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Випадки "британського" штаму коронавірусу SARS-CoV-2 підтверджені у Вінницькій і Закарпатській областях, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Випадки

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я отримала фінальні результати секвенування з лабораторії на базі Клініки Шаріте. За результатами аналізів "британського" штаму SARS-CoV-2 виявлено в зразках з Вінницької та Закарпатської областей.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

"Виявлено циркуляцію "британського" штаму SARS-CoV-2 - в 4 зразках з Вінницької та в 2 зразках з Закарпатської областей. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 і del HV69/70", - сказано в повідомленні.

Раніше в Україні виявили циркуляцію 18 штамів - генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2. Вони походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії і Австралії.

Циркуляцію мутованих штамів, що мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження - не виявлено.

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Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала фінальні результати секвенування з лабораторії...

Опубликовано Центр громадського здоров’я України Вторник, 16 марта 2021 г.

Автор: Анастасія Потіха
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16.03.2021 12:24 Відповісти
Погуляли. На черзі Масляна. Далі буде.
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16.03.2021 12:24 Відповісти
Далі буде Пасха .
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16.03.2021 12:27 Відповісти
Масляна закінчилась, Великдень на черзі.
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16.03.2021 12:29 Відповісти
Кажуть це штам заражає лише вакцинованих.
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16.03.2021 12:33 Відповісти
Так вакцина то він і є.
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16.03.2021 12:34 Відповісти
Расслабился народ . Маска под носом или ещё ниже . Руки антисептиком не обрабатывают . Один выход : штрафовать .
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16.03.2021 12:36 Відповісти
Італійці вже все позачиняли з учора. Навіть на Пасху не відкриються. А у нас - гуляй вірус!
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16.03.2021 12:38 Відповісти
Майстри розмовного жанру - щтаму ковідла нігде у світі не виділено ,не очищено ,а ці вже його "мутацію" змайстрували! Випадки "британського" штаму коронавірусу SARS-CoV-2 підтверджені у Вінницькій і Закарпатській областях, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4825
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16.03.2021 12:49 Відповісти
Вот же ж этот Буковель проклятый, аяяй!
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16.03.2021 17:06 Відповісти
 
 