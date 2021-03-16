В Україні може з'явитися новий вид пенсій: "слуга народу" Гривко розповів, скільки, кому і за що її даватимуть

Депутат фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань соціальної політики Сергій Гривко розповів про новий вид пенсій, який можуть ввести в Україні за особливі заслуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

За словами депутата, це буде надбавка до основної пенсії.

"Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка, не окрема пенсія, а тільки надбавка до пенсії. Її розмір розраховується від прожиткового мінімуму особі, яка втратила працездатність. В цьому випадку цей законопроєкт 3002-а стосується 20-25% від прожиткового мінімуму, це 350-440 грн надбавка до пенсії для людини, яка отримала грамоту або почесну грамоту Верховної Ради", - сказав депутат.

За словами Гривка, зараз йде дискусія - буде це одноразова виплата чи регулярна.

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"На комітеті у нас думки розійшлися з цього приводу. Є багато питань. Перше, це який список людей, друге - формат і регламент надання грамоти потрібно міняти, якщо ми встановлюємо грошову надбавку або, як запропонувало Міністерство соцполітики, одноразову виплату людям, які мають грамоту. Відповідно, потрібно виходити з можливостей держави, наскільки у нас є фінансове забезпечення законопроєкту", - сказав Гривко.