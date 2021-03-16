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Новини Політика України
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НАБУ (3421) КС (1153) ДБР (2566) Веніславський (217)

Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський вважає, що КС дасть рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт №5133, який розширює повноваження президента щодо призначення і звільнення директора НАБУ і ДБР.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд дає висновок про відповідність законопроєкту за двома статтямя – 157 і 158. Жодних порушень немає в цьому законопроєкті… тому очікувати, що буде позитивний висновок – у мене є всі підстави", - сказав Веніславський.

Він також очікує, що у Раді будуть необхідні 300 голосів для ухвалення цього законопроєкту.

"Як тільки буде позитивний висновок, то я думаю, що ті політичні сили, які апелювали про те, що він сумнівно конституційний – у них не буде аргументів не голосувати за цей законопроєкт", - вважає нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Узурпація влади триває !!!)))
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16.03.2021 13:09
+6
как же ослику хочется в ручках иметь всю власть... аж трясет его бедного
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16.03.2021 13:08
+3
Їжачки продовжують кусатись))))
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16.03.2021 13:07
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Їжачки продовжують кусатись))))
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16.03.2021 13:07 Відповісти
Агась, КС став білий та пухнастий, особливо усім відомий 'зицпредседатель'.)
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16.03.2021 13:18 Відповісти
І скільки забашляли продажні члєни КС?
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Мабуть багато, їм є чим забашляти. Стільки років наполегливої праці на свою користь.
Тож довелося відкрити 'кубішкі')
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16.03.2021 13:30 Відповісти
Це кому вирішувати як і члени суду? Портнову?))) пиши ще, продажна курва!)))
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16.03.2021 14:03 Відповісти
как же ослику хочется в ручках иметь всю власть... аж трясет его бедного
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16.03.2021 13:08 Відповісти
вислюк оманський не понимает, что на сделки и договорняки с КС - МВФ наплюют.. как и США с ЕС)
а вот отвечать придется не только шмаркле, но и его "представителям"...
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16.03.2021 13:08 Відповісти
независимые органы назначаемые предводителем зе-мафии, ага
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16.03.2021 13:08 Відповісти
Узурпація влади триває !!!)))
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16.03.2021 13:09 Відповісти
зелох строит вертикаль
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16.03.2021 13:09 Відповісти
Будують беня з фуйлом. А ВАЗеленський буде нести відповідальність за узурпацію.
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16.03.2021 13:20 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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16.03.2021 13:10 Відповісти
Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5711 Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6420
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16.03.2021 13:12 Відповісти
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі послідовно втілюючі кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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16.03.2021 13:12 Відповісти
Сегодня Гончаренко в кулуарах ВР заявил, что зеленский хочет УЗУРПИРОВАТЬ право назначать директора НАБУ!
Я чего-то забыл...
А кто и как его назначил?
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16.03.2021 13:16 Відповісти
Президент лише підписує наказ, а пизначає чи знімає ВР, двома третинами. Не знали?
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16.03.2021 13:24 Відповісти
Да то кацап! -звідки йому знати такі подробиці?)
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16.03.2021 14:06 Відповісти
І чим наступне згвалтування пліснявою КС обернеться для України, шестірка ВАЗеленського не повідомляє? Чому? Які ж будуть наслідки повної узурпаціх влади олігархами та кацапами, рученята яких стирчать з Бубочкиної дупці?
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16.03.2021 13:19 Відповісти
ну и что что даст, Петя тоже уже получал решения КС по своим хотелкам по расширению полномочий через префектов
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16.03.2021 13:20 Відповісти
Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3844 Прийміть.

Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5705
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16.03.2021 13:25 Відповісти
ну і як , помогло тобі?
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16.03.2021 13:45 Відповісти
Ничего хорошего вэтом нет.
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16.03.2021 13:38 Відповісти
Видно грошики кинули на ботоферму підляка-аж кишить дешевими курвами на Цензорі)
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16.03.2021 14:07 Відповісти
Если ркуоводителей НАБУ и ГБР будут назначать, то они сразу утратят свою суть НЕЗАВИСИМЫХ органов. И станут подчиненными слугами своих господ
Нафиг они тогда нужны стране?
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16.03.2021 15:15 Відповісти
 
 