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Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ

Мати колишнього заступника голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка Тетяна Саханова отримала частку в ТОВ "ЕТГ Солар 5".

Ця фірма пов’язана з ексзаступником директора ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Русланом Журилом, обвинуваченим САП у масштабних розкраданнях. Тепер Кривенко бере участь у конкурсі на посаду керівника САП, як виявили аналітики Центру протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Зазначається, що Саханова стала власницею 2,76% компанії "ЕТГ Солар 5".

Офіційно біля витоків компанії, що займається виробництвом електроенергії в місті Жовті Води Дніпропетровської області, стояв молодший брат Руслана Журила - Микола Журило. У вересні 2017 року він разом в ТОВ "Енерджі Трейд Груп" заснував десять компаній з однаковими назвами: "ЕТГ Солар 1", "ЕТГ Солар 2" і так до 10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело

При цьому "Енерджі Трейд Груп" раніше володів Євген Буга. На нього реєструвалися кілька компаній, які отримували підряди державних "СхідГЗК" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", де на керівних посадах працював Журило-старший.

Тоді ж, у січні 2020 року бенефіціаром "ЕТГ Солар 5" став Павло Пинзеник, екснардеп та помічник іншого фігуранта у справі "СхідГЗК" – екснардепа Миколи Мартиненка.

Згодом власницею значної частки "ЕТГ Солар 5" (майже 16%) стала Марія Перцева – дружина Юрія Перцева, який раніше був заступником Руслана Журила з комерційних питань у "ОГХК" та разом з ним фігурує у кримінальному провадженні через продаж продукції підприємства пов’язаним іноземним компаніям за заниженими цінами.

У вересні 2019 року Кривенко звільнився з посади заступника керівника САП Назара Холодницького, назвавши причиною стан здоров’я. Як пізніше писали ЗМІ, справжньою причиною нібито була передача Кривенком підозрюваному Руслану Журилу даних про розслідування, адже саме САП здійснює процесуальний нагляд у провадженнях НАБУ.

Також читайте: Суд зняв арешт із двох квартир екс-дружини Журила, підозрюваного у справі Мартиненка

Детективи НАБУ записали зустріч Кривенка із Журилом. Коли запис показали Кривенку, той вирішив негайно звільнитися. Після звільнення Кривенко, з огляду на його декларацію, ніде не працював, а єдиним джерелом доходу родини прокурора була його допомога з безробіття у 46 тис грн. У лютому 2021 року він подався на конкурс керівника САП.

Руслана Журила обвинувачують у розкраданні 300 млн грн ОГХК, а також у співучасті у розкраданні "СхідГЗК" і "Енергоатому" разом із екснардепом Миколою Мартиненком на 700 млн грн. В обох справах, які вело НАБУ, обвинувачення у суді представляє САП.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Мама любит скорость бизнес.
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16.03.2021 13:57
+3
Еще одна гнида... И Где реакция Венедиктовой!
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16.03.2021 14:03
+2
От просто з мови зняли.
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16.03.2021 14:02
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Мама любит скорость бизнес.
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16.03.2021 13:57 Відповісти
От просто з мови зняли.
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16.03.2021 14:02 Відповісти
І що в цей час робили НАБУ і Ситник? Відчайдушно тримається за своє крісло?
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16.03.2021 13:59 Відповісти
Статтю прочтитати слабо?
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16.03.2021 14:14 Відповісти
Кто бы сомневался. Все что ни делал Мародер, все делал для мошны. Своей и своих разнокалиберных свинарчуков
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16.03.2021 14:01 Відповісти
Нагадай, коли твій зебіл посадив фігурантів цієї статті?
А якщо не посадив, то чому?
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16.03.2021 14:16 Відповісти
А почему он мий? Только потому что так устроена логика запэцька?
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16.03.2021 14:34 Відповісти
Але ж ти наїхав лише на пецика. А на зебіла, який на все це закриває очі, чомусь не було наїзду. Чому такі вибіркові наїзди, зебілоїде?
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16.03.2021 14:46 Відповісти
Потому что очередная насквозь коррумпированная структура, на которой обогащаются люби друзи сывочолого создана им под видом потужной реформы. Что касается зебилов, пебилоид, то дело это всплыло месяц назад, а то и меньше. И ты хочешь, чтоб Клован за месяц сделал то что твой Пэцько за 5 лет. Осудил и посадил убийц Небесной сотни, посадил олигархов и толпы коррупционеров, посадил кучу пособников ***** и коллаборантов...Хотя стоп. Он же и за 5 лет этого не сделал... немного не встыг
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16.03.2021 14:54 Відповісти
Риторика повністю співпадає з беканням і меканням ОПи.
Так що давай і дали прикидайся, що ти не їхній.
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16.03.2021 15:11 Відповісти
Да да. Весь мир против святого Пэтрыка...а ответить по сути бедолаге порохоботу как всегда нечего
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16.03.2021 15:47 Відповісти
А яка суть у тебе? Ти повторив мантру, яку ************ прокацапські зебіли, що антикорупційні органи не потрібні і т.д. Вони якраз збираються знімати Ситника і наймають таких шісток, як ти, щоб ви побільше смерділи в інтернеті на цю тему.
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16.03.2021 16:15 Відповісти
Еще одна успешная "бизнесвумен" - родственница чиновника.
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16.03.2021 14:02 Відповісти
Ты ба какая бизнес-леди???
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16.03.2021 14:03 Відповісти
бизнес-баба Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5651
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16.03.2021 14:06 Відповісти
Еще одна гнида... И Где реакция Венедиктовой!
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16.03.2021 14:03 Відповісти
Она не успевает отслеживать все твои пожелания. Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2870
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16.03.2021 14:05 Відповісти
Яку саме реакцію ви очікуєте? Якщо реєстрація провадження, то цікаво, за якою статтею і яку ви бачите перспективу?
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16.03.2021 14:12 Відповісти
Украина - большая, но - тесная. Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3009
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16.03.2021 14:04 Відповісти
Налом черным надо было брать! Ублюдки.
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16.03.2021 14:07 Відповісти
Добре, а що саме протизаконного йому інкримінують?
Це чорний піар проти конкретного кандидата на посаду керівника САП. Думаю, що оплачується іншим кандидатом. Підозрюю, що усі інші кандидати, або такі самі, або ще гірші, то у чому наш (народу України) інтерес?
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16.03.2021 14:11 Відповісти
Піар?
Ви хочете сказати, що вона не входила в долю? В реєстраційних даних брехня?
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16.03.2021 14:20 Відповісти
Ні, я хочу сказати, що якби він не претендував на цю посаду, ми би ніколи не побачили цієї новини. Незалежно від того, входить вона у долю, чи ні.
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16.03.2021 14:29 Відповісти
Якщо і так, то що? В статті опубліковано факт, що мати слідчого увійшла в бізнес підслідного.

