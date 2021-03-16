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"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович відповів матом користувачеві на прохання перекласти свій пост українською мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Арестовича в Facebook.

Так представник ТКГ написав пост про засідання групи і про те, як делегація "утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго".

"Дві доби чергових засідань ТКГ. Хочете зрозуміти, чим ми тут займаємося? Українська делегація в ТКГ - це як парламентер, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго. А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу. Принаймні, з окремих питань. І якщо ми добули хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу - значить, уже говорили не дарма", - написав Арестович.

Один із користувачів соцмережі попросив Арестовича написати цей же пост по-українськи, оскільки він є представником української делегації.

Також читайте: "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович

"Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації",

- написав користувач Віктор Іванов. На це Арестович відповів: "Пошел на х#й, так понятнее?"

Пошел на х#й, так понятнее? - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Новая ложь Арестовича. Как говорящая голова Зеленского врет о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Напомним, ранее Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными".

При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".

Пошел на х#й, так понятнее? - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+138
Бидло, без роду, племені, Батьківщини.
Не білорус, не поляк, не грузин. Не українець.
Аферист. Маніпулятор. Лайно в ополонці.
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16.03.2021 12:42
+110
люся бога за яйца поймал? ну ну...
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16.03.2021 12:37
+92
Адрестович , тебя шлют туда , куда ты послал участника ФБ - миллины участников и не только !
Дрянь ты наглая и хамло !
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16.03.2021 12:40
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ти? чи ні?
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16.03.2021 21:51 Відповісти
Люська добре відсмоктала дєрьмаку.
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16.03.2021 23:32 Відповісти
Да вся власть шлет всех на... а вы все проглатываете...
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16.03.2021 21:57 Відповісти
Колись, ще за часів президента Ющенка, народ сміявся з того, що керівництво ПРигів привело нардепами у парламент своїх водіїв, масажистів, секретарок та ін. обслугу. У 2019-му під прапором "слуг" у парламент зайшли фотографи, гвалтівники, сексуально заклопотані та інші персонажі з "трускавецьким дипломом". Далі з'ясувалося, що такої ганьби, як від "слуг", парламент не бачив навіть від ПРигів.
Голобородько мав би це виправляти, але тепер він мовчить. Бо життя та серіал "Слуга народа" - то є різні речі. А 73% це не могли збагнути.

"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 5307
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16.03.2021 21:58 Відповісти
Пока народ смеется они (политики) воруют. Кто поддается на провокации помогает им воровать.
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16.03.2021 22:26 Відповісти
"Кто поддается на провокации" ©
- свирид потапенко: "Я верю." 16.03.2021 21:31

