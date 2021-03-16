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Від початку доби ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецької зброї і гранатомета, - Міноборони

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Від початку доби ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецької зброї і гранатомета, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із застосуванням стрілецької зброї та гранатомета.

Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Так, біля населеного пункту Гнутове противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а біля Авдіївки - стрілецьке озброєння.

"Держава-агресор не виконує взяті на себе зобов'язання і міжнародні домовленості. Замість цього Російська Федерація нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях і біля кордонів України", - зазначили в Міноборони.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ну вот это вот очень неплохо реализовано!Вот нам бы так....

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16.03.2021 13:46 Відповісти
 
 