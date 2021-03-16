Столтенберг назвав агресивну Росію й авторитарний Китай серед головних загроз НАТО поряд із тероризмом
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, Китай, тероризм, кібератаки і кліматичні зміни є головними загрозами для Північноатлантичного альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє ТАСС із посиланням на щорічну доповідь про роботу організації в 2020 році.
"Дестабілізуюча поведінка Росії, тероризм, кібератаки, технології, підйом Китаю та кліматичні зміни - виклики, які залишилися. Жодна країна і жоден континент не впораються самотужки", - підкреслив генсек, додавши, що країнам-членам НАТО необхідно працювати разом для боротьби зі згаданими загрозами.
Він нагадав, що Китай і Росія становлять особливу небезпеку, працюючи в тандемі.
За словами Столтенберга, особливо важливо, що НАТО продовжує адаптуватися під виклики "авторитарного Китаю і більш агресивної Росії".
Генсек додав, що в стратегії "НАТО-2030" докладно викладено новий підхід до Росії. Документ представлять у 2021 році.
У доповіді зазначено, що РФ минулого року відхилила всі пропозиції НАТО провести засідання Ради Росія - НАТО.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про відсутність прямої військової загрози з боку Росії. При цьому він заявив, що причина цього - існування альянсу, який відповість на будь-який напад ззовні..
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Нам - кормить некем.
Ты до сих пор не понял Ыврапейскую логику?
От уничтожте ядреное оружие - а то у нас население какается!
Вас убивают? Ну потерпите,мы ж не должны из-за этого страдать.
Дебилоидніе петухи пятнадцять лет соображают - враги єто или не враги?
Им уже все похеру,самолеті их сбивают,их граждан убивают - но дебилоидное ната тщательно пережовівает сопли.
Пусть синантропі поимеют вас в очко и переработают на собачьи консерві.
Может тогда пернатім уродам чтото дойдет
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ПС. А, насправді, США просто нездатні до чесної конкуренції, та і все, і всі, хто їх потісняє, автоматично стає "загрозою".