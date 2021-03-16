РФ використовує чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі, щоб розчистити фармринок для "Спутника V", - Ткаченко
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Чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути пов'язані з масовою інформаційною кампанією проти неї з боку РФ. Мета - розчистити фармринок для "Спутника V".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
""Спутник" досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента "Спутник" – вакцини AstraZeneca", - зазначив міністр.
За словами Ткаченка, це дуже схоже на тактику випаленої землі. Інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування "Спутника".
"Натомість, мало хто зважає на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів кажуть і у Всесвітній організації охорони здоров'я і в Європейському агентстві з лікарських засобів. Росія ж, наполегливо продовжує лобіювати свій "Спутник". Я б дуже ретельно перевірив, з яких джерел з’явилася інформація про псевдонебезпечність вакцини AstraZeneca і хто лобіював розповсюдження цих жахачок у європейських ЗМІ. Бо в такі збіги не вірю", - підкреслив глава МКІП.
Ткаченко зазначив, що вже минуло 5 днів відтоді як він прищепився вакциною AstraZeneca, почувається добре.
Будь ласка, зачекайте...
половина стран ЕС разве не отказались временно от вакцинации этой вакциной?
а ВОЗ и EMA - продолжают рекомендовать его к применению...
Нет доказательств что AstraZeneca вредней других вакцин.
В худшем случае, если взаимосвязь с тромбозом подтвердиться, проблемы будут только в 30 случаях из 5 миллионов. Это ничтожно мало по сравнению с риском заболеть ковидом в тяжелой форме если не вакцинироваться.
Нам терміново потрібна організація по боротьбі з фейками,які поширюють організації по боротьбі з фейками !
Причому, дуже так вдало, саме для Росії - у Китаї. З одного боку, ідеальне місце для поширення по світу, з іншого, класна підстава Китаю.
От би ще Рашка змогла мати противірус... уявіть собі... Світ приречений, паніка (до поширення якої випадково були причетні саме росіяни)... Увесь світ на колінах благає Російську вакцину...
Це вам і повернення у велику вісімку, і зняття санкцій, та що там казати, нова Ялтинська зустріч за участі *****, новий поділ світу!
І усе би нічого, але довбані амерекашки і європейці змогли дуже швидко винайти свій антивірус і Кремль, розуміючи що плани руйнуються, вимушений був оголосити про наявність вакцини. От тільки пояснити її походження так і не зміг. Ну нездатна ******* наука Росії винайти щось ефективне. Зліпити вакцину в Якутії, так, а винайти - ні.
У когось є сумніви, що це лайно (ковід) із радянських запасів Рашки?
Ніхто не бачить як вчасно для неї він зв'явився? У якому зручному для них місці? Думаю, що і розвозили його по світу теж "Петрови та Боширови"...
"Наразі в ЄС та Великобританії було зареєстровано 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки легеневої емболії серед тих, хто отримував вакцину, виходячи з кількості випадків, які компанія отримала станом на 8 березня."
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/update-on-the-safety-of-covid-19-vaccine-astrazeneca.html
Так це типу AstraZeneca за допомогою Росії розповсюджує фейки про AstraZeneca? А у пана Ткаченко кукуха не того, не поїхала? Слабенька у вас інформполітика пане Ткаченко
Во вторник в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год, и, по ее словам, это лучший подарок, который она могла получить. "Это очень почетно быть первым человеком, привитым от Covid-19, и лучший подарок ко дню рождения. Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве", - сказала жительница Ковентри в центральной части Англии Маргарет Кинан. Первым мужчиной, получившим дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир. Он поблагодарил персонал больницы за профессионализм и внимание к пожилым людям.
А теперь представь, как в таком возрасте дела с тромбами...
А какой шорох поднимется, если также, замалчивая возраст, дать статистику по проценту импотенций в группе вакцинированных мужчин.
Вакцину убивают те кто не может в больших объемах и сейчас продать свою вакцину, потому что через пару месяцев рынок уже будет полностью поделен.
ВОЗ убивает астразенеку, этим все сказано.