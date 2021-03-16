Кулеба: Україна розраховує на підтримку Словенії в період її головування в Раді ЄС

Україна розраховує на підтримку Словенії під час її головування в Раді ЄС у другій половині поточного року.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром 16 березня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Словенія головуватиме в другому півріччі цього року в Європейському Союзі, тому, безумовно, значна частина розмови була присвячена європейським справам. Словенія є послідовним другом України, підтримує Україну на шляху європейської інтеграції, і тому ми розраховуємо, що в тих дискусіях, які відбуватимуться в ЄС про майбутнє Європи, голос України буде почутий", - сказав він.

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Своєю чергою Логар зазначив, що представив Кулебі пріоритети головування його країни в ЄС.

"У другій половині 2021 року ми візьмемо на себе управління ЄС. Тож я презентував моєму колезі наші пріоритети словенського головування в ЄС і наші головні цілі, яких ми хочемо досягти в другій половині 2021 року", - розповів він.

За словами Логара, Словенія та Україна мають дуже хороші відносини в двосторонній торгівлі, також є багато історій успіху у сфері інвестицій. Він наголосив, що Словенія відкрита до подальшої співпраці у цій сфері.

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"З міністром ми обговорили навіть нашу співпрацю в часи після COVID-19, і я очікую відновлення прямого авіасполучення з Києва до Любляну. Це, безумовно, пожвавить наші двосторонні відносини", - зазначив глава МЗС Словенії.

Кулеба наголосив, що і Україна, і Словенія цього року святкують 30-річчя незалежності.

"Тому я зауважив, що ми очікуватимемо високого гостя зі Словенії на святкуваннях, присвячених 30-й річниці незалежності і на інавгураційному саміті Кримської платформи", - сказав він.

Окрім того, український міністр подякував Словенії за підтримку українських дітей, батьки яких загинули або були поранені під час бойових дій на Донбасі.

"Станом на зараз, вже 467 дітей пройшли реабілітацію у Словенії", - зазначив він.