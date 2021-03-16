Гендиректор "Укроборонпрому" Гусєв захворів на COVID-19 під час робочого візиту до Японії
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Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав під час робочого візиту до Японії.
Про це Гусєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З 16 березня я у складі офіційної української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.
Нині директор концерну перебуває в посольстві України в Японії на самоізоляції.
"З усіх робочих питань залишаюсь з командою "Укроборонпрому" на постійному зв’язку дистанційно. Не зважаючи на те, що не зможу особисто взяти участь у переговорах, я впевнений, що цей важливий історичний візит, організований на запрошення японської сторони і якісно підготовлений командою нашого Посла в Японії, буде успішним та результативним", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Ребята за новыми телеками в Японию поехали!
Все в семью!
А вы "по приколу"...
Поехать за госсчет в колыбель, так сказать, современных технологий и потом хвастаться японским телеком гораздо круче!
Ну вот привез КОВИД с собой, теперь они и дипломатов не пустят.