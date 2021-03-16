Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба
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Поки невідома дата поставок вакцини від коронавірусу в Україну з країн Європейського Союзу. Домовленості про такі поставки були досягнуті з деякими країнами ЄС, але через зриви графіка поставки вакцини в самі країни Євросоюзу, дати поставки в Україну також посунулися.
Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У нас ще з минулого року були домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік поставки вакцини у самі ці країни ЄС був зірваний. Відповідно зрушили і дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцин", - заявив Кулеба.
Міністр зазначив, що це лише один з потенційних каналів вакцини в Україну.
"Ми фокусуємося на контрактах з безпосередньо виробниками вакцини", - додав він.
Також Кулеба заявив, що Україна виступає за лібералізацію ринку вакцин.
"Ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до якісних вакцин, попри те, яка компанія їх виготовила. Винятком є лише російська вакцина "Супутник", оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю і інструмент політичного впливу", - повідомив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
помнится, вовка шмаркля все лето клялось что "Украина получит лучшую вакцину одной из первых в мире!"(с)зеленский...
а тут, оказывается, даже остатками из ЕС - нечем делиться))
Яна Супоровська@YanaSuporovska
Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
Под такими постами в ФБ я обычно ставлю "сердечко"
Порошенко - как, собсна, всегда - оказался абсолютно прав!
От скотиняки такі.
tZE inform
@tZEinform
·11 мин
МИД только сейчас увидел что нам не дадут вакцины. Когда мы вам идиотам договора показывали вы где были? Когда 12.03.2021 писали, что вы сделали? Неучи бездарные.
Хроника 12.03.2021 "30 млн. доз вакцины AstraZeneca лежит на военно-медицинском складе в Огайо. В США регистрации на нее нет. Администрация Байдена решает куда ее направить. Вот задачка украинской дипломатии. "
Украіна знову заручник своїх ЗЕлених "майстрів спорту".
Бо вони, замість минулого літа укласти контракти та надати передплату західним виробникам, вбили фонд на крадівництві, і потім вже стали шукати не якісні засоби щеплення - а схеми в Китаї та Індії, за якими можна було провернути мільярди, знов зі своїм інтересом.
Заробляли двічі: і на "будівництві", і на закупівлях вакцин - тому все засекретили.
Ніякі фейки про "заробляння на війні" не дотягують до того, що відбувається зараз - і до тих 28 тисяч померлих від ковіду додасться ще багато смертей, саме через дії влади.
Чому мовчать "розслідувачі" та "активісти" - питання риторичне, то мафіозна кругова порука, а українцям не вперше переступати через померлих наприклад від голоду, не задаючи зайвих питань.
І захворівший на ковід через два тижня після щеплення, головний СанЛікар Ляшко - хіхікає та просить не бачити "зради" - як символ дна, на яке спустилося суспільство.
Та ще й конкурєнти почали товктися, розкручуючи кампанію проти вакцини Зеника, хоча 37 виявлених в Європі випадків тромбозу на 17 мільйонів щеплень не перевищує числа таких випадків у нещеплених та непандемічних, а серед 11 мільйонив защеплених тією вакциною брекситанців їх взагалі не зафіксовано...
Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020
"Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня."
людина отримає імунітет від Ковіду, значно ефективніший, ніж якісь там вакцини!
Одна проблема: того чудодійного препарату вже майже не залишилось на дорогах після сходу снігу! 😷
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
В Госдепе 6 европейских и 2 южноамериканские заявки на запас AstfZeneca. А Маркарова и Кулеба играют в "дипломатию"
Українська вакцина готова, випробувана, показала 100% ефективість.....
готується серійне виробництво.