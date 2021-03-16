Столтенберг назвав агресивну Росію й авторитарний Китай серед головних загроз НАТО поряд із тероризмом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, Китай, тероризм, кібератаки і кліматичні зміни є головними загрозами для Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє ТАСС із посиланням на щорічну доповідь про роботу організації в 2020 році.

"Дестабілізуюча поведінка Росії, тероризм, кібератаки, технології, підйом Китаю та кліматичні зміни - виклики, які залишилися. Жодна країна і жоден континент не впораються самотужки", - підкреслив генсек, додавши, що країнам-членам НАТО необхідно працювати разом для боротьби зі згаданими загрозами.

Він нагадав, що Китай і Росія становлять особливу небезпеку, працюючи в тандемі.

За словами Столтенберга, особливо важливо, що НАТО продовжує адаптуватися під виклики "авторитарного Китаю і більш агресивної Росії".

Генсек додав, що в стратегії "НАТО-2030" докладно викладено новий підхід до Росії. Документ представлять у 2021 році.

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У доповіді зазначено, що РФ минулого року відхилила всі пропозиції НАТО провести засідання Ради Росія - НАТО.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про відсутність прямої військової загрози з боку Росії. При цьому він заявив, що причина цього - існування альянсу, який відповість на будь-який напад ззовні..