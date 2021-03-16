Випадки "британського" штаму коронавірусу SARS-CoV-2 підтверджені у Вінницькій і Закарпатській областях, - ЦГЗ
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Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я отримала фінальні результати секвенування з лабораторії на базі Клініки Шаріте. За результатами аналізів "британського" штаму SARS-CoV-2 виявлено в зразках з Вінницької та Закарпатської областей.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.
"Виявлено циркуляцію "британського" штаму SARS-CoV-2 - в 4 зразках з Вінницької та в 2 зразках з Закарпатської областей. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 і del HV69/70", - сказано в повідомленні.
Раніше в Україні виявили циркуляцію 18 штамів - генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2. Вони походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії і Австралії.
Циркуляцію мутованих штамів, що мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження - не виявлено.
Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала фінальні результати секвенування з лабораторії...Опубликовано Центр громадського здоров’я України Вторник, 16 марта 2021 г.
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