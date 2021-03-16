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Новини Політика України
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Тристороння контактна група (822) Гармаш (136)

Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення

Українська делегація в політичній підгрупі ТКГ перервала засідання робочої групи через участь у переговорах "експерта" "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Ніякого демаршу, просто Україна, у повній відповідності з Мінськими угодами, попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену з Донецька російською стороною "експертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук. Такі "учасники" делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу", - сказано в повідомленні.

За словами Гармаша, модератор групи від ОБСЄ посол Морель заявив, що це не в його компетенції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською

"Ми попросили перерву, поки це питання не врегулює ТКГ, в компетенцію якої, за словами представника ОБСЄ, входять подібні проблеми", - додав він.

"Посол Морель обґрунтовує їх участь "усталеною практикою", яка встановилася, тому що "півтора місяці Кравчук на ТКГ мовчить". Він навіть висловив надію, що завтра на ТКГ "нарешті, нарешті (!) буде реакція України". Морель не розуміє, які претензії можуть бути до нього, якщо сама Україна недостатньо активно порушує ці питання на ТКГ ... насправді, Кравчук не мовчить, але, щоправда, і по столу черевиком не грюкає - мабуть саме це розглядається ОБСЄ як досить активна позиція, щоб реагувати на неї", - підкреслив Гармаш.
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Топ коментарі
+63
Гармаш, дави ублюдков. И ОБСЕ дай просраться, подлым мерзавцам!
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16.03.2021 16:08
+24
обсе открыто играет на стороне кремля
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16.03.2021 16:13
+16
Их надо исключить вообще ОТОВСЮДУ ,как говорится ,лучше нееету того свееету ... Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1457
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16.03.2021 16:09
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Гармаш, дави ублюдков. И ОБСЕ дай просраться, подлым мерзавцам!
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16.03.2021 16:08 Відповісти
Эээ а почему они мерзавцы?
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16.03.2021 16:37 Відповісти
Ну спроси у них зачем они мерзавцы. Я могу только предполагать: они мерзавцы ради денех.
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16.03.2021 16:39 Відповісти
Прочитайте інтерв'ю з Гармашем на головній сторінці Цензора. Він там трохи про них розказує. Вони, звісно, не "мєрзавци", але надто поблажливі до кацапів. Хоча українська делегація іноді сама виглядала не краще. Цікаве інтерв'ю.
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16.03.2021 16:58 Відповісти
_Они - мерзавцы! Почитай сперва про тальявини и доклад ОБСЕ по Грузии, где Грузия признана виновником... нападения на неё расии!

