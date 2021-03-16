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"Інтерпайп" Пінчука поставив "Нафтогазу" браковані труби за ціною в 3 рази дорожче, ніж у Росію, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НАК "Нафтогаз України" звинуватив монопольного постачальника труб компанію "Інтерпайп" Віктора Пінчука в поставці неякісних труб по ціні в 3 рази вищій, ніж для російського ринку.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко з посиланням на ухвалу Господарського суду Києва від 9 березня 2021 року.

"Ті самі "преміальні" труби, які "Інтерпайп" продає Нафтогазу в три рази дорожче ніж за Урал, виявляються ще й гниють. В лютому Нафтогаз подав в суд на "Інтерпайп" з вимогою замінити брак. Бракованою визнана партія із 168 штук, закуплена ще навесні 2019 року", - повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, труби за умовами договору були поставлені на склади "Нафтогазу" ще в листопаді 2019 року, однак брак виявили лише на початку 2021 року.

"Тобто майже півтора роки закуплені і оплачені "Нафтогазом" труби просто лежали на землі нікому не потрібними. Те що обсяги закупівель труб Нафтогазом при Коболєву-Вітренку перевищували реальну потребу і вони роками ржавіли на землі ні для кого не було секретом", - зазначив нардеп.

За словами Кучеренка, на провалену програму 20/20 виділили 100 млрд грн і для освоєння коштів було вирішено закуповувати трубну продукцію "втридорога і в астрономічних обсягах".

"75% всіх контрактів на труби отримала одна компанія "Інтерпайп", яка, як виявилося продавала, Нафтогазу труби в 2-3 рази дорожче ніж в Росії. В цій конкретній ситуації з 168 бракованими трубами, "Нафтогаз" зазнав збитку трохи менше 2 млн гривень – копійки у порівнянні з тим, скільки мільярдів загалом було вкрадено на закупівлях державної монополії за останні 5 років", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, в березні 2021 року видання "РБК-Україна" опублікувало розслідування про 3-кратне завищення цін на труби компанією "Інтерпайп" для "Нафтогазу" у порівнянні з цінами по контрактах "Інтерпайпу" з російською компанією "Башнєфть". До такого висновку журналісти видання дійшли після аналізу ідентичних договорів російської компанії "Інтепрайп-М" (Москва) з російськими нафтогазовими компаніями та контрактів "Інтерпайп-Україна" за АТ "Укргазвидобування" за 2015-2019 роки.

Троєкратну різницю в ціні прес-служба "Інтерпайпу" пояснила "спеціальними преміальними типами з’єднань", які начебто використовувалися в трубах для українського "Нафтогазу". Згодом Антимонопольний комітет отримав документи для перевірки фактів завищення цін на трубну продукцію компанією "Інтерпайп" для "Нафтогазу" в 2015-2020 роках.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Зять Чучми кинув лохів. "Интерпайп" Пинчука поставил "Нафтогазу" бракованные трубы по цене в 3 раза дороже, чем в Россию, - нардеп - Цензор.НЕТ 2454
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16.03.2021 13:41
+8
алігархам всьо, наріду нічого.
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16.03.2021 13:41
+8
Вот пусть кобелев и витренко возместят ущерб.
Хозяйственники, блин.
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16.03.2021 13:42
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Зять Чучми кинув лохів. "Интерпайп" Пинчука поставил "Нафтогазу" бракованные трубы по цене в 3 раза дороже, чем в Россию, - нардеп - Цензор.НЕТ 2454
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16.03.2021 13:41 Відповісти
Самокритика приветствуется.
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16.03.2021 13:49 Відповісти
Уце дiло
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16.03.2021 13:54 Відповісти
Все так поступово і заглохне. Віслюк нагружений золотом може взяти будь який орган державної влади в Україні.
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16.03.2021 14:24 Відповісти
ДИВЕРСІЯ: .Ось нехай коболєв і вітренко відшкодують збитки - не лише ж премії хватать!.
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16.03.2021 17:44 Відповісти
алігархам всьо, наріду нічого.
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16.03.2021 13:41 Відповісти
Вот пусть кобелев и витренко возместят ущерб.
Хозяйственники, блин.
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16.03.2021 13:42 Відповісти
В этой стране, что то нормально работает...!?
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16.03.2021 13:42 Відповісти
Какая страна, такая и работа.
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16.03.2021 13:52 Відповісти
Яка держава,така й робота.
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16.03.2021 14:25 Відповісти
Работает. Причем как часы. ... Коррупция!
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16.03.2021 15:09 Відповісти
а це вже цікаво .... говоряща голова Ахмєтова проти Пінчука ... Переміріє у зачиненому клюбі олігархів можна вважати остаточно скасованим ? ...
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16.03.2021 13:54 Відповісти
Кучеренко- это пул Белой Бахини. Белая Бахиня, это компаньенша Бени. Беня, это непримиримый враг и Пинчука и Ахметова и Фирташа. Точностьв формулировках и в Африке нужна.
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16.03.2021 22:38 Відповісти
Белая бахина дает и нашим, и вашим, зависит от оплаты)))
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16.03.2021 23:06 Відповісти
Борьба пианиста с олигархами продолжается.
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16.03.2021 13:56 Відповісти
Порошенко с ними образцово просто боролся. "Інтерпайп" Пінчука поставив "Нафтогазу" браковані труби за ціною в 3 рази дорожче, ніж у Росію, - нардеп - Цензор.НЕТ 5247
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16.03.2021 19:42 Відповісти
Состояние Ахметова по годам
2014 г. - 11,2 млрд $
2015 г. - 6,7 млрд $
2017 г. - 4,6 млрд $
2020 г. - 2,8 млрд$
2021 г. - 7,6 млрд $
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16.03.2021 22:48 Відповісти
Пинчук----агент скольки стран и разведок????
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16.03.2021 14:01 Відповісти
Вся "эффективность" "эффективных менеджеров" Коболева и Витренко основывалась исключительно на повышении тарифов и больше ни на чем. При этом даже астрономические зарплаты и премии не мешали им мутить схемы с откатами...
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16.03.2021 14:03 Відповісти
А колесных тележек в Укрзализныцю для Лещенко раз в 10 больше чем там реально надо и по 3-х кратной цене. Вот это и есть олигархия!
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Пинчук хитрая мразь ! Но, как говорится ворон ворону око не выклюет... То же самое с ТЕДИС Украина Фельдмана... Еврей еврея только хвалит...))
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Зато зять Кучмы "в шоколаде", а власть придержащие просто портят воздух разоблачениями.
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16.03.2021 14:21 Відповісти
Пінчук давній і затятий лобіст Росії, чи й не дивина. Мало того, весь свій "бізнес" Пінчук вкрав у держави ні за що, копійчини не сплатив реально. Все отримав від Кучми задарма через вагіну кучмівської доньки.
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16.03.2021 14:22 Відповісти
Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу . 20 червня 2019/ Как же как же . Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР"./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. .
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16.03.2021 14:27 Відповісти
Ну это было еще до пришествия животворящего Байдена, а теперь Бубочке приходится крутится как вши на гребешке.
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16.03.2021 14:55 Відповісти
Не поставил, а поделился откатом за металлолом.
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16.03.2021 14:34 Відповісти
Не совсем понятно с кем Пинчук откаты делил - с Коболевым или Витренко, или с обоими ? И будут ли весенние посадки в этом случае ?
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16.03.2021 14:52 Відповісти
Пишіть правильно: Коболев купляв у Пінчука брак за відкати.
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16.03.2021 15:41 Відповісти
Оце і вся байка про те що, високі зарплати підвищують чесність і якість роботи ахвігєнних спєціалістав. Ні Коболєв, ні Вітренко, ні Пінчук, ні Ахмєтов з Порошенко, Фірташем, Коломойським не є ніякими мєнагєрами. Це, корумпована сволота, яка вміє ділити бюджет України.
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16.03.2021 15:45 Відповісти
это правда, но все кто приходят к власти - либо от них, либо с ними начинают договариваться, а молодая смена у этих паразитов тоже подрастает
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16.03.2021 16:16 Відповісти
При Петі сидів тихенько, при Клоуну неприкрито грабує країну... ДумайТЕ.
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16.03.2021 16:12 Відповісти
пруфы от тихой отсидки в студию плиз
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16.03.2021 16:17 Відповісти
сколько ещё этот дебил Пинчук будет обворовывать Украину!! Мало они с алкоголиком Кучмой украли и нанесли вреда государству? Давно пора обоим гнить в тюрьме!!
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16.03.2021 17:08 Відповісти
Ой, а де там Бігусь і ДБР?
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16.03.2021 17:46 Відповісти
Какой-то левый комментарий... Буровая сталь не производиться из нержавейки! Если она хранилась в луже - так она и должна была покрыться окалиной, это не брак и она может быть использована по назначению. Есть несколько видов соединения труб, в зависимости от заказа, соответственно, разница в цене. Гарантийный срок службы этих труб по ГОСТу 1050 - 25 лет(в реальности, более 50). Марка стали присваивается ОТК сталеплавильного передела по хим. анализу. В зависимости от этого, производиться прогрев трубной заготовки и режимы обжатия - не соответствия приводят к аварии во время проката!!! На складе готовой продукции, ОТК меряет геометрию и берут пробу на хим. анализ и мех. испытания. Если всё соответствует ГОСТу - выписывается сертификат, что является основанием для отгрузки заказчику. Заказчик ОБЯЗАН проверить трубу на предмет соответствия заказу. А дальше по протоколу. Ошибки бывают - но, это выявляется на заводе, во время передела... А ЭТО - туфта! ОТК сознательно не пойдёт на обман - там уголовная ответственность с приличным сроком! Сесть из-за куска железа!!! Бред! Я 15 лет сталь варил, и эту тоже. Металлургия - это не ******** РАДА, там ошибка - это человеческая жизнь.
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16.03.2021 19:07 Відповісти
****
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16.03.2021 19:13 Відповісти
ЭТО 111 СТАТЬЯ !!! ВРАГ НАРОДА !!!
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16.03.2021 19:58 Відповісти
Враг народа по ст.111 это у нас осел Оманский! Не путай.
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16.03.2021 23:20 Відповісти
Не имею ничего против физической или финансовой кончины пинчука, НО!

Слова жулькиного шныря нужно перепроверять, оно соврет---недорого возьмет!
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16.03.2021 23:10 Відповісти
 
 