З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР
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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ провокує посилення напруги обстановки на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, з'єднання і частини першого і другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності.
"Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах, здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів. Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17-18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
даже миролюбиво выпустил гиркина
Я не даю оцінку цим його діям зараз. Але це правда.
То скільки ж "перемир'ів і невідкриття вогню"?
Так, Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке.
"Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго… И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.
Пользователь Виктор Иванов попросил Арестовича как представителя украинской делегации в ТКГ опубликовать это же сообщение на украинском языке на что он коротко ответил: "Пошел на х…й. Так понятнее?".
Вскоре Арестович удалил свой комментарий, однако его удалось сохранить на скриншоте.
Говноріліе твари всегда так по весне понтуются.
А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
Червона зона або путін нападе.