В Україні може з'явитися новий вид пенсій: "слуга народу" Гривко розповів, скільки, кому і за що її даватимуть
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Депутат фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань соціальної політики Сергій Гривко розповів про новий вид пенсій, який можуть ввести в Україні за особливі заслуги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
За словами депутата, це буде надбавка до основної пенсії.
"Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка, не окрема пенсія, а тільки надбавка до пенсії. Її розмір розраховується від прожиткового мінімуму особі, яка втратила працездатність. В цьому випадку цей законопроєкт 3002-а стосується 20-25% від прожиткового мінімуму, це 350-440 грн надбавка до пенсії для людини, яка отримала грамоту або почесну грамоту Верховної Ради", - сказав депутат.
За словами Гривка, зараз йде дискусія - буде це одноразова виплата чи регулярна.
"На комітеті у нас думки розійшлися з цього приводу. Є багато питань. Перше, це який список людей, друге - формат і регламент надання грамоти потрібно міняти, якщо ми встановлюємо грошову надбавку або, як запропонувало Міністерство соцполітики, одноразову виплату людям, які мають грамоту. Відповідно, потрібно виходити з можливостей держави, наскільки у нас є фінансове забезпечення законопроєкту", - сказав Гривко.
Будь ласка, зачекайте...
а может еще и за саму работу.. без прогулов... им еще доплачивать???
или там за чистые носки...или уши )))))
Мнения 16-мар, 06:149 1 315 0
Я нас всех поздравляю. Поздравляю с началом предвыборной кампании Зеленского на второй срок.
А вы как думали?
То, что раньше было подозрительной движухой, вчера окончательно оформилось и было озвучено на съезде слуг народа.
И теперь уже нет сомнений на тему - чего это наша лягушонка стала в последние пару месяцев такой гиперактивной? Да-да, и СНБО наше теперь - это не про безопасность. Это про предвыборный штаб Зеленского.
Да, я тоже помню, что наше Зе обещало прийти на один срок, сломать систему и у3,14дить в туман. Но нет. Ломать и "строить" ему понравилось. И не только ему. Всем понравилось - слугам народным, олигархам. Всем, для кого закончилась эпоха бедности.
А то, что с3,14дел?.. То тю. Это его нормальное агрегатное состояние. 3,14деть и 3,14дить всё, что плохо лежит. А что лежит хорошо - подвинуть и тоже с2,14дить.
В принципе, что партия, что её идейные вдохновители, что преЗедент - отличное отображение своего электората.
Я не знаю, сколько у этой саранчи осталось избирателей. По последним социологическим опросам примерно 20%.
Но мы должны чётко понимать, что демократичные выборы у нас остались в прошлом. Точнее, последние были в 19-том году. Те, когда преЗедента выбрали. И всё. Больше таких не было и не будет.
А съезд… Ну что съезд?..
Стало ясно видно, что слуги народа остаются карманной партией Коломойского. Это если кто-то надеялся, что расстановка сил хоть немножко изменилась там внутри. На съезде никто ни полслова не проронил про ключевого спонсора партии.
А он, на минутку так, попал под серьёзнейшие санкции. От США, а не от Зеленского. Дубинского вдруг внизапно переизбрали в руководящий орган партии.
И тут бы слугам задуматься. Например, о том, что с американской администрацией нужно сотрудничать.
И что выбор у нашей страны очень невелик - у нас всего-то два пути. Или к цивилизации, или в тайгу.
Но нет. Думать слуги не умеют. И скорее всего это делать там просто нечем.
Инстинкта самосохранения тоже нет. И летим мы с этим всем цирком свободным падением.
Только страховки нет никакой.
Елена Подгорная