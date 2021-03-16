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Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба

Поки невідома дата поставок вакцини від коронавірусу в Україну з країн Європейського Союзу. Домовленості про такі поставки були досягнуті з деякими країнами ЄС, але через зриви графіка поставки вакцини в самі країни Євросоюзу, дати поставки в Україну також посунулися.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас ще з минулого року були домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік поставки вакцини у самі ці країни ЄС був зірваний. Відповідно зрушили і дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцин", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що це лише один з потенційних каналів вакцини в Україну.

"Ми фокусуємося на контрактах з безпосередньо виробниками вакцини", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень. Законопроєкт уже в Раді

Також Кулеба заявив, що Україна виступає за лібералізацію ринку вакцин.

"Ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до якісних вакцин, попри те, яка компанія їх виготовила. Винятком є лише російська вакцина "Супутник", оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю і інструмент політичного впливу", - повідомив глава МЗС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2635
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16.03.2021 13:31
+18
жалкие отмазки чемпионов по факапам
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16.03.2021 13:28
+14
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5325
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16.03.2021 13:42
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Носите маски , мойте руки с мылом . Слушайте маму .
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16.03.2021 13:28 Відповісти
Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2635
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16.03.2021 13:31 Відповісти
Іди на пляшку, рюзьгє.
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16.03.2021 14:34 Відповісти
Вигадай щось своє, Антошка. Чий Крим?
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16.03.2021 14:37 Відповісти
как так - "сорван"? Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2305
помнится, вовка шмаркля все лето клялось что "Украина получит лучшую вакцину одной из первых в мире!"(с)зеленский...
а тут, оказывается, даже остатками из ЕС - нечем делиться))
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16.03.2021 14:39 Відповісти
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8434
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16.03.2021 14:43 Відповісти


Яна Супоровська@YanaSuporovska





Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
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16.03.2021 20:35 Відповісти
И обов'язково носіть шапку 🤣
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16.03.2021 16:04 Відповісти
жалкие отмазки чемпионов по факапам
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16.03.2021 13:28 Відповісти
Вот сволочи, о своих беспокоятся!!!
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16.03.2021 13:32 Відповісти
Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба
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16.03.2021 13:34 Відповісти
Мерзко и противно это читать!
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16.03.2021 16:49 Відповісти
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1633 "Нігадяї". А могли б плюнути на своїх та віддати вакцину "мудрому" наріду, який зробив себе два рази.
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16.03.2021 13:41 Відповісти
забудьте о пфизер и ахкакаязенеке... завтра все начнут переплачивать и за индийскую ширку...
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16.03.2021 13:34 Відповісти
да ладно. какие могут быть договоренности с приниженням? так сказали в ответ, чтобы отстал (обзванивал как по телефонной книге всех), "ок вова, мы подумаем". и добавили в черный список
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16.03.2021 13:37 Відповісти
Їжте часник, цибулю, сало, щоб корону не дістали. Там є всі вітаміни, які не доступні керівництву країни. Вони всі вже перехворіли, так як часник, цибулю, сало не їли.
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16.03.2021 13:37 Відповісти
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5325
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16.03.2021 13:42 Відповісти
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3242
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16.03.2021 13:43 Відповісти
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3773 Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3773 Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1985

