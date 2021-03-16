Колишні в'язні Кремля закликають Зеленського не використовувати боротьбу з Медведчуком для атак на Порошенка: "У нас один спільний ворог - Кремль"

Колишні в'язні путінського режиму звернулися до президента Зеленського із закликом не спекулювати на темі звільнення заручників заради політичної боротьби з лідером опозиційної партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Високий замок", текст звернення представив колишній політв'язень Володимир Балух.

У своїй заяві в’язні Кремля зазначили, що підтримують дії влади, спрямовані на викорінення розгалуженої злочинної мережі, розбудованої і впровадженої в Україні країною агресором - Російською Федерацією.

"Правильні й необхідні рішення, спрямовані на закриття проросійських телеканалів та інших ЗМІ, впровадження санкцій щодо промосковських політиків - колаборантів всередині країни, по-перше, потребують впровадження законодавчого обґрунтування. По-друге, в жодному разі не мають використовуватись як формальний привід для кримінального і санкційного переслідування політичних та громадських лідерів, особистостей, що беззаперечно довели свою відданість ідеалам українського державотворення, проте розбудовують свою діяльність в опозиції до курсу чинної влади", - наголосив Балух.

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"Ми також виступаємо категорично проти і засуджуємо спроби влади використати негативний образ відвертого колаборанта Медведчука з метою дискредитації особистостей, що уособлювали владу у надважкі часи початку війни, кровопролитних військових дій, відсутності дієздатної української армії, зокрема п'ятого Президента України Петра Порошенка", - йдеться у зверненні.

У зверненні закликають усіх "відмовитися від маніпуляцій, не спекулювати на прізвищах, відкинути особисті амбіції, нагадати собі, що насправді є найважливішим, безцінним, понад усе".

"Закликаємо українську владу у вирі політичної боротьби не втрачати Гідність", - наголошують колишні бранці російського режиму.

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"Неприпустимо, аби перманентні політичні змагання, боротьба за рейтинги, вплив й контроль над фінансовими потоками брали гору над інтересами Держави", - переконані автори заяви.

Учасники брифінгу застерегли владу в особі президента Зеленського від подальших кроків на руйнування суспільної єдності.

"Закликаємо суспільство завжди пам'ятати що, не знайшовши мудрість зберегти єдність століття тому, ми втратили Державність і вже менш ніж за 20-ть років кремлівський монстр прирік мільйони українців на жахливу смерть під час штучно влаштованого Москвою Голодомору в сатанинському угарі помсти за непокору, "нахабність" відродити омріяну Державність", - йдеться в повідомленні.

"У нас один спільний ворог - Кремль. У нас одна Україна на всіх. Перемога можлива лише шляхом єднання", — резюмують бранці путінського режиму.

Заяву підтримали Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Євген Панов, Роман Сущенко, Ігор Козловський.

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