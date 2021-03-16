Ексватажка "ЛНР" Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття українського Іл-76 в 2014 році
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Красногвардійський суд Дніпра оголосив вирок у справі про збиття терористами в 2014 році українського літака ІЛ-76. Представників терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева засудили на довічне позбавлення волі без конфіскації майна.
Про це повідомляє "Судовий репортер", передає Цензор.НЕТ
Судді понад місяць перебували в нарадчій кімнаті. Текст вироку має понад 100 сторінок. Вирок оголошували 15-16 березня з перервами - близько восьми годин.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. У збитті літака звинувачують трьох найманців РФ, учасників терористичної організації "ЛНР". До суду вони не з'явилися. Їх судили заочно. Плотницький був ватажком терористичної організації "ЛНР". У листопаді 2017 нібито пішов у відставку за станом здоров'я, але в ЗМІ писали, що Плотницького змістили в результаті перевороту. Після цього він виїхав до Росії, де нібито був заарештований за крадіжку 1 млрд доларів США виділених Росією, і утримувався в петербурзькому СІЗО.
16 грудня 2020 Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок про 7 років тюремного ув'язнення за службове недбальство українського генерала Віктора Назарова в бойовій обстановці. Суд визнав, що недбалість генерала та невжиття необхідних заходів привели до збивання терористами літака ІЛ-76 в червні 2014 року. Суд першої інстанції ще в березні 2017 засудив генерала до 7 років ув'язнення. Назаров з рішенням не погодився і подав апеляцію, яка тривала 3,5 року. Назарова не взяли під варту і виконання вироку зупинено через подачу скарги до Верховного Суду.
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Доречі, батьки Плотницького якось підозріло у Мокшанії отруїлися грибами у 2016 Може то було попередження
Так и есть по ходу сначала родителей убрали чтоб не выступал, а сейчас его самого
Що після цього вироку ***** може навмистно визволить Плотву (який вставив ***** на гроші й тому його останній раз бачили в пітерському СІЗО) , що б той демонстративно виграв ЕСПЛ ! .
Тільки за ціх 40 душ його требо різати по частях на шматки .
Але був суд , є вирок й хотілось би , що цей вирок на став би посміховиськом в ЕСПЛ .
Не в тому , що заочно . А в тому , що хотілось би що був якись відео стрім , де Плотва особисто дає в руки іншим ********* РПГ зі словами мовляв збивайте усе , що по нему літає . Але й навіть такий речовий доказ ЕСПЛ може не переконати ...
Он у італійців з провінції навіть судова експертиза там не забажала розбиратися як діє міномет , але Марків завдяки цюму небажанню цілих 23 роки отримав . якби не апеляція , то може й досі сидів . До речі кажучи , то МH17 по своїх БТХ могла збити лише ПЗРК , а ось транспортник під час посадки й РПГ .
Требо думати головою а не рефлекторними органами ...
Платву засудили не за те , що він особисто доставляв на позиції покидьків зброю , яка беспосередньо збила літак , а за те , що він надавав песпосередньо накази в якості ватажка озброєнної банди шибенників . Це така стаття : "організація озбоєнної групи осіб з ціллю вбивства або катування дії якої беспосередньо привели до масових вбивств" .
не може бути, що воно ще живе...
І вирок виневли та навіть майно конфіскували...
А коли судовий виконавецьвже поїде до расіі по Коливана?
То нехай і грошики за оте майно прихопить.