"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 5548
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16.03.2021 23:59 Відповісти
В наше время главное не воровать и не заниматься коррупцией это я о политиках. Все остальное словестная бутафория для озабоченных.
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16.03.2021 22:16 Відповісти
ну и шо? и правильно сделал арестович. персонаж для хайпа устроил провокацию. получил шо хотел. между нами девочками, замечу, что имеет быть факт ментального насилия. всё просто ты меня не понимаешь иди, дальше, не пиши не говори, и не делай замечаний, незнакомому человеку.и самое смешное, киевская русь... русский язык... никаких ассоциаций не возникает? может мат.часть поизучаем, граждане патриоты? то что многочисленная мацковская чудь ворует всё, вплоть до думающих граждан, это понятно, но почему отдельные идиоты помогают им в этом? так что какой вопрос , такой и ответ.
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16.03.2021 22:20 Відповісти
"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 4470 Дуже правильна думка!
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17.03.2021 06:55 Відповісти
Іноді мені здається, що арестович настільки вправно топче імідж зеленського, що це не може бути збігом ! Його точно хтось підіслав "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 2926
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16.03.2021 22:31 Відповісти
Когдато Арестович был фанатом Порошенко.
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16.03.2021 22:48 Відповісти
Совпадение?
Не думаю.
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16.03.2021 22:58 Відповісти
и шо в этом плохого --- лучше быть фанатом ПОРОХА чем писюнопианиста и зеленой шоблы
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17.03.2021 05:50 Відповісти
А Порошенко был тогда фанатом Савченко и поспешил не разобравшись присвоить ей героя, а получилось ,что и Арестович и Савченко из одной конюшни ,напрашивается вывод что наше СБУ никакое как было так и сейчас
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17.03.2021 23:34 Відповісти
Імідж зеленського ? Щось новеньке ! Який "президент" - такі і радники .
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17.03.2021 06:34 Відповісти
После последнего переобувания Арестович .......!
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16.03.2021 23:05 Відповісти
Ну й дурень! Невже це так складно? Я раніше чув як цей персонаж розмовляв українською у різних відеороликах і в нього, чесно кажучи, виходило досить непогано. Більш того це звичайний пост, який можна перекласти за допомогою гугл-перекладача, якщо вже настільки лінь самому це зробити. "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 2024
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16.03.2021 23:29 Відповісти
Було таке. Але потім зізнався:
"Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.
Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма.
...меня совершенно не колышат национальные вопросы...
...я склонен рассматривать введение «мовных квот», как негативный сигнал.
Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой.
Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным.
Наоборот, я считаю обоих обладающими целой серией очень серьёзных системных, генезисных недостатков, среди которых мелочность, истеричность и иррациональность - на первых местах. В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению..." ©
"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 9089
Ось такі "мьіслітєлі" зараз є затребуваними у Слузі сусіднього народу та в ОПі філіалі Кремля на Банковій.
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17.03.2021 00:22 Відповісти
Забув вставити посилання.
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17.03.2021 00:25 Відповісти
а ви вважаєте наш нарід взірцем для подражання?
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18.03.2021 15:44 Відповісти
В чомусь - так. Загалом задніх не пасем.
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18.03.2021 17:38 Відповісти
https://youtu.be/FuZW3Mh5bfc
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16.03.2021 23:30 Відповісти
Я не знаю, доктор, откуда у вас такие картинки...но спасибо за просветление "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 3301
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17.03.2021 07:06 Відповісти
І чому це у'бище ще в ТКГ?Де ж пан Вова,чому не карає?Бо йому похрін,на все,на людей,на страну,на всіх....
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16.03.2021 23:53 Відповісти
Идиот. Поставил крест на так называемой своей карьере. Ну что ж это его выбор
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17.03.2021 00:06 Відповісти
Профессора Преображенского нет к сожалению на все это быдло от зеленой власти. "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 5035
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17.03.2021 00:21 Відповісти
Трохи може допомогти пан Глузман.
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17.03.2021 00:38 Відповісти
Семен Фішелівеч уже всьо... Дає інтервю Гордону і плачеться як все життя страждав від антисемітизму українців...
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17.03.2021 00:54 Відповісти
Ну... що тут сказати. Всяко може бути.
Цілком можливий і такий варіант: дати слабину може будь-хто, і він тут не виключення. А за тиждень уже шкодуватиме про такий крок. Побачимо, як воно буде.
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17.03.2021 00:56 Відповісти
Знав його в 90-ті. Зараз це вже зовсім інша людина. В мене таке враження що чим старішим стає єврей тим він "євреїстіє" - якщо досяг чогось (матеріального) то вважає себе "богообраним" а якщо життя чогось не додало, то це тому що "антисеміти" заважали... "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 5026
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17.03.2021 01:57 Відповісти
Не думаю, що там усе так сумно. Як на мене, дядько просто втомився. Або якісь негаразди його заїли. Або ще яка прикрість трапилась. Або все разом упало (часом буває і таке). Але все минається - минеться і "чорна смуга".
Пропоную не поспішати з остаточними висновками. Поспостерігаймо, поміркуймо. А там і побачимо, що та як.
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17.03.2021 02:23 Відповісти
уже наміркувало бидло та обрало клоуна у гетьмани під час війни,куди ще далі міркувати можна?
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17.03.2021 11:11 Відповісти
Помиляєтесь, добродію, в головному: міркування і бидло - речі несумісні.
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17.03.2021 12:18 Відповісти
Ну а шо ми / ви хотіли від цього персонажа...

