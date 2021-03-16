"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською

Спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович відповів матом користувачеві на прохання перекласти свій пост українською мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Арестовича в Facebook.

Так представник ТКГ написав пост про засідання групи і про те, як делегація "утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго".

"Дві доби чергових засідань ТКГ. Хочете зрозуміти, чим ми тут займаємося? Українська делегація в ТКГ - це як парламентер, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго. А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу. Принаймні, з окремих питань. І якщо ми добули хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу - значить, уже говорили не дарма", - написав Арестович.

Один із користувачів соцмережі попросив Арестовича написати цей же пост по-українськи, оскільки він є представником української делегації.

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"Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації",

- написав користувач Віктор Іванов. На це Арестович відповів: "Пошел на х#й, так понятнее?"







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Напомним, ранее Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными".

При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".