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Рівень госпіталізації хворих на COVID-19 в лютому суттєво зріс у чотирьох областях, - НСЗУ

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Рівень госпіталізації хворих на COVID-19 в лютому суттєво зріс у чотирьох областях, - НСЗУ

Рівень захворюваності та госпіталізацій хворих на COVID-19 в лютому суттєво зріс в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Вінницькій областях України.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я (НСЗУ) в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними служби, рівень захворюваності та госпіталізацій через COVID-19 суттєво зріс, але не по всій Україні, а лише в окремих регіонах. Наприклад:

➡  Вдвічі зросла кількість госпіталізованих на Івано-Франківщині - до 5 453 осіб на Закарпатті - до понад 3 300 осіб.

➡  Суттєве збільшення госпіталізацій відбулось у Вінницькій та Чернівецькій областях - до 3 439 та 2 228 осіб відповідно.

➡  У Києві у лютому на лікарняне ліжко потрапило понад три тисячі осіб, але порівняно з січнем кількість госпіталізацій зменшилась.

Загалом у лютому в Україні було госпіталізовано 41 875 пацієнтів. Це - на 190 осіб більше, порівняно з січнем, навіть з урахуванням того, що лютий місяць на 3 дні коротше за січень. Ще майже п’ять тисяч продовжили розпочате у січні лікування.

16.03.21. Медична допомога пацієнтам з COVID-19 у лютому. ➡ Пресбрифінг НСЗУ ✅ Рівень захворюваності та госпіталізацій...

Опубликовано НСЗУ Національна служба здоров'я України Вторник, 16 марта 2021 г.
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В Украине на основе имеющихся данных можно с уверенностью прогнозировать новые всплески и волны заболевания короной. Первая волна началась,когда прибыл гуманитарно-коммерческий груз из Китая. После нагнетания истерии люди бросились покупать маски, антибиотики и антисептики. Следующая волна,-тестирование. После того,когда министр здравоохранения в прямом эфире заявил,что семейные врачи полностью обеспечены тестами, возник очередной всплеск,в результате в поликлиники без тестирования на прием не попадешь, но тесты только за деньги. Сейчас еще один пик. Вакцина , которая должна распространятся бесплатно, для бедных стран по гуманитарным коридорам, и представляет собой урезанную версию вакцины AstraZeneca, закуплена в Индии через фирму прокладку. И снова нагнетается истерия. Ждем следующей волны.
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16.03.2021 17:17 Відповісти
 
 