Ты виноват уж тем, что хочется мне...
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16.03.2021 17:10 Відповісти
согласен, мерзавцы те, шо 7 лет пенсии платят на оккуп, территорию - как они объяснят мне, простому гр. Украины, по какому закону это делается, и почему такие любвеобильные падлы еще не тюрьме???
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16.03.2021 17:39 Відповісти
Их надо исключить вообще ОТОВСЮДУ ,как говорится ,лучше нееету того свееету ... Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1457
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16.03.2021 16:09 Відповісти
вот ты придурок тупой))) ты проголосовало за ишаков, кукарекало "уря. криворогая моника наша призедент!" чем ты недовольна старая лошица?
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16.03.2021 16:14 Відповісти
"Запарєбрік", тобі пляшку завелику видали- вищиш як свиня недорізана?
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16.03.2021 16:45 Відповісти
Оно просто умственно отсталое Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 9101вот и визжит убогое...
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16.03.2021 17:40 Відповісти
Ну нет ,никогда я за Барыгу и его банду не голосовал Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1361это только в психушках они кое-что набрали..
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16.03.2021 17:38 Відповісти
Так ти в психушці за ЗЄлю гАласував?
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16.03.2021 19:10 Відповісти
они же держат там террориста до прибытия спецназа или не...
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16.03.2021 16:10 Відповісти
обсе открыто играет на стороне кремля
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16.03.2021 16:13 Відповісти
И то уже давно! Ещё со времен мерзавки тальявини - а то скорей за всё ещё раньше.
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16.03.2021 16:15 Відповісти
ОБСЄ грає на своєму боці. А те, що 73% ідіотів придурків вибрали, так то не їх проблеми.
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16.03.2021 16:15 Відповісти
хто про шо, а голий про баню....до чого тут 73%..
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16.03.2021 16:18 Відповісти
Та до того, що обдрочэнці з'явились в ТКГ після голосування 73%.
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16.03.2021 16:20 Відповісти
Для зебіла прослідкувати причинно-наслідковий ряд то занадно щось складне, то вище його розуміння. Там все на рівні простих рефлексів, не вище...
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16.03.2021 16:23 Відповісти
Дійсно.. І хто ж ту команду дебілів в ту ТКГ направив? Тих всіх кравчуків, фокіних, арістовичів всіляких, часом не пригадуєш, зебіле? Та ті самі 73% ідіотів. Все то вони, зубожілі і втомлені. Придурки...
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16.03.2021 16:22 Відповісти
Ой, ти Мертвечука у цьому списку забув! Чого б це, га?
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16.03.2021 16:34 Відповісти
Пілять. медведчука в ТКГ за насттійливою рекомендацією пуйла залучила пані Меркель. От до неї, точніше, до пуйла претензії, ой...
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16.03.2021 16:37 Відповісти
Тобі може і ********, ой...
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16.03.2021 16:39 Відповісти
Що, брешеш і не червонієш? Ну прослухай плівки записів зради Мервечука-Суркова, як особисто сучий Потрох протежував свого давнього партнера Мертвечука у Мінськ.
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16.03.2021 16:41 Відповісти
Ні то звіздець... А ти слухав? Тобі хто їх давав слухати, особисто сурков? От зебіл, тупе, дурне, брехливе...
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16.03.2021 16:43 Відповісти
Так вони ж тут сидять з однією метою- повітря псувати, такі кумедні!)))
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16.03.2021 16:49 Відповісти
І все? То все гімно, яке ти здатне висрати? Плівки, виродку давай, чого ж засцяло, ділись.
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16.03.2021 16:50 Відповісти
Ну так хто тобі їх давав слухати? Що зебіле, заціпило, чи признаєшся? Давай, колись, і ми послухаємо...
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16.03.2021 16:47 Відповісти
Обісралось зебеня, оніміло аж...
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16.03.2021 16:52 Відповісти
Він не бреше, а говорить те, що знає весь світ і ви це ботяри і малороси знаєте. Та й Порошенко сказав, що призначив Медведчука, то в чому сенчація, чи брехня?
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16.03.2021 17:11 Відповісти
А що, Мертвенчук представляв інтереси ОРДЛО? Ні, він представляв інтереси України і в ті часи, коли ще нічого було незрозуміле. То зараз ви герої, коли налагоджена структура і діє як годинник.
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16.03.2021 16:59 Відповісти
Коли це Медведчук представляв інтереси України? Він представляв інтереси свого кума, і це не Порошенко.
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16.03.2021 17:06 Відповісти
Тоді, коли забрав у москалів багато наших полонених.
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16.03.2021 17:09 Відповісти
Не було такого. Наших полоненних обмінювали на кацапських десантників та артилеристів. І мертвечук тун ні до чого просто у нас був обмінний фонд.
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16.03.2021 20:04 Відповісти
Зрозуміло до чого- до соєвого передозу, дехто досі вважає оту субстанцію чоколятом!)))
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16.03.2021 16:48 Відповісти
Так представник ОБСЕ сказав, що він тут нідочого, бо склалася практика, коли при Кравчуку вони були і він мовчав. Виходить, що дід від Зе зробив спробу легітімізації терористів у переговорах, а Парашія як мирна сторона, як і ОБСЕ?
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16.03.2021 16:56 Відповісти
Вони думали, що вони в очко пуйлу заглянуть, а він їм замість свого очка ************ підставив. Їй не тільки в очко можна заглянути. Дивіться, придурки...
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16.03.2021 16:13 Відповісти
Ну і? І все? чи ще щось висереш? Щось ріденько зебіли почали срати. Певно їм пайку врізали...
От про що б мова не була, якби вони не всрались, ну мусять вони на Порошенка стрілки перевести. Тут хочеш-не хочеш порохоботом а таки станеш. Нагадую. ідіоте, про що мова: хто тих кравчуків з арістовичами в ТКГ СЬОГОДНІ направив, з чиєї ВИНИ та вся херня там СЬОГОДНІ твориться, що денеерівські шмари там почали засідати. Не здогадуєшся, зебіле? Та то все Порошенко, напевно...
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16.03.2021 17:01 Відповісти
Від дзеркала, придурку, відійди, щоб з бараном не спілкуватись.

