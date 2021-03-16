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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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житло (473) Туреччина (2256) кримські татари (1959) Резніков (1386) Міністерство реінтеграції (342)

Резніков обговорив із послом Туреччини будівництво тисячі квартир для кримських татар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков обговорив із послом Туреччини будівництво тисячі квартир для кримських татар

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та надзвичайний і повноважний посол Республіки Туреччина в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере обговорили проєкт будівництва житла для кримських татар, які були змушені покинути свої будинки через окупацію Росією Криму та Севастополя.

Зокрема, йдеться про будівництво тисячі квартир для кримських татар, які обліковуються як внутрішньо переміщені особи, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Кабміну.

Проєкт передбачає два етапи: в межах першого - будівництво 500 квартир на Херсонщині, Миколаївщині і Київщині; в межах другого - ще 500 квартир, але локація буде визначена після додаткового вивчення.

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Окрім того, сторони обговорили візит Олексія Резнікова до Туреччини серед іншого з метою презентації Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей, а також візит Посла на Донеччину з Луганщиною найближчим часом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Сомнительное действие с точки зрения интересов Украины. Крымских татар надо ассимилировать с общим населением а не создавать монопоселения.
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16.03.2021 13:18
+2
очень своевременно и важно... переселенцы нуждаются в жилье, особенно те, кто за Украину готов сражаться.
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16.03.2021 13:04
+2
за чей счет этот банкет?
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16.03.2021 13:32
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очень своевременно и важно... переселенцы нуждаются в жилье, особенно те, кто за Украину готов сражаться.
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16.03.2021 13:04 Відповісти
1000 фермерских усадьб (с землей) кырымлы рядом с Перекопом - надежней всяких "Джевелинов"
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16.03.2021 13:08 Відповісти
неплохая идея, если там есть для этого свободная земля.
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16.03.2021 13:14 Відповісти
Якшо немає то треба освободіть...
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16.03.2021 13:19 Відповісти
можно и за Перекопом Резніков обговорив із послом Туреччини будівництво тисячі квартир для кримських татар - Цензор.НЕТ 2277
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16.03.2021 15:52 Відповісти
Всьому свій час. Там пока кацапсятиною воняє...
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16.03.2021 16:12 Відповісти
Наверняка возникнут тёрки с уже существующими там херсонскими фермерами.
Такими плотными массивами нельзя, тем более резко.
Думаю, что речь потому идёт о квартирах, а не о котеджах, чтобы временно перемещённые вернулись на родину когда придёт час. Квартиры то не в собственность будут переданы - собственник квартир тот кто оплатил их строительство. Их лишь в пользование отдадут, пусть и безоплатное, кроме услуг жкх конечно.
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16.03.2021 13:18 Відповісти
Да и главное - работа в том районе должна быть. А если плохо с вакансиями, значит заодно нужно и что-то построить где бы люди были заняты делом.
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16.03.2021 13:20 Відповісти
Сомнительное действие с точки зрения интересов Украины. Крымских татар надо ассимилировать с общим населением а не создавать монопоселения.
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16.03.2021 13:18 Відповісти
нужно создавать "Войско Низовое татарское" в месте выхода Канала из Днепра Резніков обговорив із послом Туреччини будівництво тисячі квартир для кримських татар - Цензор.НЕТ 288
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16.03.2021 15:56 Відповісти
за чей счет этот банкет?
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16.03.2021 13:32 Відповісти
Крымские татары ближе к Турции, Турция могла их разместит в Анталии и поделиться местом в Мечети.
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16.03.2021 13:34 Відповісти
кырымлы - уроженцы Крыма и граждане Украины.
с какого дуба передавать украинских граждан Турции ?
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16.03.2021 15:58 Відповісти
Я читал исследования американского стратегического центра ,что до 2050года,много земель омываемых Чёрным и Азовским морями отойдут к Турции, ...
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16.03.2021 17:04 Відповісти
Краще б Турція будувала ті квартири у звільненому (спільно з Україною) від російських окупаційних військ Криму!
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16.03.2021 13:42 Відповісти
А до чого тут Київська область, у нас і донецьких хватає.
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16.03.2021 15:11 Відповісти
 
 