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Хізб ут-Тахрір (99) Офіс Генпрокурора (2360)

Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження щодо тортур і недотримання прав кримського політв'язня Абдуллаєва в колонії РФ

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Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження щодо тортур і недотримання прав кримського політв'язня Абдуллаєва в колонії РФ

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП, правоохоронці встановили систематичні грубі порушення прав людини в місцях несвободи РФ.

"Так, громадянин України, політв`язень у справі "Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв, незаконно засуджений до 16,5 років позбавлення волі, зазнав незаконного тривалого одиночного ув’язнення в колонії на території РФ, де був повністю позбавлений медичної допомоги та контактів з адвокатами і родичами. З березня 2020 року він провів в одиночній камері щонайменше 5 місяців. За попередніми даними, співробітники колонії погрожували йому, шантажували, схиляли до співпраці та надання викривальної інформації про інших ув’язнених осіб. Під час перебування в дисциплінарній камері до політв’язня застосовували психологічний тиск та катування, зокрема, забороняли сидіти або лягати на ліжко протягом дня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це є порушенням ст. 37 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно якої особи, відбуваючи попереднє ув’язнення або покарання у місцях позбавлення волі, перебувають під захистом, і до них слід ставитися гуманно протягом періоду їхнього обмеження свободи.

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Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Автор: Анастасія Потіха
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Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению по делу сбивания над Луганском Ил-76 с украинскими десантникам.
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16.03.2021 16:32 Відповісти
Спецслужбы раши нарушают не только женевскую конвенкцию но и все остальные в часности конвенкция оон по геноциду татар и конвенкцию оон против корупции и содержанию пленных. Этими документами категорически запрещаеться применять к украинским пленным пытки и издевательства в такой степени в которой их применяют в раше. На премер запрещено психически давить на пленных путем прослушивания фейковых новостей из тюремного радио и не прерывное проигрывание гимна страны. К тому же в камере непрерывно горит свет что не дает возможности спать патриоту Украины и отрицательно воздействует на зрительные нервы человека. В совокупности эти зрительные слуховые и телесные воздействия в скоре приведут к тому что человек сойдет с ума а изследовать его нынешнее состояние здоровья не возможно так как в лагеря не дают допуск правозащитным организациям не только Украины а и других стран запада не равнодушным к исполнению закона и конвенкций. И то что в стране начато расследование и уголовное преследование палачей абдулаева это четкий меседж того что судебно правовая система Украины возрождаеться из не бытия и начинает удовлетворять всем требованиям ес и сша. Слава Украине!
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16.03.2021 17:45 Відповісти
 
 