, щоб відтягнути голоси від кандидата ЄС. Якийсь засланий ''патріот'' виходить.
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16.03.2021 13:09 Відповісти
як і всі сволотовці
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16.03.2021 13:37 Відповісти
шо? ... Кошулиньский на другому місті у рейтингу ... там трійка лідерів Шевченко, Кошулиньский та Вирастюк з майже однаковими показниками... а у Марусі як було місяць тому 7 відсотків, так і залишилось .... і це в три рази меньше ніж у Вирастюка
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16.03.2021 13:49 Відповісти
Це не так.http://ratinggroup.ua/research/regions/87_okrug_obschestvenno-***********************************.html
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16.03.2021 14:54 Відповісти
вони живуть у паралельному Світі ... у них там Порошенко переміцеголког разом з Байденом
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16.03.2021 15:38 Відповісти
Щоб пройти у ВР потрібно бути або епатажним,скандальним,або розумним,признаним авторитетом.Такі тепер реаліі.Звіробій була якраз такою - скандальною,шумною,з біографією все в порядку - і відповідно проходила легко.Кошулинський ж ні те,ні се,як кажуть на Галичині "тепле масло",яке випадком занесло на верхні щаблі влади.Освіта - кулінарний технікум,потім довга робота в Сибіру на золотоприїсках кухарем,далі Свобода,депутатство у Львівській міськраді,Верховній Раді,куплений диплом ВУЗу,довге навчання на Яворівському полігоні,коротка служба в артилеріі на Донбасі і знову депутатство у Львові.Цей повар-артілєріст балотувався на мера Львова,зняв свою кандидатуру на користь Синютки від ЄС,а тепер рокіровка навпаки.Розумом не відзначається,але в особливих корупційних оборудках теж не відзначений.Особистістю він ніколи не був і не буде,крім того Свобода тепер не в тому статусі,що додає комусь рейтингу.На мою думку шансів у нього нуль,лишень забере голоси у Вірастюка і,як справедливо тут хтось зазначив у Раду прошмигне хтось третій.
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16.03.2021 13:19 Відповісти
поступок може і правильний, але марний - Свобода цього не оцінить ніколи
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16.03.2021 13:38 Відповісти
Найбільше вірю "Свободі".
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16.03.2021 19:27 Відповісти
кожний має право на помилку....он шмарклі теж повірили 73 відсотки
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16.03.2021 21:50 Відповісти
Це Кошулінський, з партії "збитих льотчиків" повинен був поступитися Марусі. Тепер - дуже хитка надія, що ЗЕленошмаркльовий Вася чи буковельське опудало прогрАють...
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16.03.2021 14:41 Відповісти
Кошулынский чуть ли не единственный там нормальный, я даже в первом туре за него голосовал, а "Свобода" неплохо так скурвилась и зашкварилась по полной, например когда был ее генпрокурор.
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16.03.2021 15:00 Відповісти
Ага, витягнув стару чорнопіарну технологію "я за лідера, але проти його партії". Троль однозначно.
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16.03.2021 18:53 Відповісти
Да у любого во Львове спроси про Кривецкого и других. Там половина бандюганов. Те кто на фронте те в раде не сидят.
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16.03.2021 21:43 Відповісти
Мені далеко до Львова їхати, ти для всіх сюди дай посилання на матеріали щодо злочинної діяльності Кривецького (крім Експресу).
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17.03.2021 11:53 Відповісти
Не бреши. Усі депутати позафракційні від Свободи були достойними в Раді, ніхто не скурвився, і завжди голосували за проукраїнські закони. Кошулинський, як президент, запхав би за пояс усе зелене шобло. І Маруся не дурна, знає, кому поступитися, і хто найкращий. Свободівці -- єдині витягли на своїх плечах Майдан, і найбільше їх полягло за Україну. А той прокурор був лише три місяці, і не треба всю партію паплюжити.
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16.03.2021 19:20 Відповісти
Да прям все, особенно "Пупс" Кривецкий, который как Ахметка, только во Львове в 90х орудовал.
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16.03.2021 21:46 Відповісти
Я вважаю цей шаг не вірним! Звіробій дуже поважають в Україні і у неї високий рейтинг! А Кушулинський не може так підірвати за собой українців як Маша Звіробій! Хоч Кушулинський і дуже шанований патріот, але Маша більш єнергійна і *******!
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16.03.2021 15:00 Відповісти
А ви ради інтересу гляньте на рейтинги кандидатів конкретно на тому виборчому окрузі...
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16.03.2021 17:44 Відповісти
я за Звіробій вболівав.
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16.03.2021 17:35 Відповісти
Марусі респект, а Кошулинський і вся свобода - ЧМО!
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16.03.2021 17:53 Відповісти
А когда это холуй януковича, бандит Кошулинский стал патриотом!
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16.03.2021 18:12 Відповісти
вряд-ли у Маруси получится с ес , так как для многих ес - это свинарчуки , воры и прочий сброд , по котором тюрьма плачет
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16.03.2021 18:44 Відповісти
Кошулинський -- правильний кандидат! Підтвердження тому -- істерика ворогів.
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16.03.2021 19:25 Відповісти
Ну хто така Звіробій супроти Кошулинського, екс-віцеспікера, воїна, чи не найактивнішого учасника Революції Гідності?
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17.03.2021 11:57 Відповісти
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