"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською
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Спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович відповів матом користувачеві на прохання перекласти свій пост українською мовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Арестовича в Facebook.
Так представник ТКГ написав пост про засідання групи і про те, як делегація "утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго".
"Дві доби чергових засідань ТКГ. Хочете зрозуміти, чим ми тут займаємося? Українська делегація в ТКГ - це як парламентер, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго. А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу. Принаймні, з окремих питань. І якщо ми добули хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу - значить, уже говорили не дарма", - написав Арестович.
Один із користувачів соцмережі попросив Арестовича написати цей же пост по-українськи, оскільки він є представником української делегації.
"Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації",
- написав користувач Віктор Іванов. На це Арестович відповів: "Пошел на х#й, так понятнее?"
Напомним, ранее Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными".
При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".
Будь ласка, зачекайте...
Голобородько мав би це виправляти, але тепер він мовчить. Бо життя та серіал "Слуга народа" - то є різні речі. А 73% це не могли збагнути.
- свирид потапенко: "Я верю." 16.03.2021 21:31
Не думаю.
"Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.
Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма.
...меня совершенно не колышат национальные вопросы...
...я склонен рассматривать введение «мовных квот», как негативный сигнал.
Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой.
Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным.
Наоборот, я считаю обоих обладающими целой серией очень серьёзных системных, генезисных недостатков, среди которых мелочность, истеричность и иррациональность - на первых местах. В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению..." ©
Ось такі "мьіслітєлі" зараз є затребуваними у Слузі сусіднього народу та в
ОПіфіліалі Кремля на Банковій.
Цілком можливий і такий варіант: дати слабину може будь-хто, і він тут не виключення. А за тиждень уже шкодуватиме про такий крок. Побачимо, як воно буде.
Пропоную не поспішати з остаточними висновками. Поспостерігаймо, поміркуймо. А там і побачимо, що та як.
Більшість виборців мають приблизно таку ж пам'ять, як в акваріумних рибок. Тому списувати Люсіка я не став би (хоча дуже хотілося б).
14 hrs ·
- Господа возмущённые.)
1. Вы чистые лицемеры.
Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного «Василий Иванов», который пришёл на страницу «Олексія Арестовича», понятым ему языком.
И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие.
2. Вы безграмотны.
Когда вы требуете от меня «...за ваши деньги» говорить «...державною» на личной странице, вы, во-первых, требуете нарушить Конституцию Украины (пункт 10).
Во-вторых, проявляете вопиющую безграмотность (ваше ведущее качество) и нежелание вылезать из своей уютной раковинки мира-где-вас-все-обижают, устанавливать конкретные факты.
Разъясняю: я не нахожусь на государственной должности и не являюсь государственным служащим. Соответственно, не получаю никаких денег за свою работу.
Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах.
Деньги, время, силы.
Если последует моя «отставка», произойдёт две вещи:
- у меня станет гораздо больше времени, сил, средств,
- у вас станет меньше информации по профильным темам.
Отдельным депутатам, которые добиваются моей «отставки», я, в таком случае, перешлю бутылку шампанского - от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу.
3. Я не собираюсь разделять с вами ваше лицемерие.
Наоборот, при каждом необходимом случае, я буду указывать вам на него доступным вам языком.
Причём, после «...отставки» - так, что мало вам не покажется. Сейчас я ещё сдержанный и толерантный.)
4. Если же «...отставки» не последует, то я продолжу информировать вас о деятельности ТКГ и политике в сфере национальной безопасности и обороны, оставаясь при этом образцом изящества и дипломатичности - когда я говорю официально:
https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/
А личное - это художественное.
Надеюсь, перформанс вам понравился.
Это не последний.
Люди писали, що той чоловік - не бот, заходили до нього на сторінку.
Олег Чистопольцев
Вчора ·
Цей допис багатьом буде неприємним, незручним.
Але я його напишу.
Бо часто саме з усвідомлення проблеми починається її вирішення.
Багато, хто знає, що я перейшов на українську і зараз активно "топлю"
за неї.
І мені часто доводиться чути таке - тобі ж та багатьом російськомовним
громадянам України язьік не завадив піти її захищати. Тому типу #какая_разница
Так, я й багато (більшість) моїх побратимів на початку війни були
російськомовними. Згодом, зрозумівши важливість мови, багато хто перейшов на
українську.
Чому?
Тому, що усвідомили те, що з одного боку ти воюєш з росією (з рускім міром), а
з іншого ти його підтримуєш послуговуючись російською. Війна вона ж точиться не
тільки фізично, а й ідеологічно. І цей, другий напрям також ДУЖЕ важливий.
Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення
України. І взагалі ми ж типу один народ. Це нас коварньій запад поссорил та
т.п. І багато українців самі це не усвідомлюючи це підтримують говорячи
російською.
Чому російськомовні не переходять на українську? В більшості випадків тому, що
поводяться на #какая_разніца й тому, що ліниві. Так, перейти на українську це важче
ніж вивчити гімн, одягти вишиванку чи зробити патріотичне татуювання. Але це
потрібно робити. Й для цього все є - курси онлайн і офлайн, додатки/застосунки,
телеграм канали, все більше й більше з'являється якісної літератури
українською. Читайте, слухайте українську - підвищуйте словниковий запас,
спробуйте писати українською. Через певний час ви й думати почнете українською.
В Україні є багато прикладів переходу на українську. Серед відомих людей це
наприклад Yanina Sokolova, Sergii Ivanov, Валерій Ананьєв
Нажаль багато публічних людей, які позіціонують себе патріотами послуговуються
російською. Чому вони це роблять? Можливо їм так просто зручніше, чи заради
більш широкої аудиторії й більшої особистої вигоди та т.п. Але факт - вони тим
самим підтримують рускій мір/ми один народ
Не беріть з них приклад - #ПереходьНаУкраїнську бо
#Різниця_Є
- Так.
- А скажіть будь ласкка, щось комунікаційно-аргументоване.
- Пішов нах.....!
- Аа, зрозуміло, ЗЕко/*****....
- Так.
- А скажіть будь ласкка, щось комунікаційно-аргументоване.
- Пішов нах.....!
- Аа, зрозуміло, ЗЕко/*****....