Жодних передумов для повернення до "business as usual" з Росією немає, - Кулеба

Оскільки Росія не демонструє ніякої конструктивності в своїй поведінці, немає ніяких передумов для повернення до "business as usual" з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром.

"Нам відомо, що наприкінці березня в ЄС має відбутися дискусія про стратегію відносин із РФ. Наразі принципово важливим є збереження п'яти фундаментальних принципів ставлення ЄС до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, немає ніяких передумов для повернення до business as usual (бізнес як зазвичай, – ред.) із Росією", - сказав він.

За його словами, Росія сподівається на підтримку цієї політики з боку словенського головування в Раді ЄС.

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"Переглядати відносини з Росією на краще можна буде тільки після того, як сама Росія почне вести себе краще", - наголосив він.