Под такими постами в ФБ я обычно ставлю "сердечко"
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16.03.2021 13:44 Відповісти
Жадіни
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16.03.2021 13:45 Відповісти
Чим не привід Ляшку похвалитися досягненням? Степанов з Ляшком і так не збиралися швидко всіх вакцинувати.
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16.03.2021 13:45 Відповісти
Поскольку Ковид-19 передаётся воздушно-капельным путём, то для тотальной вакцинации предлагается задействовать так наз. химтрейлы
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8255
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16.03.2021 13:52 Відповісти
Газенвагени.
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16.03.2021 16:24 Відповісти
Недоумки ,а почему они должны делиться? Все нормальные страны просто вовремя оплатили во время разработки ,и теперь получают согласно графиков!! А вы воры зедебельные или барыги,ждали откаты за подписание договоров и думали ,что как всегда мир сжалится и даст ,как гуманитарную помощь. Вы плесень зеленая тем временем,закопали ковидные деньги в асфальт и мед.оборудование по ценам в 3-5 раз выше мировых.Зедебилы где вакцины ,хоть какие нибудь? Сегодня 16 марта 2021 года,во всем мире и Европе идет вакцинация с 24.12 .20 года.Кто из вас ответит за геноцид Украинцев??
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16.03.2021 14:04 Відповісти
Обещали, обещали... но не женились! ))
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16.03.2021 14:14 Відповісти
Шо там обещать? Заплатил - есть вакцина, денег нет - Украина...
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16.03.2021 14:21 Відповісти
А купить напрямую мы не можем, купить нам религия запрещает. Нам бы выпросить, выкрутить... Страна попрошайка, но с персонажами в Форбс.
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16.03.2021 14:20 Відповісти
Все нормально, умные поймут, а 'супер умные' , даже если вы все вовремя привезёте , найдут к чему докопаться. Используйте первую партию вакцины, будьте более мобильными.
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16.03.2021 14:21 Відповісти
З такою швидкістю вакцинування нам першої партії не на один рік вистачить.
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16.03.2021 16:23 Відповісти
Не хотят вакцинироваться, потому как многие переболели и считают это уже достаточным, чтобы не заболеть вновь. Так есть же целая 250 тысячная очередь из желающих. Свято место пусто не бывает. Просто должен быть налажен режим предупреждения желающих. Все наладится, так кактеория-это одно, а практика -совсем другое. Возникли нюансы , значит, нужно быстро найти решение. Это вообще смешно- на бесплатную вакцину всегда есть желающие.
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16.03.2021 16:39 Відповісти
Ок, не хочуть вакцинуватись. Так чому вакцинують по 500 чоловік в день, якщо черга з бажаючих є?
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16.03.2021 16:59 Відповісти
Я уверена, этот вопрос решится.
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16.03.2021 17:03 Відповісти
Колись... Потім... Тобі не здається, що вже забагато питань накопичилось, вирішення яких відклали на потім? У інших країнах також не хочуть вакцинуватись, проте там щеплення отримують десятки і сотні тисяч в день. Здається мені, що вакцинування провалене. Так само як провалене і передзамовлення нормальних вакцин. Куди гроші з ковід фонду поділись? На місцеві вибори злили? Вітаю.
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16.03.2021 17:12 Відповісти
Ничего не на потом. Все понимают, что вакцинируемая ничтожно мало людей по сравнению с необходимым. Поэтому решение будет очень скоро предъявлено общественности. Выкидывать драгоценную вакцину , с таким трудом добытую, никто не позволит. Это организационные вопросы, человеческий фактор, которые просто теперь будут учтены. Никто не ожидал, что антивакцинная кампания повлияет даже на врачей, которые , по идее, должны были бы первыми хотеть быть защищёнными.
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16.03.2021 17:17 Відповісти
Тобто лікарський персонал у нас настільки неосвічений, що піддається на антивакцинувальну пропаганду?
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16.03.2021 17:27 Відповісти
Врачи могли уже переболеть. И , потом , не надо эти мансы 'нашихврачейабижают'. Врачи есть разные. Вспомните, как врачи не хотели, чтобы в их больницах разворачивали ковидные отделения. Как особенно анестезиологи не хотели исполнять свои прямые обязанности за зарплату. Так как все знают, сколько стоит работа анестезиолога. И они задрипанные свои больницы не хотят менять ни на какие платные клиники, так как именно здесь они зарабатывают намного больше. Теперь некоторые 'против вакцинации'. Конечно, есть врачи от бога, есть настоящие герои, сравнимые с нашими воинами. А есть случайные люди.
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16.03.2021 17:47 Відповісти
Так а чому не зробили передзамовлення нормальної вакцини, а чекали доки залишиться лише спутнік та індійська, кхм, вакцина? Тобі не цікаво, куди витрачено кошти з ковід-фонду?
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17.03.2021 06:32 Відповісти
Говном не вакцинируются.
Порошенко - как, собсна, всегда - оказался абсолютно прав!
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16.03.2021 17:37 Відповісти
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7340
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16.03.2021 23:41 Відповісти
А мы и не сомневались. Жаль только что Кулеба запачкал руки.
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16.03.2021 14:27 Відповісти
Так вот кто виноват.
От скотиняки такі.
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16.03.2021 14:32 Відповісти
Запад нам поможет )
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16.03.2021 14:40 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·11 мин