А компетентні органи повинні розібратися, чи не було там віджимання долі бізнесу. Незалежно від того, це чорний піар чи білий.
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16.03.2021 14:51 Відповісти
В статті сказано, що компетентні органи зафіксували факт неправомірних дій. Це було зроблено або законно, або ні. Якщо законно, то де кримінальне провадження? А якщо ні, то що це взагалі за .лятство?
Просте питання, зафіксувати в процесі процесу віджиму частки простіше, ніж довести його незаконність по факту, чи ні? Невже ви думаєте, що тут буде потерпілий і власник віджатої частки матиме претензії?
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16.03.2021 15:00 Відповісти
Закривати очі на можливий злочин лише тому, що це сплило не в той час?

В дачі хабарів також, як правило, не буває взаємних претензій. У вбивстві бомжів теж. То що, їх не треба розслідувати?
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16.03.2021 15:08 Відповісти
Розслідувати треба для притягнення винуватого до відповідальності, а не заради самого процесу. Не думали а якого ублюдка протягнуть на посаду, замість цього? Невже ви думаєте, що цей чорний піар заради справедливості?
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16.03.2021 15:13 Відповісти
Звісно, не заради справедливості. Але чим цей ублюдок кращий від того, кого таким чином намагаються протягнути?
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16.03.2021 15:20 Відповісти
А я там писав, у чому наш (народу) інтерес? Так от його не має. Лайно змагається із лайном.
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16.03.2021 15:25 Відповісти
Как позднее обнаружили СМИ, настоящей причиной якобы была передача Кривенко подозреваемому Руслану Журило данных о расследовании, так как именно САП совершает процессуальное наблюдение в производствах НАБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3253635

Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило.Источник: https://censor.net/ru/n3253635
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16.03.2021 14:21 Відповісти
Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило. Тоді, має бути реєстрація в ЄРДР, номер кримінального провадження, він має ходити на допити. А то якось дивно. НАБУ записало і усе? Він звільнився? Тобто детективи писали не в рамках провадження, а для того, щоби на когось натиснути і він звільнився? Тоді, має бути реєстрація в ЄРДР, номер кримінального провадження, вони має ходити на допити.... і так по колу.
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16.03.2021 14:31 Відповісти
Вы спросили, что ему инкриминируют. Ничего. В Украине на всех коррупционеров открыты уголовные дела?! Статья о том что он и такие как он - подонки еще те.
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16.03.2021 14:47 Відповісти
У статі ж відверто написано чому вона опублікована, чому сам зараз, чому саме про цього корупціонера. Це ж очевидно!
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16.03.2021 14:49 Відповісти
Вот и хорошо что сейчас! Что то вы не спрашивали 2019г, почему именно тогда во всех сми трубили про "свинарчуков". Им, кстати, тоже ничего не было инкриминировано.
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16.03.2021 15:06 Відповісти
Як думаєте чому? Чому Свинарчукам, за наявності у Зеленського в руках усіх правоохоронних органів, своїх прокурорів, особистого бажання звести рахунки (що він навіть не приховував), підтримки українських олігархів, ФСБ і т.п., так нічого і не спромоглися інкримінувати?
Може не має що?
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16.03.2021 15:15 Відповісти
А может потому, что они все, так называемая элита, вместе с правоохранительными органами погрязли в коррупции?
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16.03.2021 16:15 Відповісти
это отличная новость, рад за его мать
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16.03.2021 14:16 Відповісти
ну есть определенный коррупционный душок, пахнет говнецом но все делают вид что ничего не произошло - ведь с головой в дерьмо не не макнули
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16.03.2021 15:12 Відповісти
Ярчайшая демонстрация сути всех наших "антикоррупционных" органов!
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16.03.2021 15:26 Відповісти
С "прокурором" все понятно. Интересно что это за пособие по безработице, в 46 тысяч гривен.
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16.03.2021 16:16 Відповісти
 
 