Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українська делегація в політичній підгрупі ТКГ перервала засідання робочої групи через участь у переговорах "експерта" "ДНР".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
"Ніякого демаршу, просто Україна, у повній відповідності з Мінськими угодами, попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену з Донецька російською стороною "експертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук. Такі "учасники" делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу", - сказано в повідомленні.
За словами Гармаша, модератор групи від ОБСЄ посол Морель заявив, що це не в його компетенції.
"Ми попросили перерву, поки це питання не врегулює ТКГ, в компетенцію якої, за словами представника ОБСЄ, входять подібні проблеми", - додав він.
"Посол Морель обґрунтовує їх участь "усталеною практикою", яка встановилася, тому що "півтора місяці Кравчук на ТКГ мовчить". Він навіть висловив надію, що завтра на ТКГ "нарешті, нарешті (!) буде реакція України". Морель не розуміє, які претензії можуть бути до нього, якщо сама Україна недостатньо активно порушує ці питання на ТКГ ... насправді, Кравчук не мовчить, але, щоправда, і по столу черевиком не грюкає - мабуть саме це розглядається ОБСЄ як досить активна позиція, щоб реагувати на неї", - підкреслив Гармаш.
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Ты виноват уж тем, что хочется мне...
От про що б мова не була, якби вони не всрались, ну мусять вони на Порошенка стрілки перевести. Тут хочеш-не хочеш порохоботом а таки станеш. Нагадую. ідіоте, про що мова: хто тих кравчуків з арістовичами в ТКГ СЬОГОДНІ направив, з чиєї ВИНИ та вся херня там СЬОГОДНІ твориться, що денеерівські шмари там почали засідати. Не здогадуєшся, зебіле? Та то все Порошенко, напевно...
А вітав він його ще ДО прямого втручання Росії і вводу російських військ на територію України. Ще до того, ще коли ще була надія на врегулювання. Взагалі то називається ДИПЛОМАТІЯ. Слово таке, ідіоте, чув? Це коли кланяються, а дуля в кишені. День росії 12 червня, а перший обстріл був з 10-го на 11 липня 14-року біля Зеленопілля. Після цього ніяких привітань, дебіле вже не було. Все, всі надії на мирне врегулювання тоді розвіялись. А до того надія була у всіх, а може спиниться, може не станеться. Бо воювати з росією сил просто не було, ні армії, ні озброєння. От тоді й Порошенко взявся за ту справу. І тепер у нас все то було, допоки зелену шмарклю ви виродки до влади не привели.
14-й рік не 19-й. То в 14-му всі були розгублені і перелякані, то тоді за соломинку хапались, а тому нєхер порівнювати, довбню. Так, Порошенко далеко не святий, так, багато помилок, можливо. наробив. Але людина здатна мислити, приймати рішення і, головне, за них відповідати. Робив помилки визнавав і виправляв. По-іншому не буває. А тому нєхер, ідіоте, його зі шмарклею порівнювати. Якщо він в червні 14-го пуйло привітав, та після того сто разів ту свою помилку і виправив, а то зелене чмо ніколи такого не зробить. Не зробить, бо не здатне ні думати, ні рішення приймати, і ні за що відповідати. То є порожнє місце, лялька в чиїсь руках. Хто її в руки взяв, то воно й озвучує. Різницю відчуваєш? Чи таки тупий і впоротий? Стільки років прожив, а мислиш, як шмаркля малолітня.
До речі, в першому турі я не за Порошенка голосував, але другому вибору вже не було, бо то треба було повним ідіотом бути, щоб то чмо зелене вибрати. Але, на жаль, в нас таких більшість довбана.
І ще, я також на групі вже майже 20 років, але і металобрухт волонтерам возив, і мішковину збирав на масхалати, і гроші по иожливості здавав. Що міг і можу. А ти? О тож...
Все слышали такую сказку, что якобы украинцы, белорусы и русские - это братский единокровный народ, который происходит якобы от триединой древнерусской народности. Ученые открыли страшную тайну - мы не братья.
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https://peaceinukraine.livejournal.com/5257578.html
А Кравчука надо в дом престарелых увезти.
Правильная тактика Украины - не Фер кацапам включать мороз
в дупі хла мир !
Якщо медведчук не терорист, то вони гівнюки.
Якщоьтерорист, то як тоді пояснювати братання Петра з ним...
При Петру мертвечук купив канали, трубу і газовий бізнес.. і в політику вліз при Петру.
Сами ОБСЕ удивлялись отсутствию реакции Украины на нахождение террористов в переговорной группе. Радует что хоть сейчас раздуплились.
То якого біса на перемовинах роблять ці дресировані мавпи???
Друга спроба - дістали плівки Медведчука і Суркова, і зразу ж опублікували бокс, де за ефіром вгадується Порох. Однак упустили, що Асланбек не хоче таких ініціатив, говорить, що упускається політична складова. І знову витягують фальшиві козирі в операції прикриття самого козиря. Пустили волну, створили комісію, ввели Нестора як литописьця. Знову сигнал Москві, ми стараємось, виконуємо обіцяне. і "партійців" попередили-не будете вірити, розширим коаліцію. Рейх повторяється в деталях, проводить операцію прикриття, розраховану на чудаків.
і і мати коли позвонить Байден - козирі при перемовинах, Єрмак вже через Руді та Патрушева організував дзвінок трампа, чим кінчилось. ОГО ГО ГО. Ну що з ними зробиш, чисто як діти або.... треба зробити епіграф до закону про ігорний бізнес - граф, у вас в рукаве бубновий туз.
За ЧТО проголосовали, то и получили! Хуже уже есть и еще хуже будет!
Крачук и агентура Кремля