НАТО зберігає прихильність політиці відкритих дверей і підтримки України та Грузії, - річний звіт Столтенберга

Політика відкритих дверей НАТО залишається незмінною, так само як і підтримка союзниками майбутнього членства в альянсі України та Грузії.

Про це йдеться в річному звіті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який він представив на віртуальній пресконференції у вівторок у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Двері НАТО залишаються відчиненими для всіх європейських демократій, які поділяють цінності альянсу, які хочуть і здатні взяти на себе відповідальність і зобов'язання членства, здатних просувати принципи Північноатлантичного договору й участь яких може сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Кожна країна повинна мати право обирати свої власні заходи безпеки, зокрема приєднуватися чи ні до якого-небудь договору або альянсу такого, як НАТО", - йдеться в документі.

У звіті констатується, що союзники також "зберігали прихильність підтримці можливого членства в НАТО Грузії та України відповідно до рішення Бухарестського саміту 2008 року і наступних самітів".

У звіті генсек нагадав, що в березні 2020 року Північна Македонія стала 30-м членом Північноатлантичного альянсу, що "демонструє прихильність НАТО політиці відкритих дверей, яка є основоположним принципом Північноатлантичного договору й одним із найбільших і найбільш відчутних успіхів Північноатлантичного альянсу протягом багатьох років".

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