А вітав він його ще ДО прямого втручання Росії і вводу російських військ на територію України. Ще до того, ще коли ще була надія на врегулювання. Взагалі то називається ДИПЛОМАТІЯ. Слово таке, ідіоте, чув? Це коли кланяються, а дуля в кишені. День росії 12 червня, а перший обстріл був з 10-го на 11 липня 14-року біля Зеленопілля. Після цього ніяких привітань, дебіле вже не було. Все, всі надії на мирне врегулювання тоді розвіялись. А до того надія була у всіх, а може спиниться, може не станеться. Бо воювати з росією сил просто не було, ні армії, ні озброєння. От тоді й Порошенко взявся за ту справу. І тепер у нас все то було, допоки зелену шмарклю ви виродки до влади не привели.
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16.03.2021 19:42 Відповісти
Дебіле, твоє зелене сциклоо 4 рази від повістки втікало. А таких, як воно в нас 73%. І що тоді треба було робити? Навіть не пробувати владнати? Пробували, не вийшло. Почали воювати. Ти, чмо, цікаво, коли втекло? Борцуни-дезертири, пілять. Та не тобі, мерзото, про то взагалі говорити. Сидить шакал під німецьким прапорцем і щось там тявкає.
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16.03.2021 22:15 Відповісти
Вот и Зеля попробовал заглянуть в глаза пуйлу.
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16.03.2021 23:02 Відповісти
И кстати, баран, я за Зелю не голосовал. И прикрой свой чёрный рот о дизертирах - мне 68 лет и я инвалид-инфартник - был бы поздоровее и помоложе, записался бы в добровольцы.
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16.03.2021 23:06 Відповісти
Ще раз кажу, відійди від дзеркала, щоб сам з собою не розмовляти.
14-й рік не 19-й. То в 14-му всі були розгублені і перелякані, то тоді за соломинку хапались, а тому нєхер порівнювати, довбню. Так, Порошенко далеко не святий, так, багато помилок, можливо. наробив. Але людина здатна мислити, приймати рішення і, головне, за них відповідати. Робив помилки визнавав і виправляв. По-іншому не буває. А тому нєхер, ідіоте, його зі шмарклею порівнювати. Якщо він в червні 14-го пуйло привітав, та після того сто разів ту свою помилку і виправив, а то зелене чмо ніколи такого не зробить. Не зробить, бо не здатне ні думати, ні рішення приймати, і ні за що відповідати. То є порожнє місце, лялька в чиїсь руках. Хто її в руки взяв, то воно й озвучує. Різницю відчуваєш? Чи таки тупий і впоротий? Стільки років прожив, а мислиш, як шмаркля малолітня.
До речі, в першому турі я не за Порошенка голосував, але другому вибору вже не було, бо то треба було повним ідіотом бути, щоб то чмо зелене вибрати. Але, на жаль, в нас таких більшість довбана.
І ще, я також на групі вже майже 20 років, але і металобрухт волонтерам возив, і мішковину збирав на масхалати, і гроші по иожливості здавав. Що міг і можу. А ти? О тож...
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17.03.2021 09:35 Відповісти
Слышь, резинка штопанная, откуда ты знаешь, что будет в конце каденции Зели? Ты, что, предсказатель? Сиди и не тявкай! Через три года, если тебя спросят, скажешь о всём сроке Зели. У меня к нему пока особых претензий нет. Единственное, что если окажется, что он имеет отношение к срыву операции по ВЧК (если такая операция вообще была), то тогда его нужно будет судить за измену.
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17.03.2021 10:14 Відповісти
От і все, що треба було довести - "У меня к нему пока особых претензий нет. ". Бот ти шмаркатий, заспокойся, не істери, нікому твої дурнуваті істерики не потрібні. А тому йди на хрін, придурку.
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17.03.2021 10:19 Відповісти
Дурачок ты...
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17.03.2021 10:26 Відповісти
гнати під@рів!
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16.03.2021 16:14 Відповісти
Підтримую, і з обох боків.
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16.03.2021 17:01 Відповісти
Украинцы и русские - не братья: ученые опровергли имперский миф об "одном народе"

Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4208

Все слышали такую сказку, что якобы украинцы, белорусы и русские - это братский единокровный народ, который происходит якобы от триединой древнерусской народности. Ученые открыли страшную тайну - мы не братья.

