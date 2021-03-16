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Жодних передумов для повернення до "business as usual" з Росією немає, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Жодних передумов для повернення до

Оскільки Росія не демонструє ніякої конструктивності в своїй поведінці, немає ніяких передумов для повернення до "business as usual" з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром.

"Нам відомо, що наприкінці березня в ЄС має відбутися дискусія про стратегію відносин із РФ. Наразі принципово важливим є збереження п'яти фундаментальних принципів ставлення ЄС до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, немає ніяких передумов для повернення до business as usual (бізнес як зазвичай, – ред.) із Росією", - сказав він.

За його словами, Росія сподівається на підтримку цієї політики з боку словенського головування в Раді ЄС.

Також читайте: Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить

"Переглядати відносини з Росією на краще можна буде тільки після того, як сама Росія почне вести себе краще", - наголосив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Росія ,від імперських амбіцій не відмовиться ніколи !!! Лише руйнація РФіі застереже світ від імперських амбіцій кремля !!!))))
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16.03.2021 13:29
+3
сейчас business, просто business, без usual.
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16.03.2021 13:25
+3
Нетленка

Никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5167
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16.03.2021 13:31
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в смысле, когда Крым и Донбасс вернет и выплатит репарации, да?
О чем заявляет этот идиот?

"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - добавил Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3253623
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16.03.2021 13:24 Відповісти
Росія ,від імперських амбіцій не відмовиться ніколи !!! Лише руйнація РФіі застереже світ від імперських амбіцій кремля !!!))))
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16.03.2021 13:29 Відповісти
А как же бизнесы Зе и Квартал 95, Дизель Шоу, порошенки, Пинчука.........?
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16.03.2021 13:24 Відповісти
сейчас business, просто business, без usual.
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Казалось что Климкин это Дно...Но вот ещё и Кулеба нарисовалось. И в каком питомнике ЭТО выращивают?
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16.03.2021 13:25 Відповісти
А чому Клімкин дно? По його діям, а не родині.
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16.03.2021 13:29 Відповісти
Дно,бо так в методичці написано!!!)))
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16.03.2021 13:30 Відповісти
Просто цікава думка людей, без притягнення до його родини з Курська.
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16.03.2021 13:32 Відповісти
Ви, знаєте, підстав вважати, що це ви працюєте за методичко, набагато більше, ніж у вашого опонента
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16.03.2021 13:37 Відповісти
Цікаво,а якого опонента ???)))
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16.03.2021 13:39 Відповісти
У цій гілці, чи вам тяжко даеться текст? Просто ваші методички здаються більш свіжими, ніж у пана букова.
Ну і джерело методик у вас з буковим МОЖЕ буте різним)
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16.03.2021 13:46 Відповісти
Я і кажу що цікаво ,тому що ніколи не був опонентом Букова !!!))))
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16.03.2021 13:51 Відповісти
Тому я використав слово МОЖЛИВО)
Шукати букова у читаю, читає, та навпаки - вас у букова, не маю ні сил, ні бажання)

Працюйте далі.
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16.03.2021 13:56 Відповісти
Я не працюю,я відпочиваю ,на пенсіі !!!)))
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16.03.2021 14:04 Відповісти
Доробок до пенсії допомогає?
Я теж на пенсії, але продовжую працювати без допомоги 'читачів'. Якось воно виходить непогано) на 3к єнотів набігає, без використання ресурсів інтернету та держави.
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16.03.2021 14:13 Відповісти
Політика,це моє хоббі !!!))))
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16.03.2021 14:23 Відповісти
Моє джерело знаходиться в моїй голові!! А з Буковим думки збігаються практично на 99,9% !!!!)))0
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16.03.2021 13:54 Відповісти
Щодо джерела... Ви точно кажете неправду)
Але бог вам суддя. ИМХО, на цьому і закінчимо.
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16.03.2021 13:59 Відповісти
Відносно джерела-"Мамой клянусь!" !!!)))
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16.03.2021 14:05 Відповісти
Коли я покину роботу (мені цікаво), я теж почну дуркувати?
Мабуть, що так.(
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16.03.2021 14:16 Відповісти
Я дуркую по Майданах з 1989 р. ,з робітничих страйків ,потім НРУ ,потім УНА-УНСО !!!))))
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16.03.2021 14:25 Відповісти
Ну а мені хотілося змінити на щось краще на трудовому фронті з 1985р, 2 роки як забив на болото, воно того не варте.
Всі досягнення любого майдану будуть сплюндровані, вихолощені. Що ми і спостерігаємо на протязі усіх років незалежності.
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16.03.2021 14:41 Відповісти
То отож!!! Важка та марудна ця справа з лохторатом!! Після Помаранчової зради була в мене депресія !! А з Буковим ми в друзях з 2015 р. !!! Підписуюсь на тебе , запрошую в друзі,подобаються мені небайдужі люди,навіть якщо і опоненти,поважаю людей що мають власну позицію!!! )))
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16.03.2021 14:50 Відповісти
Дякую за довіру, але я залишусь на самоті. Це позиція. Вибачайте.
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16.03.2021 15:09 Відповісти
_Каков отбор - сортировка кандидатур - таков и результат. Так что правительство именно то, какое соответствует целям и задачам зелёных чертей.
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16.03.2021 14:18 Відповісти
Жодних,крім імпорта електро з Росіі та Білорусі !!!)))
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16.03.2021 13:26 Відповісти
Нетленка

Никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5167
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16.03.2021 13:31 Відповісти
Надо только прервать импорт электроэнергии, и топлива.
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16.03.2021 13:35 Відповісти
Я более чем уверен, что у подавляющего большинства владельцев украинского крупного бизнеса - там уже давно есть бизнесы...
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16.03.2021 14:10 Відповісти
Хто в курсі що це за фігня? "business as usual"
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16.03.2021 14:14 Відповісти
Это такой эвфемизм для подельников людоедов.
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16.03.2021 14:20 Відповісти
 
 