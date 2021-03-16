Рівень госпіталізації хворих на COVID-19 в лютому суттєво зріс у чотирьох областях, - НСЗУ
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Рівень захворюваності та госпіталізацій хворих на COVID-19 в лютому суттєво зріс в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Вінницькій областях України.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я (НСЗУ) в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За даними служби, рівень захворюваності та госпіталізацій через COVID-19 суттєво зріс, але не по всій Україні, а лише в окремих регіонах. Наприклад:
➡ Вдвічі зросла кількість госпіталізованих на Івано-Франківщині - до 5 453 осіб на Закарпатті - до понад 3 300 осіб.
➡ Суттєве збільшення госпіталізацій відбулось у Вінницькій та Чернівецькій областях - до 3 439 та 2 228 осіб відповідно.
➡ У Києві у лютому на лікарняне ліжко потрапило понад три тисячі осіб, але порівняно з січнем кількість госпіталізацій зменшилась.
Загалом у лютому в Україні було госпіталізовано 41 875 пацієнтів. Це - на 190 осіб більше, порівняно з січнем, навіть з урахуванням того, що лютий місяць на 3 дні коротше за січень. Ще майже п’ять тисяч продовжили розпочате у січні лікування.
16.03.21. Медична допомога пацієнтам з COVID-19 у лютому. ➡ Пресбрифінг НСЗУ ✅ Рівень захворюваності та госпіталізацій...Опубликовано НСЗУ Національна служба здоров'я України Вторник, 16 марта 2021 г.
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