Читать дальше здесь.
https://peaceinukraine.livejournal.com/5257578.html
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16.03.2021 16:15 Відповісти
"эксперты лднр" это в чём они эксперты? качество наркоты и скорости отжима?
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16.03.2021 16:19 Відповісти
так вам, 73/43%ним зебілам, краще знати, в якості кого ви їх туди допустили після того, як бубочка захотів глянути в очко *****! Ти би ще нас проконсультував? Але ти досі "і я не я і хата не моя"...
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16.03.2021 16:27 Відповісти
Як потрібен дядюшка Джо (чи його представник, нехай навіть непублічний) в цій групі... щоб почули: там - ТРИСТОРОННЯ КОНТАКТНА ГРУПА, як складається з України, касапів і ОБСЄ!
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16.03.2021 16:24 Відповісти
Гармаш молодец - соплей не жует.
А Кравчука надо в дом престарелых увезти.
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16.03.2021 16:27 Відповісти
Нарешті! А одразу хіба не можливо було так зробити? Приємно здивований - думав вже проковтнули...
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16.03.2021 16:27 Відповісти
«Украинская делегация в политической подгруппе ТКГ прервала заседание рабочей группы из-за участия в переговорах "эксперта" "ДНР".Источник: https://censor.net/ru/n3253674»
Правильная тактика Украины - не Фер кацапам включать мороз
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16.03.2021 16:28 Відповісти
Мм, да ... Минск (ТКГ) стали для нас капканом. Выйти не можем, т.к. Европа только этого и ждет чтобы снять санкции с РФ (уж больно много денег на этом теряют). А если снимут санкции, то это развяжет руки РФ: референдум о присоединении, полноценные военные базы и пр.
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16.03.2021 16:29 Відповісти
А хто нас туди завів? Забули? Нагадати...
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16.03.2021 16:54 Відповісти
Якби не мінські угоди в той жаркий час, то не зрозуміло, вижила б Україна. Ми створили армію, не ви малороси, а ми і ввели санкції проти Парашії, створили міжнародну коаліцію на боці України і мінські були правильні. Виконувати їх потрібно так, як виконує "Будапештські" угоди Парашія. А "мінські" підв'язані під санкції і розвал Парашії.Так зрозуміло?
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16.03.2021 17:05 Відповісти
більше того, якщо би не бубочка, не 73/43%зебіли, робота тої ТКГ була би на боці, на користь України; і не потрібно було в 2019-му погоджуватись на "Штанмайєра" в редакції Лаврова. Якою (редакцією) було знято (вірніше: "забули" записати) обмеження представництва орків в ТКГ.
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16.03.2021 17:12 Відповісти
Вижу память хорошая. Так может вспомнишь тогда, при каких обстоятельствах был подписан минск? Если бы не минск, то неизвестно где бы рашистские войска остановились: может на границе Донецкой и Луганской обл., а может и на Днепре.
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16.03.2021 17:31 Відповісти
и чем он таким капкан ?
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16.03.2021 17:19 Відповісти
А накуа цих ушльопків кацапських взагалі тут допустили, чому тоді демарш не робили? Це була така поступка агресору, чи що, хіба не бачили, до чого це призведе? Чи у намаганні "зазирнути в очі" трохи не поцілили і влучили в дупу замість очей?
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16.03.2021 16:32 Відповісти
Із терористами не сідають за один стіл нормальні люди , але ж зеблазеню це важко пояснити , бо воно голуб миру і бачить
в дупі хла мир !
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16.03.2021 16:33 Відповісти
Це ти вірно кажеш, от Сучий Потрох зустрічався з Мервечуком і вдень, і вночі прямо на Банковій у своєму кабінеті - а Мертвечук же терорист, як зараз кажуть. Чи ні?
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16.03.2021 16:36 Відповісти
А порохоботи не знають як відповісти...
Якщо медведчук не терорист, то вони гівнюки.
Якщоьтерорист, то як тоді пояснювати братання Петра з ним...
При Петру мертвечук купив канали, трубу і газовий бізнес.. і в політику вліз при Петру.
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16.03.2021 16:59 Відповісти
факти братання? У кого він купував трубу і газовий бізнес - договора наведеш? Чи отак знову, аби набрехати?
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16.03.2021 17:14 Відповісти
Медведчук не терорист. Я це стверджую від побаченого рукостискання пана Баканова - керівника СБУ і Медведчука у Верховній Раді і виступ депутатів партії "Слуга наріда" на його каналах.
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16.03.2021 17:07 Відповісти
Шляпа! Оно враг и слуга кремля, а не "голуб миру". Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4660
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16.03.2021 16:36 Відповісти
""Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины".