"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 6412
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17.03.2021 00:43 Відповісти
"Поки не обісралось повністю моє начальство в ОПУ , виженіть мене скоріше"- ЛЮСЯ
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17.03.2021 01:01 Відповісти
Ну... це Ви творчо переклали з Люсікового... язичія на людську мову. А в оригіналі могло бути щось близьке до такого: дайтє мнє паджопніка, а то щас начьньоцца... (далі треба вирізати цензурою).
"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 9624
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17.03.2021 02:29 Відповісти
Люсенька,догоняй нынешних хазяев--НИ ДНЯ БЕЗ ЗАШКВАРА!
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17.03.2021 02:27 Відповісти
Думаю на этом карьера люси-политика закончилась полностью.
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17.03.2021 02:29 Відповісти
Ви оптиміст.
Більшість виборців мають приблизно таку ж пам'ять, як в акваріумних рибок. Тому списувати Люсіка я не став би (хоча дуже хотілося б).
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17.03.2021 02:36 Відповісти
На що не подивишся-деградуюча країна.Коли ж вже дно?
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17.03.2021 05:30 Відповісти
Продовження.
"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 9277
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17.03.2021 05:36 Відповісти
Олексій Арестович
14 hrs ·
- Господа возмущённые.)

1. Вы чистые лицемеры.

Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного «Василий Иванов», который пришёл на страницу «Олексія Арестовича», понятым ему языком.

И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие.

2. Вы безграмотны.

Когда вы требуете от меня «...за ваши деньги» говорить «...державною» на личной странице, вы, во-первых, требуете нарушить Конституцию Украины (пункт 10).

Во-вторых, проявляете вопиющую безграмотность (ваше ведущее качество) и нежелание вылезать из своей уютной раковинки мира-где-вас-все-обижают, устанавливать конкретные факты.

Разъясняю: я не нахожусь на государственной должности и не являюсь государственным служащим. Соответственно, не получаю никаких денег за свою работу.

Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах.

Деньги, время, силы.

Если последует моя «отставка», произойдёт две вещи:

- у меня станет гораздо больше времени, сил, средств,

- у вас станет меньше информации по профильным темам.

Отдельным депутатам, которые добиваются моей «отставки», я, в таком случае, перешлю бутылку шампанского - от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу.

3. Я не собираюсь разделять с вами ваше лицемерие.

Наоборот, при каждом необходимом случае, я буду указывать вам на него доступным вам языком.

Причём, после «...отставки» - так, что мало вам не покажется. Сейчас я ещё сдержанный и толерантный.)

4. Если же «...отставки» не последует, то я продолжу информировать вас о деятельности ТКГ и политике в сфере национальной безопасности и обороны, оставаясь при этом образцом изящества и дипломатичности - когда я говорю официально:


https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/


А личное - это художественное.

Надеюсь, перформанс вам понравился.

Это не последний.







Люди писали, що той чоловік - не бот, заходили до нього на сторінку.
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17.03.2021 05:38 Відповісти
когда рабинович в очередной раз затянет ..вставай страна огромная.. срочно вызывайте арестовича --- он укажет рабиновичу куда ему пойти.......
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17.03.2021 05:46 Відповісти
Неужели в Украине нет более умных политиков,чем этот наглец-дебил арестович! Надо его после этих слов гнать в шею!..
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17.03.2021 06:30 Відповісти
ПрофеССор Арестович,а не пошел бы ты к Зинке под юбку..."Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 3659 "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 7120
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17.03.2021 06:51 Відповісти
"Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 5705
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17.03.2021 06:52 Відповісти
ох люсЬен отрабатывает))) если еще кто-то не понял, что такое тупая, продажная, брехливая, считающая себя самой умной Давалка вот она, достойная своего малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Гидранта....
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17.03.2021 07:28 Відповісти
Ще раз звертаю увагу всіх русскаїзичних патріотів!!!

Олег Чистопольцев

Вчора ·

Цей допис багатьом буде неприємним, незручним.

Але я його напишу.

Бо часто саме з усвідомлення проблеми починається її вирішення.

Багато, хто знає, що я перейшов на українську і зараз активно "топлю"
за неї.

І мені часто доводиться чути таке - тобі ж та багатьом російськомовним
громадянам України язьік не завадив піти її захищати. Тому типу #какая_разница

Так, я й багато (більшість) моїх побратимів на початку війни були
російськомовними. Згодом, зрозумівши важливість мови, багато хто перейшов на
українську.

Чому?

