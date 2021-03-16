Від початку доби ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецької зброї і гранатомета, - Міноборони
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Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із застосуванням стрілецької зброї та гранатомета.
Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Так, біля населеного пункту Гнутове противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а біля Авдіївки - стрілецьке озброєння.
"Держава-агресор не виконує взяті на себе зобов'язання і міжнародні домовленості. Замість цього Російська Федерація нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях і біля кордонів України", - зазначили в Міноборони.
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«Десять лет исследований и разработок привели нас к тому моменту, когда мы можем предоставить сухопутным силам ЦАХАЛа передовые возможности, предназначенные для современного поля боя. Этот минометный боеприпас с лазерным и GPS-наведением предоставляет войскам возможность точной стрельбы, которая до сих пор была реализована только в ракетах и авиационных боеприпасах», - сказал глава отдела исследований и разработок DDR&D, генерал Янив Ротем.
120-мм миномет недавно прошел последние испытания на полигоне на юге Израиля. Завершение испытаний позволяет начать серийное производство перед поставкой системы в Армию обороны Израиля.
Серия испытаний проводилась с использованием двух объединенных в сеть минометных систем, разработанных Elbit Systems: системы, установленной на БТР M113, и системы, установленной на внедорожнике Hummer 4X4.
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