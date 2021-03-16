Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський вважає, що КС дасть рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт №5133, який розширює повноваження президента щодо призначення і звільнення директора НАБУ і ДБР.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд дає висновок про відповідність законопроєкту за двома статтямя – 157 і 158. Жодних порушень немає в цьому законопроєкті… тому очікувати, що буде позитивний висновок – у мене є всі підстави", - сказав Веніславський.

Він також очікує, що у Раді будуть необхідні 300 голосів для ухвалення цього законопроєкту.

"Як тільки буде позитивний висновок, то я думаю, що ті політичні сили, які апелювали про те, що він сумнівно конституційний – у них не буде аргументів не голосувати за цей законопроєкт", - вважає нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР