УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14627 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
3 407 14
росія (47340) Кулеба Дмитро (3205) Кримська платформа (313)

Нервова, місцями істерична реакція РФ на "Кримську платформу" підтверджує, що ми на правильному шляху, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нервова, місцями істерична реакція РФ на

Нервова, а місцями навіть істерична реакція РФ на "Кримську платформу", підтверджує, що Україна перебуває на правильному шляху.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що сім років після початку незаконної окупації Криму РФ, після всіх тих системних порушень прав людини, які здійснила Росія на окупованих територіях, це не лише політично та юридично, а й морально правильно підтримати "Кримську платформу". І та нервова, а місцями навіть істерична реакція на "Кримську платформу", яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху. Крим був, є і буде Україною", - сказав він на пресконференції після переговорів із міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром у Києві у вівторок.

Також читайте: Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ

Міністр зазначив, що саме ухвалення стратегії з деокупації Криму вже є величезним кроком вперед і нагадав, що з 2014 року в Україні не було жодного документа, який би комплексно зводив всі кроки та підходи, необхідні для деокупації Криму.

"На виконання стратегії уряд затвердить детальний план заходів про те, що робитиметься конкретно. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший - це внутрішня політика, і другий - це те, що потрібно зробити у зовнішній політиці. За міжнародний аспект відповідатиме Міністерство закордонних справ. І тут, безумовно, ключовою ініціативою є запуск "Кримської платформи", - пояснив він.

Також читайте: Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
ню-ню...
у Рашки в ТЫСЯЧУ РАЗ более нервные и истеричные реакции на украинизацию и перевооружение армии, которые проводил Порошенко.
А вы их УНИЧТОЖАЕТЕ.
Нервова, місцями істерична реакція РФ на "Кримську платформу" підтверджує, що ми на правильному шляху, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3811
показати весь коментар
16.03.2021 14:07
+4
Если порохоботов пучит, то мьі все делаем правильно.(ЗЕлохи)
показати весь коментар
16.03.2021 14:00
+4
Що нагадує? Звичайне бла-бла-бла, переливання з пустого в порожнє !!!))))
показати весь коментар
16.03.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось мені це нагадує.
показати весь коментар
16.03.2021 13:49 Відповісти
Если порохоботов пучит, то мьі все делаем правильно.(ЗЕлохи)
показати весь коментар
16.03.2021 14:00 Відповісти
Сознаюсь, честно-честно сознаюсь:
Меня БОЛЬШЕ ВСЕГО "пучит", если зе-тыпилы со всех сил бьются головой о бетонную стенку!
Нервова, місцями істерична реакція РФ на "Кримську платформу" підтверджує, що ми на правильному шляху, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1216
показати весь коментар
16.03.2021 16:01 Відповісти
Що нагадує? Звичайне бла-бла-бла, переливання з пустого в порожнє !!!))))
показати весь коментар
16.03.2021 14:02 Відповісти
кулєба, ви не на путі. ви в дупі.
показати весь коментар
16.03.2021 13:57 Відповісти
В Криму вже не окупація,а анексія!!!)))
показати весь коментар
16.03.2021 14:00 Відповісти
ню-ню...
у Рашки в ТЫСЯЧУ РАЗ более нервные и истеричные реакции на украинизацию и перевооружение армии, которые проводил Порошенко.
А вы их УНИЧТОЖАЕТЕ.
Нервова, місцями істерична реакція РФ на "Кримську платформу" підтверджує, що ми на правильному шляху, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3811
показати весь коментар
16.03.2021 14:07 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
показати весь коментар
16.03.2021 14:10 Відповісти
Пора уже с турками договориться, и хотя бы Крымскую войну 1856 г. назвать украинско-турецкой.
показати весь коментар
16.03.2021 14:56 Відповісти
А воно нам треба? Це було чергове "покарання кацапів за "борзоту"... Якби не "дали по морді" кацапам у Криму, то не існувало-б, Румунії, бо саме по роззявленій на "дунайські князівства" кацапській пащі, врізали французи з британцями, перенісши війну з Балкан на Кримський півострів, а точніше - на базу російського флоту на Чорному морі... А останнім "гвоздём в кришку гроба" була блокада Кронштадта пароплавними броненосцями Британії... (В Росії тоді, весь флот, був парусним)...В результаті Росію "посадили на сраку", аж на чверть століття, заборонили мать на Чорному морі військовий флот, а на місці "дунайських князівств" створили незалежну Румунію, як "буфер" між Росією і Балканами... А в Росії результатом цієї війни було знищення кріпосного права...
показати весь коментар
16.03.2021 15:27 Відповісти
Кудеба - не самий найгірший міністр в кабінеті шмигаля; а МЗС - взагалі, чи не найкраще миністерство нині.
показати весь коментар
16.03.2021 15:07 Відповісти
вы, Кулеба, в говне поуши, если служите этой власти
показати весь коментар
16.03.2021 15:15 Відповісти
Очередной зеленый бред! Просто машите красной тряпкой ---они вынуждены реагировать.
НО одной лишь красной тряпкой и нескончаемой говорильней ни о чем , Крым не вернете!
Нужна регулярная работа, незаметная для большинства, нужны блестящие спецопераци( а не их сливы), нужны мозги, нужны Политики,дипломаты (а не маркарова), работа 25 часов в сутки---этого у зебилов нет!
Есть желание пропиариться, чтобы остаться у власти, чтобы дальше воровать, отдыхать, ну и чтоб не посадили попередники)))
показати весь коментар
16.03.2021 22:26 Відповісти
 
 