Сами ОБСЕ удивлялись отсутствию реакции Украины на нахождение террористов в переговорной группе. Радует что хоть сейчас раздуплились.
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16.03.2021 16:37 Відповісти
терпилы
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16.03.2021 17:09 Відповісти
В нас війна не з луГандонією, а з фєдєРашкою...
То якого біса на перемовинах роблять ці дресировані мавпи???
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16.03.2021 17:13 Відповісти
_Они часть спецоперации кремля по представлению себя в качестве посредника и миротворца. Перевод в этот статус из статуса агрессора и оккупанта. Вот что они пытаются провернуть при содействии зелёных чертей.
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16.03.2021 17:28 Відповісти
а що там роблять так звані експерти. невже мало одног представника лугандона- арестовиса?
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16.03.2021 17:55 Відповісти
братання петра з лугандонією - оце основна мета створеної ТСК слугами. Вони, як говорив Вітя Ростовський, грають в безкозирку, в них нема козирів, є один. але по кликухе. однак вони повторяються - перша спроба - немогли прямо байдена сина звинуватити, бо зразу ж стануть видні розумові здібності і втручання у вибори, тому дістали плівки Байдена і Порошенка, тоді Госдеп прямо сказав - передьоргуєте карти. Витер Єрмак соплі, сашковий язик прибили до підлоги, а деркача розкоронували-опозорили як і його тата в справі Гонгадзе.
Друга спроба - дістали плівки Медведчука і Суркова, і зразу ж опублікували бокс, де за ефіром вгадується Порох. Однак упустили, що Асланбек не хоче таких ініціатив, говорить, що упускається політична складова. І знову витягують фальшиві козирі в операції прикриття самого козиря. Пустили волну, створили комісію, ввели Нестора як литописьця. Знову сигнал Москві, ми стараємось, виконуємо обіцяне. і "партійців" попередили-не будете вірити, розширим коаліцію. Рейх повторяється в деталях, проводить операцію прикриття, розраховану на чудаків.
і і мати коли позвонить Байден - козирі при перемовинах, Єрмак вже через Руді та Патрушева організував дзвінок трампа, чим кінчилось. ОГО ГО ГО. Ну що з ними зробиш, чисто як діти або.... треба зробити епіграф до закону про ігорний бізнес - граф, у вас в рукаве бубновий туз.
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16.03.2021 17:57 Відповісти
Об слов к делу, действовать штык ножом и прикладом
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16.03.2021 18:53 Відповісти
Давно пора гнать в шею этих гнид из ОБСЕ! Они от начала войны играют на стороне российских фашистов!
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16.03.2021 21:06 Відповісти
А чего им не играть за ту сторону? Вы выбрали пораженца-дезертира во власть , какаяразница! ОБСЕ должно за вас воевать,отстаивать ваши интересы, пока вы будете выбирать мудаков по-приколу-хуженебудет,давать советы и тянуть пивасик???
За ЧТО проголосовали, то и получили! Хуже уже есть и еще хуже будет!
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16.03.2021 23:04 Відповісти
В задачу ОБСЕ, ТКГ и лично Кравчука входит легитимизация и вывод в правовое поле руSSких террористов, -убийц 15 000 мирных украинцев, за это им и платят! Эта "троица" работает против Украины и фактически является врагами Украины.
Крачук и агентура Кремля
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17.03.2021 01:47 Відповісти
 
 