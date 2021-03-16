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РФ використовує чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі, щоб розчистити фармринок для "Спутника V", - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

РФ використовує чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі, щоб розчистити фармринок для

Чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути пов'язані з масовою інформаційною кампанією проти неї з боку РФ. Мета - розчистити фармринок для "Спутника V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

""Спутник" досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента "Спутник" – вакцини AstraZeneca", - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, це дуже схоже на тактику випаленої землі. Інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування "Спутника".

"Натомість, мало хто зважає на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів кажуть і у Всесвітній організації охорони здоров'я і в Європейському агентстві з лікарських засобів. Росія ж, наполегливо продовжує лобіювати свій "Спутник". Я б дуже ретельно перевірив, з яких джерел з’явилася інформація про псевдонебезпечність вакцини AstraZeneca і хто лобіював розповсюдження цих жахачок у європейських ЗМІ. Бо в такі збіги не вірю", - підкреслив глава МКІП.

Ткаченко зазначив, що вже минуло 5 днів відтоді як він прищепився вакциною AstraZeneca, почувається добре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт має намір визнати Гостиний двір пам'яткою національного значення: ідею розміщення в ньому музею сучасного мистецтва відхилено, - Ткаченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
в смысле "слухи"?
половина стран ЕС разве не отказались временно от вакцинации этой вакциной?
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16.03.2021 14:40
+3
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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16.03.2021 14:38
+3
Пх-пх-пх))) брехливому поцу ніхто вже не вірить.
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16.03.2021 14:39
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Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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16.03.2021 14:38 Відповісти
Пх-пх-пх))) брехливому поцу ніхто вже не вірить.
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16.03.2021 14:39 Відповісти
в смысле "слухи"?
половина стран ЕС разве не отказались временно от вакцинации этой вакциной?
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16.03.2021 14:40 Відповісти
Отказались местные чиновники - за взятки от русни...
а ВОЗ и EMA - продолжают рекомендовать его к применению...
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16.03.2021 15:05 Відповісти
Они это сделали чтобы люди которые поверили слухам не боялись вакцинироваться.
Нет доказательств что AstraZeneca вредней других вакцин.
В худшем случае, если взаимосвязь с тромбозом подтвердиться, проблемы будут только в 30 случаях из 5 миллионов. Это ничтожно мало по сравнению с риском заболеть ковидом в тяжелой форме если не вакцинироваться.
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16.03.2021 15:11 Відповісти
Не отказались,а преостановили использование, до выяснения обвинений в побочке (тромбозы) если не подтвердится, будут колоть дальше
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16.03.2021 21:24 Відповісти
слово "временно" в поем сообщении ты пропустил специально?
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16.03.2021 21:39 Відповісти
Так він міністр культури чи інформаціонної політики.
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16.03.2021 15:03 Відповісти
Міністр інформполітики поширює фейки....
Нам терміново потрібна організація по боротьбі з фейками,які поширюють організації по боротьбі з фейками !
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16.03.2021 15:09 Відповісти
Росія стала світовим ізгоєм. І тут, раптом, з'являється ковід.
Причому, дуже так вдало, саме для Росії - у Китаї. З одного боку, ідеальне місце для поширення по світу, з іншого, класна підстава Китаю.
От би ще Рашка змогла мати противірус... уявіть собі... Світ приречений, паніка (до поширення якої випадково були причетні саме росіяни)... Увесь світ на колінах благає Російську вакцину...
Це вам і повернення у велику вісімку, і зняття санкцій, та що там казати, нова Ялтинська зустріч за участі *****, новий поділ світу!
І усе би нічого, але довбані амерекашки і європейці змогли дуже швидко винайти свій антивірус і Кремль, розуміючи що плани руйнуються, вимушений був оголосити про наявність вакцини. От тільки пояснити її походження так і не зміг. Ну нездатна ******* наука Росії винайти щось ефективне. Зліпити вакцину в Якутії, так, а винайти - ні.
У когось є сумніви, що це лайно (ковід) із радянських запасів Рашки?
Ніхто не бачить як вчасно для неї він зв'явився? У якому зручному для них місці? Думаю, що і розвозили його по світу теж "Петрови та Боширови"...
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16.03.2021 15:11 Відповісти
Видимо путинские олигархи купили чиновников из половины стран Европы. Ведь это не слухи.
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16.03.2021 15:21 Відповісти
И сколько стран отказалось использовать вакцину Астразенека? Не приостановила ею вакцинировать, а именно отказалась - отменили регистрацию и вернули неиспользованную партию вакцины производителю?
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16.03.2021 15:44 Відповісти
А зачем вообще приостанавливали, если ещё не установлено, что смерть от вакцин наступила? Это ведь на руку путинцам играет. Вчера мэр Таллина в эфире у Скабеехи Спутник просил.
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16.03.2021 16:56 Відповісти
Такова стандартная процедура по любым лекарствам.
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16.03.2021 18:01 Відповісти
В Британии продолжают колоть.
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16.03.2021 19:00 Відповісти
Ну, в Британии в первую очередь кололи стариков. В той возрастной группе тромбоз - обычное явление. Так что у национального регулятора, наверное, нет резона особо кипишевать.
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16.03.2021 19:11 Відповісти
Але ж ось на офіційному сайті AstraZeneca сказано наступне

"Наразі в ЄС та Великобританії було зареєстровано 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки легеневої емболії серед тих, хто отримував вакцину, виходячи з кількості випадків, які компанія отримала станом на 8 березня."
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/update-on-the-safety-of-covid-19-vaccine-astrazeneca.html

Так це типу AstraZeneca за допомогою Росії розповсюджує фейки про AstraZeneca? А у пана Ткаченко кукуха не того, не поїхала? Слабенька у вас інформполітика пане Ткаченко
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16.03.2021 15:51 Відповісти
В Британии в первую очередь вакцинировали стариков.
Во вторник в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год, и, по ее словам, это лучший подарок, который она могла получить. "Это очень почетно быть первым человеком, привитым от Covid-19, и лучший подарок ко дню рождения. Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве", - сказала жительница Ковентри в центральной части Англии Маргарет Кинан. Первым мужчиной, получившим дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир. Он поблагодарил персонал больницы за профессионализм и внимание к пожилым людям.

А теперь представь, как в таком возрасте дела с тромбами...
А какой шорох поднимется, если также, замалчивая возраст, дать статистику по проценту импотенций в группе вакцинированных мужчин. РФ використовує чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі, щоб розчистити фармринок для "Спутника V", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9833
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16.03.2021 18:06 Відповісти
Ну ну, для этого они заключили сотрудничество еще в 2020 году. Поставляли её свои компоненты для увеличения стойкости иммунитета...

Вакцину убивают те кто не может в больших объемах и сейчас продать свою вакцину, потому что через пару месяцев рынок уже будет полностью поделен.

ВОЗ убивает астразенеку, этим все сказано.
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16.03.2021 17:09 Відповісти
ТАК ЗАПРЕТИТЕ ОФИЦИАЛЬНО СПУТНИК 5 НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ !!!
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16.03.2021 19:51 Відповісти
 
 