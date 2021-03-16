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З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ провокує посилення напруги обстановки на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, з'єднання і частини першого і другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності.

"Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах, здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів. Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17-18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Від початку доби ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецької зброї і гранатомета, - Міноборони

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Пиши *****, это его имя.
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16.03.2021 13:37
+6
У тебя вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
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16.03.2021 13:38
+4
Да нет, - сыро еще. Вопрос не в зелени. Вопрос в проходимости местности для техники. По асфальту-то понятное дело проехать можно, а ты вот попробуй в это время по просёлку батарею, например, Д-30 переместить на ОП и подать 1б/к ( а это 80 выстрелов на орудие - 2 выстрела в ящике, масса с ящиком где-то 70 кг). Вот и прикинь, какой по счету автомобиль в колее в поле завязнет. А РСЗО? А Минометы (не на себе же их таскать по пояс в грязи (хотя, бывало, "подносы" таскали - по 4 мины на шею и вперед)? А ГСМ к пунктам заправки? Да много чего еще... Проблем, короче, выше крыши...
А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
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16.03.2021 14:20
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16.03.2021 13:37 Відповісти
А украинские силы, вообще приведены на уничтожение кацапских сил.
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16.03.2021 13:35 Відповісти
ты то чей переживаш? это военная тайна, между прочим...
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16.03.2021 13:38 Відповісти
У тебя вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
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16.03.2021 13:38 Відповісти
Аби ж то. У нас нарід вибрав "миролюбного" зЕзіиента, "велічайшайшого дерибальника доріг".
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16.03.2021 13:55 Відповісти
а сколько раз Петя объявлял перемирия и не открывания огня,
даже миролюбиво выпустил гиркина
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16.03.2021 14:05 Відповісти
Вот ты тварь лживая и подлая
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16.03.2021 15:09 Відповісти
У чому ж брехня? Порошенко неодноразово оголошував режим припинення вогню, у тому числі односторонні.
Я не даю оцінку цим його діям зараз. Але це правда.
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16.03.2021 17:06 Відповісти
Скільки?
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16.03.2021 15:24 Відповісти
перше було проголошено на 11 день президенства а саме трагічне Іловайський договорняк
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16.03.2021 15:55 Відповісти
Це ви про зговір бені з хомчаком по рейдерству ахметовської власності?
То скільки ж "перемир'ів і невідкриття вогню"?
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16.03.2021 17:12 Відповісти
Відправити до них переговорника Арестовича. Він підбере потрібні слова!
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16.03.2021 13:37 Відповісти
Советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать пост в Facebook относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х…й".
Так, Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке.
"Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго… И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.
Пользователь Виктор Иванов попросил Арестовича как представителя украинской делегации в ТКГ опубликовать это же сообщение на украинском языке на что он коротко ответил: "Пошел на х…й. Так понятнее?".
Вскоре Арестович удалил свой комментарий, однако его удалось сохранить на скриншоте.
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16.03.2021 14:06 Відповісти
Оккупанту эта шлюха в Украине нужна - в тылу врага! - а не у себя.
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Понти для приїжджих.
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16.03.2021 13:39 Відповісти
Если правда, то это плохо ((
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16.03.2021 13:39 Відповісти
Чому, вони їх приводять в бойову готовність в 320 -й раз.
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16.03.2021 13:40 Відповісти
Особливо мені подобається коли забугорні троляки кажуть шо такоє хорошо, а шо такоє плохо.
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16.03.2021 13:45 Відповісти
Та потому, что много разговоров про то, что на середину марта какая-то хрень готовится со стороны винторогих.
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16.03.2021 13:48 Відповісти
Єто обікновеннно.
Говноріліе твари всегда так по весне понтуются.
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16.03.2021 14:08 Відповісти
Это вот эти бравые воины, что ли, приведены в полную боеготовность?

Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР - Цензор.НЕТ 8746
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16.03.2021 13:46 Відповісти
А, так это всё фейк, и Крым они не оккупировали, и Донбасс тоже, да?
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16.03.2021 14:11 Відповісти
Да "лажа", по-моему. До конца апреля можно "какашки пинать" - распутица: сама по себе распутица противника, конечно, не остановит, но проблемы создаст. И большие.
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16.03.2021 13:49 Відповісти
від погоди залежить. Можуть бути сприятливі умови вже і на початку квітня...
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16.03.2021 14:01 Відповісти
Да нет, - сыро еще. Вопрос не в зелени. Вопрос в проходимости местности для техники. По асфальту-то понятное дело проехать можно, а ты вот попробуй в это время по просёлку батарею, например, Д-30 переместить на ОП и подать 1б/к ( а это 80 выстрелов на орудие - 2 выстрела в ящике, масса с ящиком где-то 70 кг). Вот и прикинь, какой по счету автомобиль в колее в поле завязнет. А РСЗО? А Минометы (не на себе же их таскать по пояс в грязи (хотя, бывало, "подносы" таскали - по 4 мины на шею и вперед)? А ГСМ к пунктам заправки? Да много чего еще... Проблем, короче, выше крыши...
А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
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16.03.2021 14:20 Відповісти
регіон треба дивитись, грунти і т.п. У нас в горах взагалі ще сніг лежить...
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16.03.2021 14:32 Відповісти
"Зєльонка" скоро, готуються до наступу.
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16.03.2021 14:00 Відповісти
У зеленої срані закінчилися приколи, вирішили позичити у свиночолого старий прикол? З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 8545
Червона зона або путін нападе. З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 8415
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16.03.2021 14:03 Відповісти
Привіт, сечоволий, півень голанський!
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16.03.2021 15:13 Відповісти
Писати навчись , трансгендерна школота! З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 2693
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16.03.2021 15:29 Відповісти
_Рашисты готовятся к наступлению - ожидано! А тут ему зелёные черти и дорожку разминировали чтобы паче чаяния кто из окккупантов не подорвался.
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16.03.2021 14:05 Відповісти
Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности

З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 2877
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16.03.2021 14:11 Відповісти
А не пальнуть ли нам с пищали? Эти данные надо прогнать через ООН, для предупреждения. А если Ху-ло решило то оно полезет. Да и обратиться к НАТО с просьбой отработать по целям.
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16.03.2021 14:24 Відповісти
а що вашим повітряним силам заважає відпрацювати по кублу сепарів Лоханську який спить та бачить себе у мордорі? ***** зрівняло Грозний із землею - і нічого- ніхто й не пикнув. то ж саме було б і буде з цим самим російським містом УКраїни - як його назвав С. Шустер - і я з ним у цьому цілком згоден. І ніяке НАТО не знадобиться. Якось так.
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16.03.2021 15:34 Відповісти
не так, надо космическим силам направить с орбиты астероид, тогда все можно списать на природный катаклизьм
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16.03.2021 16:46 Відповісти
Весняне загострення? З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 4858
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16.03.2021 18:58 Відповісти
А зеленскому, повестку уже вручили? Или он в мацкву на гастроли?
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16.03.2021 18:28 Відповісти
Кацапам вдувають в залишки мізків, що Україна готовить наступ на крис і лугандон. Це знайома з дикого Уралу сказала. Залякують, щоб не мичали, що повна Опа в русляндії.
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16.03.2021 18:56 Відповісти
 
 