Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ в Криму, - посол Сіммонс
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Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ у Криму, який є кричущою неповагою до українських і міжнародних норм.
Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ.
"7 років тому Росія провела фіктивний "референдум", намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким: Росія повинна повернути Крим Україні", - написала Сіммонс у Twitter.
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NonCFist
показати весь коментар16.03.2021 13:17 Відповісти Мені подобається 1
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показати весь коментар16.03.2021 13:18 Відповісти Мені подобається 0
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