Резніков обговорив із послом Туреччини будівництво тисячі квартир для кримських татар

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та надзвичайний і повноважний посол Республіки Туреччина в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере обговорили проєкт будівництва житла для кримських татар, які були змушені покинути свої будинки через окупацію Росією Криму та Севастополя.

Зокрема, йдеться про будівництво тисячі квартир для кримських татар, які обліковуються як внутрішньо переміщені особи, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Кабміну.

Проєкт передбачає два етапи: в межах першого - будівництво 500 квартир на Херсонщині, Миколаївщині і Київщині; в межах другого - ще 500 квартир, але локація буде визначена після додаткового вивчення.

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Окрім того, сторони обговорили візит Олексія Резнікова до Туреччини серед іншого з метою презентації Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей, а також візит Посла на Донеччину з Луганщиною найближчим часом.