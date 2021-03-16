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Гендиректор "Укроборонпрому" Гусєв захворів на COVID-19 під час робочого візиту до Японії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Гендиректор

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав під час робочого візиту до Японії.

Про це Гусєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 16 березня я у складі офіційної української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.

Нині директор концерну перебуває в посольстві України в Японії на самоізоляції.

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"З усіх робочих питань залишаюсь з командою "Укроборонпрому" на постійному зв’язку дистанційно. Не зважаючи на те, що не зможу особисто взяти участь у переговорах, я впевнений, що цей важливий історичний візит, організований на запрошення японської сторони і якісно підготовлений командою нашого Посла в Японії, буде успішним та результативним", - підкреслив він.

Гендиректор Укроборонпрому Гусєв захворів на COVID-19 під час робочого візиту до Японії 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Я конечно дико выбачаюсь и мне очень стыдно, но телек сегодня можно не выходя из хаты заказать и ездить за ними в Японию, Индию, Италию, Эмираты на всякие выставки и совсем без пользы для налогоплатильщиков, не обязательно. Лучше "Дзвином", ракетной и боеприпасными темами в Украине заниматься, по месту так сказать
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16.03.2021 16:12
+1
да и хрен с ним... ысе одно никакого толку от таких руководителей.. как мы видим!
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16.03.2021 16:07
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Мы уже с Японией в военной сфере сотрудничаем или просто по приколу покатались наши "оборонщики", "посмотрели мир" и "переняли опыт"? Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию - Цензор.НЕТ 3011
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16.03.2021 16:03 Відповісти
Стыдитесь!
Ребята за новыми телеками в Японию поехали!
Все в семью!
А вы "по приколу"...
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16.03.2021 16:08 Відповісти
Я конечно дико выбачаюсь и мне очень стыдно, но телек сегодня можно не выходя из хаты заказать и ездить за ними в Японию, Индию, Италию, Эмираты на всякие выставки и совсем без пользы для налогоплатильщиков, не обязательно. Лучше "Дзвином", ракетной и боеприпасными темами в Украине заниматься, по месту так сказать
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16.03.2021 16:12 Відповісти
какая проза...
Поехать за госсчет в колыбель, так сказать, современных технологий и потом хвастаться японским телеком гораздо круче!
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16.03.2021 16:19 Відповісти
Він поїхав подивитися на цвітіння сакури))
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16.03.2021 16:30 Відповісти
гусь полетел к местам гнездования.
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16.03.2021 16:11 Відповісти
Японский штамм?! Нет, не слышал Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию - Цензор.НЕТ 7793
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16.03.2021 16:06 Відповісти
Пох? Нет. Просто насрать.
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16.03.2021 16:07 Відповісти
да и хрен с ним... ысе одно никакого толку от таких руководителей.. как мы видим!
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16.03.2021 16:07 Відповісти
таран зачастил за подарками семье...то в Индии, то в Японии... В Украине все полигоны отстроил и вооружение починил?
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16.03.2021 16:30 Відповісти
Япония же вообще закрылась от всех. Никого к себе не пускает, туда практически невозможно сейчас попасть.
Ну вот привез КОВИД с собой, теперь они и дипломатов не пустят.
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16.03.2021 16:52 Відповісти
 
 