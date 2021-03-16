Жодних передумов для повернення до "business as usual" з Росією немає, - Кулеба
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Оскільки Росія не демонструє ніякої конструктивності в своїй поведінці, немає ніяких передумов для повернення до "business as usual" з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром.
"Нам відомо, що наприкінці березня в ЄС має відбутися дискусія про стратегію відносин із РФ. Наразі принципово важливим є збереження п'яти фундаментальних принципів ставлення ЄС до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, немає ніяких передумов для повернення до business as usual (бізнес як зазвичай, – ред.) із Росією", - сказав він.
За його словами, Росія сподівається на підтримку цієї політики з боку словенського головування в Раді ЄС.
"Переглядати відносини з Росією на краще можна буде тільки після того, як сама Росія почне вести себе краще", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
О чем заявляет этот идиот?
"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - добавил Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3253623
Ну і джерело методик у вас з буковим МОЖЕ буте різним)
Шукати букова у читаю, читає, та навпаки - вас у букова, не маю ні сил, ні бажання)
Працюйте далі.
Я теж на пенсії, але продовжую працювати без допомоги 'читачів'. Якось воно виходить непогано) на 3к єнотів набігає, без використання ресурсів інтернету та держави.
Але бог вам суддя. ИМХО, на цьому і закінчимо.
Мабуть, що так.(
Всі досягнення любого майдану будуть сплюндровані, вихолощені. Що ми і спостерігаємо на протязі усіх років незалежності.