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Новини Суспільство
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КС (1153) НКРЕКП (409)

Конституційний Суд розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у письмовому провадженні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Конституційний Суд розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у письмовому провадженні

Конституційний Суд України розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у порядку письмового провадження.

Таке рішення було ухвалено судом під час засідання Великої палати КСУ 11 березня, йдеться у повідомленні суду.

Розгляд справи у порядку письмового провадження не передбачає заслуховування учасників справи, постановку запитань по суті справи як суддями, так і учасниками процесу одне одному.

Конституційне подання 50 народних депутатів щодо невідповідності Конституції Указів Президента про призначення всіх 7 членів НКРЕКП - Валерія Тарасюка, Оксани Кривенко, Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій та Олексія Магди – надійшло до суду 4 листопада 2020 року.

Його направили представники більшості парламентських фракцій та груп.

Окрім того, депутати звернулися до Конституційного Суду щодо визнання такими, що суперечать Конституції, положень Закону "Про НКРЕКП", які дозволили Президенту призначати членів регулятора без конкурсу та проходження спеціальної перевірки, та затверджувати схему їхньої ротації.

Справа за поданням депутатів була відкрита 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, саме чинний склад НКРЕКП відповідальний за кризу на енергетичному ринку, яка виникла восени 2019 року. За даними депутатів, дії членів НКРЕКП призвели до мільярдних збитків державних енергетичних компаній, зупинки шахт і накопичення боргів.

Окремо Окружний адміністративний суд розглядає справу про незаконність призначення голови НКРЕКП Валерія Тарасюка за позовом народного депутата, лідера Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.

Автор: Наталя Джума
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Лисапед , голый зад , домой в "квартал" ?
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16.03.2021 12:39 Відповісти
Замість того, щоб чинно та дружньо обговорювати на нарах в камері ситуацію, в яку потрапили члєни КС та НКРЕПК, та думати скільки награбованого віддати країні , одні члєни мають строїти інших органів.
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16.03.2021 13:23 Відповісти
проталкивание газа по трубам отмените аферисты куевы и верните людям деньги, мне раньше звонили ты ни разу не оплатил за 2 года ты должен 3000 грн за проталкивание газа, я говорю почему писюльки мне высылаете без мокрых печатей и ни единой подписи???? вы понимаете что это вымогательство??? это статья??? с чем я пойду в суд?? с вашими писюльками??? после этого ни одного звонка, как бабка пошептала, но уже должен 4000 Конституційний Суд розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у письмовому провадженні - Цензор.НЕТ 7261
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16.03.2021 12:55 Відповісти
НКРЕКУ сам по себе неконституционный орган, незаконно созданный сывочолым мародером для обдирания населения, и который продолжает использоваться зебилами с теми же целями
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16.03.2021 12:57 Відповісти
Інуковіч твой прєзідент?
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Я не сторонник сыньоносного, который подал подання в КС по поводу неконституционного по его мнению лишению Радой Януковича звания президента. Так что Янукович это прэзыдэнт гэтьмана и...тебя
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16.03.2021 13:34 Відповісти
Щось забагато сьогодні стало конституційного суду!
Судді вже оговталися, та взялися продовжувати свою АНТИКОНСТИТУЦІЙНУ ліяльність?

Мабуть принесли персональну приягу ЗЕбілу!
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16.03.2021 13:22 Відповісти
Та мабуть зрозуміли шо тупого вже злили Конституційний Суд розгляне справу про неконституційність чинного складу НКРЕКП у письмовому провадженні - Цензор.НЕТ 872
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16.03.2021 13:27 Відповісти
 
 