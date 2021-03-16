УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14543 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
915 10
НАТО (5167) звіт (203) Столтенберг Єнс (1355)

Столтенберг назвав агресивну Росію й авторитарний Китай серед головних загроз НАТО поряд із тероризмом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг назвав агресивну Росію й авторитарний Китай серед головних загроз НАТО поряд із тероризмом
Фото: NATO

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, Китай, тероризм, кібератаки і кліматичні зміни є головними загрозами для Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє ТАСС із посиланням на щорічну доповідь про роботу організації в 2020 році.

"Дестабілізуюча поведінка Росії, тероризм, кібератаки, технології, підйом Китаю та кліматичні зміни - виклики, які залишилися. Жодна країна і жоден континент не впораються самотужки", - підкреслив генсек, додавши, що країнам-членам НАТО необхідно працювати разом для боротьби зі згаданими загрозами.

Він нагадав, що Китай і Росія становлять особливу небезпеку, працюючи в тандемі.

За словами Столтенберга, особливо важливо, що НАТО продовжує адаптуватися під виклики "авторитарного Китаю і більш агресивної Росії".

Генсек додав, що в стратегії "НАТО-2030" докладно викладено новий підхід до Росії. Документ представлять у 2021 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО зберігає прихильність політиці відкритих дверей і підтримки України та Грузії, - річний звіт Столтенберга

У доповіді зазначено, що РФ минулого року відхилила всі пропозиції НАТО провести засідання Ради Росія - НАТО.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про відсутність прямої військової загрози з боку Росії. При цьому він заявив, що причина цього - існування альянсу, який відповість на будь-який напад ззовні..

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наряду с терроризмом... ДЛББ!
показати весь коментар
16.03.2021 14:22 Відповісти
+++ и параша у него выпала из авторитарищма и лежит возле терроризма, странный мужик
показати весь коментар
16.03.2021 14:45 Відповісти
Нужно на коленях проситься в НАТО,а потом и в ЕС.А договор с США о зонтике-прерогатива №1.Ни и самим надо строить ЕС у себя.А пока -калька савка.Дремучесть прет со всех темних дір.
показати весь коментар
16.03.2021 14:25 Відповісти
Калька ЕС - єто истекание говном и кормление хищников соседями,которые ближе к ним,чем ты.
Нам - кормить некем.
Ты до сих пор не понял Ыврапейскую логику?
От уничтожте ядреное оружие - а то у нас население какается!
Вас убивают? Ну потерпите,мы ж не должны из-за этого страдать.
показати весь коментар
16.03.2021 14:38 Відповісти
Идет єтот столбенберг вместе со своей сраной натой на...й
Дебилоидніе петухи пятнадцять лет соображают - враги єто или не враги?
Им уже все похеру,самолеті их сбивают,их граждан убивают - но дебилоидное ната тщательно пережовівает сопли.
Пусть синантропі поимеют вас в очко и переработают на собачьи консерві.
Может тогда пернатім уродам чтото дойдет
показати весь коментар
16.03.2021 14:26 Відповісти
Собственно парашка и есть главным террористом!
показати весь коментар
16.03.2021 14:36 Відповісти
ну наконец-то!
"Цели ясны, задачи поставлены! За работу, товарищи !" Столтенберг назвав агресивну Росію й авторитарний Китай серед головних загроз НАТО поряд із тероризмом - Цензор.НЕТ 1005

(Н.С.Хрущов)
показати весь коментар
16.03.2021 14:37 Відповісти
Так і не зрозумів, чим реально Китай їм загрожує? По-моєму, навпаки, Китай зацікавлений в нормальних відносинах з тими ж США, Чи не найбільший ринок збуту китайських товарів, все-таки.
ПС. А, насправді, США просто нездатні до чесної конкуренції, та і все, і всі, хто їх потісняє, автоматично стає "загрозою".
показати весь коментар
16.03.2021 23:59 Відповісти
 
 