Тому, що усвідомили те, що з одного боку ти воюєш з росією (з рускім міром), а
з іншого ти його підтримуєш послуговуючись російською. Війна вона ж точиться не
тільки фізично, а й ідеологічно. І цей, другий напрям також ДУЖЕ важливий.

Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення
України. І взагалі ми ж типу один народ. Це нас коварньій запад поссорил та
т.п. І багато українців самі це не усвідомлюючи це підтримують говорячи
російською.

Чому російськомовні не переходять на українську? В більшості випадків тому, що
поводяться на #какая_разніца й тому, що ліниві. Так, перейти на українську це важче
ніж вивчити гімн, одягти вишиванку чи зробити патріотичне татуювання. Але це
потрібно робити. Й для цього все є - курси онлайн і офлайн, додатки/застосунки,
телеграм канали, все більше й більше з'являється якісної літератури
українською. Читайте, слухайте українську - підвищуйте словниковий запас,
спробуйте писати українською. Через певний час ви й думати почнете українською.

В Україні є багато прикладів переходу на українську. Серед відомих людей це
наприклад Yanina Sokolova, Sergii Ivanov, Валерій Ананьєв

Нажаль багато публічних людей, які позіціонують себе патріотами послуговуються
російською. Чому вони це роблять? Можливо їм так просто зручніше, чи заради
більш широкої аудиторії й більшої особистої вигоди та т.п. Але факт - вони тим
самим підтримують рускій мір/ми один народ

Не беріть з них приклад - #ПереходьНаУкраїнську бо

#Різниця_Є
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17.03.2021 07:44 Відповісти
так может этот расветчик хочет, чтобы его, как Люсю, приголубили? сделали голубком? ну почему бы и нет - на всяк товар есть свой покупатель...
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17.03.2021 08:00 Відповісти
ДУМАЮ, ЗАПЛАТИТ. "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською - Цензор.НЕТ 1952
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17.03.2021 08:13 Відповісти
Свое воспитание не спрятать ни за какими ширмами.Быдло оно всегда быдло , в любом месте и на любой должности....Боже, спаси и сохрани Украину от этого зеленого сброда идиотов у власти.
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17.03.2021 08:31 Відповісти
- Ви точно радник із стратегічних комунікацій і тренер з мистецтва аргументації?
- Так.
- А скажіть будь ласкка, щось комунікаційно-аргументоване.
- Пішов нах.....!
- Аа, зрозуміло, ЗЕко/*****....
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17.03.2021 09:12 Відповісти
- Ви точно радник із стратегічних комунікацій і тренер з мистецтва аргументації?
- Так.
- А скажіть будь ласкка, щось комунікаційно-аргументоване.
- Пішов нах.....!
- Аа, зрозуміло, ЗЕко/*****....
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17.03.2021 09:13 Відповісти
А я його розумію! Ой як розумію! Сам послав би.
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17.03.2021 11:06 Відповісти
Порошенко не був фанатом Савченко. Йому,як людині чутливій та милосердній, просто було шкода,що жінка-військова знаходиться в полоні. Та ще й настирна робота самої Юлі Тимошенко по "підтримці Савченко" по її поверненню. От Петро Олексійовича і розвернули від того дізнання,як же жінка насправді потрапила в полон в сумнівних обставинах, чому за нею була така визначена "охота", що вона робила в часи революції на Майдані( засвітилась з " беркутятами" та спецназівцями-московитами), чому її тримали в Росії,а не в ордло поганому по логіці війни,і, чому їй дозволили носити майку з Тризубом ,який би на інших зірвали б з побиттям!? Але Порох довів обіцяне до кінця і нам сунула Росія не героя,а диверсанта під прикриттям. Знаю,що Петро Олексійович цю помилку ,з причини своєї використаної ворогами милосердної слабини,до сих пір переживає і корить себе за довіру без перевірки людей. І взагалі, 3000 наших полонених воїнів він домігся повернути від "скорпіонів Путіна" ( підрозділ в 1-ому корпусі дири), До речі,ще у свій час ми говорили та попереджали,що Савченко.....є диверсант,підготовлений по наказу Медведчука в Україні з проханням Путіна. Ну,а далі по сценарію вже з Москви всі події навколо диверсантки.
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08.04.2021 22:15 Відповісти
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