Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ в Криму, - посол Сіммонс

Велика Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум" РФ у Криму, який є кричущою неповагою до українських і міжнародних норм.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ.

"7 років тому Росія провела фіктивний "референдум", намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким: Росія повинна повернути Крим Україні", - написала Сіммонс у Twitter.

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