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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12748) Медведчук (1321) путін (21454) власність (39)

В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

В липні 2012 року президенти України і Росії зустрічалися в Криму. Поспілкувавшись з Віктором Януковичем, Володимир Путін відвідав кумів - Віктора Медведчука і Оксану Марченко.

Про це нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У 2018 році російське видання "Примечания" писало, що в генплані Ялти маєток вказано як "палац Медведчука". Сторінка, на якій це виявили, тепер недоступна. На картах Google головний будинок білого кольору позначено як "Вілла "Медведчук".

Крим.Реалії отримали виписки з Росреєстру щодо цієї нерухомості. У цих документах зазначено, що "дані про власників відсутні" .

В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ 01
В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ 02

Сам Медведчук запевняє, що зможе розібратися з володіннями його дружини Оксани Марченко в окупованому Криму після вступу в силу указу російського президента Володимира Путіна, яким заборонено іноземцям та іноземним компаніям бути власниками ділянок на півострові. Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії.

Зокрема, на питання про те, що він буде робити з кримською нерухомістю, політик відповів: "З усіма питаннями розберемося". На уточнювальне запитання про те, чи домовився він уже, Медведчук сказав: "Я ні з ким не домовляюся".

З кримською нерухомістю в декларації Медведчука за 2019 рік вказано 56 соток землі, житловий будинок в 371 квадратний метр і нежитловий - в 749 квадратних метрів. Все це розташовано в селі Оползневе. Майно записано на Оксану Марченко.

Редакція також відправила запит Марченко, поцікавившись, чи планує хтось із її сім'ї отримати російське громадянство для переоформлення кримського майна, або його перепишуть на російську фірму. Однак відповіді поки не було.

Також читайте: 54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова

Нагадаємо, 20 березня 2021 року набирає чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який заборонив "іноземним громадянам" володіти землею в більшості районів Криму - прибережних і прилеглих до материкової України. З точки зору російського законодавства, громадяни України на окупованому півострові також потрапляють у цю категорію.

Згідно з указом, іноземні громадяни з 20 березня 2020 року повинні були протягом року розпорядитися своїм майном, наприклад, продавши або переоформивши його. В іншому випадку землю можуть в судовому порядку примусово вилучити російську владу Криму, з наданням компенсації.

У Представництві Президента України в АРК назвали "військовим злочином" цей указ Путіна. Прокуратура АР Крим кваліфікує такі дії російської влади щодо ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Наберите на картах Google "липецк рошен" и будете удивлены. В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 1361

В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 4040
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16.03.2021 15:59
+3
Щури
В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 6868
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16.03.2021 16:03
+2
И чему удивиться?
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16.03.2021 16:09
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Путин подписал указ, который запрещает владение землей в оккупированном Крыму
без гражданства РФ. 20 мартa, 2020г
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16.03.2021 15:58 Відповісти
Наберите на картах Google "липецк рошен" и будете удивлены. В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 1361

В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 4040
показати весь коментар
16.03.2021 15:59 Відповісти
В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 7416
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16.03.2021 16:03 Відповісти
И чему удивиться?
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16.03.2021 16:09 Відповісти
На картах Google главное здание белого цвета обозначено как "Вилла "Медведчук".
Источник: https://censor.net/ru/n3253670
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16.03.2021 16:13 Відповісти
В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5093
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16.03.2021 16:15 Відповісти
Где Липецк, а где Черное море?
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16.03.2021 16:20 Відповісти
Всё тому же.
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16.03.2021 16:16 Відповісти
Тому что ты дешевый троль с тупыми фейками? Да ладно, .. С 2014 года на руцьких даунов насмотрелись
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16.03.2021 16:21 Відповісти
Сайт ссылается на карты Google, значит тоже троЛЛи.
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16.03.2021 16:38 Відповісти
Где ты нашел в статье ссылку.? Белочка принесла?
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16.03.2021 16:48 Відповісти
Прочитай.
Тогда обсудим. В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3375
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16.03.2021 16:50 Відповісти
Прочитал. Нет никакого упоминания про лмпецкую фабрику в Ялте. Очередной вброс ватных баранов. Тупой и дешевый. Впрочем как и вся ваша пропаганда
В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4236
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16.03.2021 19:16 Відповісти
а если в гуголе набрать "троя"?
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16.03.2021 16:23 Відповісти
Зачем тогда в статье на карты Googl ориентируются?
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16.03.2021 16:37 Відповісти
Фабрика Рошен в Липецке есть, но она несколько лет не работает и её имущество давно арестовано тамошними властями
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16.03.2021 19:33 Відповісти
Щури
В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 6868
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16.03.2021 16:03 Відповісти
Не ображайте щурів!
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16.03.2021 16:34 Відповісти
У пацанов бАмаШка нє главнАє, пацани пА пАнятіям живут, у ніх фсьо на сявок-шнирєй аХВормлєнА... В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7775
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16.03.2021 16:18 Відповісти
Гнать из правительства таких политиков ссаными тряпками 7 лет войны, что оно там до сих пор делает!?
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16.03.2021 16:34 Відповісти
А кто из означенных в статье в правительстве? Ноунейм, ты откуда вообще?
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16.03.2021 22:55 Відповісти
В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8205Чому у більшості країн слова закони , законна власність , законно визначені границі держав - просто текуща дійсність та реальність В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8941

Та ні - не вже , але через покоління чи два - у всіх націоналізуємо ...., а там - кому треба - приватизуем В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8941
Та ні !
Подавитесь В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6374 Подавимо В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6374
А земля - чиєю власністю була - тією і залишається В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2242
А інші хотіння - від лукавого В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9127
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17.03.2021 00:20 Відповісти
 
 