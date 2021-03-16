З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ провокує посилення напруги обстановки на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, з'єднання і частини першого і другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності.

"Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах, здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів. Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17-18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва", - сказано в повідомленні.

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