МИД только сейчас увидел что нам не дадут вакцины. Когда мы вам идиотам договора показывали вы где были? Когда 12.03.2021 писали, что вы сделали? Неучи бездарные.
Хроника 12.03.2021 "30 млн. доз вакцины AstraZeneca лежит на военно-медицинском складе в Огайо. В США регистрации на нее нет. Администрация Байдена решает куда ее направить. Вот задачка украинской дипломатии. "
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16.03.2021 14:46 Відповісти
Все як і очікувалось. з 80 млрд. гривень з ковідного фонду - 78 млрд. пустити на дороги (чи хто там його знає, куди насправді), а тоді ходити із простягнутою рукою, дайте, дайте. Ломакою, та по горбу.
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16.03.2021 15:50 Відповісти
Зебобіки просрали все , а наразі винні всі навкруги , тільки не вони , злодюги кляті!
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16.03.2021 16:07 Відповісти
Чуть розлогіше :
Украіна знову заручник своїх ЗЕлених "майстрів спорту".
Бо вони, замість минулого літа укласти контракти та надати передплату західним виробникам, вбили фонд на крадівництві, і потім вже стали шукати не якісні засоби щеплення - а схеми в Китаї та Індії, за якими можна було провернути мільярди, знов зі своїм інтересом.
Заробляли двічі: і на "будівництві", і на закупівлях вакцин - тому все засекретили.
Ніякі фейки про "заробляння на війні" не дотягують до того, що відбувається зараз - і до тих 28 тисяч померлих від ковіду додасться ще багато смертей, саме через дії влади.
Чому мовчать "розслідувачі" та "активісти" - питання риторичне, то мафіозна кругова порука, а українцям не вперше переступати через померлих наприклад від голоду, не задаючи зайвих питань.
І захворівший на ковід через два тижня після щеплення, головний СанЛікар Ляшко - хіхікає та просить не бачити "зради" - як символ дна, на яке спустилося суспільство.
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16.03.2021 16:13 Відповісти
Та вони й не зобов'язані.
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16.03.2021 16:22 Відповісти
А як вони можуть подєліццо с неспроможними, якщо у них у самих плани постачання вакцини зриваються?
Та ще й конкурєнти почали товктися, розкручуючи кампанію проти вакцини Зеника, хоча 37 виявлених в Європі випадків тромбозу на 17 мільйонів щеплень не перевищує числа таких випадків у нещеплених та непандемічних, а серед 11 мільйонив защеплених тією вакциною брекситанців їх взагалі не зафіксовано...
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16.03.2021 16:26 Відповісти
Так Спутником как раз и не хотят вакцинироваться,значит и не является оружием,наверное такая же "хорошая" вакцина, как Covishild, хотят Pfizerом, безопастной и эфектмвной вакциной ,а значит орудием против Covid, но ее так званые "союзники и партнеры" по Будапештскому меморандуму,по какой то причине населению Украины, не поставляют,а Зеленский устами Кулебы, нам про Спутник расказывают, при чем здесь Спутник, они бы еще раз про Covishild расказазали.
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16.03.2021 16:29 Відповісти
Срываются поставки нормальной вакцины из за чего?, может из за коррупции, все равно распилят, так зачем добру пропадать, хорошую вакцину себе оставляют, а на нас крест с таким руковолством поставили.Ковишилд так Ковишилд.К томуже Разумкрв с ехидной улыбкой давиче на тв доказывал, что депутаты ни какой ответственности за принятие решений не несут, кроме политической, а зачем нам такая власть, это все равно, что в супермаркете или где либо можно не расчитываться, так пусть идут на перевыборы и лесом, там где все бесплатно, а то народ этих грабителей должен содержать.
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16.03.2021 17:49 Відповісти
Кто бы сомневался,,,,!
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16.03.2021 18:31 Відповісти
Зелені паскуди! Проваляли дурака майже рік, а тепер люди вмирають через їх злочинну недбалість. Судити їх за це треба, а не вибирати на другий строк...
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16.03.2021 19:33 Відповісти
Це було ясно одразу , як тільки клоуни взяли закупку вакцин під "особистий контроль"....

Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020
"Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня."
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16.03.2021 19:53 Відповісти
Якшо відламати шматок асфальту з Великого крадівництва, та покласти під язик, -
людина отримає імунітет від Ковіду, значно ефективніший, ніж якісь там вакцини!
Одна проблема: того чудодійного препарату вже майже не залишилось на дорогах після сходу снігу! 😷
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16.03.2021 20:42 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

В Госдепе 6 европейских и 2 южноамериканские заявки на запас AstfZeneca. А Маркарова и Кулеба играют в "дипломатию"
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16.03.2021 20:44 Відповісти
А шимпанзе, как всегда, обиженное: ни хрена не сделал для получения вакцины, теперь ему все "должны"!
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17.03.2021 00:25 Відповісти
Може кому цікаокво....
Українська вакцина готова, випробувана, показала 100% ефективість.....
готується серійне виробництво.
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17.03.2021 22:35 Відповісти
 
 