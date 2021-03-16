Гендиректор "Укроборонпрому" Гусєв захворів на COVID-19 під час робочого візиту до Японії

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав під час робочого візиту до Японії.

Про це Гусєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 16 березня я у складі офіційної української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.

Нині директор концерну перебуває в посольстві України в Японії на самоізоляції.

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"З усіх робочих питань залишаюсь з командою "Укроборонпрому" на постійному зв’язку дистанційно. Не зважаючи на те, що не зможу особисто взяти участь у переговорах, я впевнений, що цей важливий історичний візит, організований на запрошення японської сторони і якісно підготовлений командою нашого Посла в Японії, буде успішним та результативним", - підкреслив він.