У МВС за добу виявили 342 нові випадки COVID-19, більшість у Києві, у Львівській та Миколаївській областях
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За добу зафіксовано 342 нові випадки захворювання на COVID-19 серед співробітників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Нацполіції.
Наразі найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано у Львівській (+21) та Миколаївській (+19) областях, а також у м. Київ (+63).
Також повідомляється, що від початку пандемії COVID-19 захворіли 39 089 співробітників МВС, 37 998 осіб одужали, 139 правоохоронців померли.
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йОСИП
показати весь коментар16.03.2021 12:59 Відповісти Мені подобається 0
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