УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14515 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
1 328 2
Велика Британія (3701) Крим (12748) Сіммонс Мелінда (113)

Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ в Криму, - посол Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Велика Британія ніколи не визнає фіктивний

Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ у Криму, який є кричущою неповагою до українських і міжнародних норм.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ.

"7 років тому Росія провела фіктивний "референдум", намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким: Росія повинна повернути Крим Україні", - написала Сіммонс у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у річницю "референдуму" в окупованому Криму: Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське

Велика Британія ніколи не визнає фіктивний референдум РФ в Криму, - посол Сіммонс 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Как будто дело исключительно в дефенициях о т. н. референдуме! Дело в нападении расии! И оккупации!
показати весь коментар
16.03.2021 13:17 Відповісти
А и да: раша маст дай!
показати весь коментар
16.03.2021 13:18 Відповісти
 
 