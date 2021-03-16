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вирок (903) літак (2015) суд (8046) Плотницький (244)

Ексватажка "ЛНР" Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття українського Іл-76 в 2014 році

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексватажка

Красногвардійський суд Дніпра оголосив вирок у справі про збиття терористами в 2014 році українського літака ІЛ-76. Представників терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева засудили на довічне позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає Цензор.НЕТ

Судді понад місяць перебували в нарадчій кімнаті. Текст вироку має понад 100 сторінок. Вирок оголошували 15-16 березня з перервами - близько восьми годин.

Читайте також: Справа Плотницького: суд заслухав записи переговорів терористів

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. У збитті літака звинувачують трьох найманців РФ, учасників терористичної організації "ЛНР". До суду вони не з'явилися. Їх судили заочно. Плотницький був ватажком терористичної організації "ЛНР". У листопаді 2017 нібито пішов у відставку за станом здоров'я, але в ЗМІ писали, що Плотницького змістили в результаті перевороту. Після цього він виїхав до Росії, де нібито був заарештований за крадіжку 1 млрд доларів США виділених Росією, і утримувався в петербурзькому СІЗО.

Також читайте: Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова

16 грудня 2020 Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок про 7 років тюремного ув'язнення за службове недбальство українського генерала Віктора Назарова в бойовій обстановці. Суд визнав, що недбалість генерала та невжиття необхідних заходів привели до збивання терористами літака ІЛ-76 в червні 2014 року. Суд першої інстанції ще в березні 2017 засудив генерала до 7 років ув'язнення. Назаров з рішенням не погодився і подав апеляцію, яка тривала 3,5 року. Назарова не взяли під варту і виконання вироку зупинено через подачу скарги до Верховного Суду.
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Топ коментарі
+21
На суд не прийшов і нічого, засудили. А Вовка не можуть так судити.
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16.03.2021 16:35
+16
та наверно эта жирная свинья где-то землю уже удобряет на просторах рашистского нечерноземья... свидетели долго не живут....
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16.03.2021 16:36
+14
на гілляку свину кацапську!
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16.03.2021 16:34
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на гілляку свину кацапську!
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16.03.2021 16:34 Відповісти
На суд не прийшов і нічого, засудили. А Вовка не можуть так судити.
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16.03.2021 16:35 Відповісти
Как в анекдоте 🙈 «пусть они даже меня бьют , когда меня нет дома» А нельзя как в уважающих себя странах …
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17.03.2021 00:06 Відповісти
Вирок заслужений. Питання тільки в тому, на яких курортах це тіло буде термін відбувати.
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16.03.2021 16:35 Відповісти
Тела скончаются раньше "апплексическим ударом"...
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16.03.2021 16:38 Відповісти
его раньше прикопают
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17.03.2021 10:13 Відповісти
та наверно эта жирная свинья где-то землю уже удобряет на просторах рашистского нечерноземья... свидетели долго не живут....
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16.03.2021 16:36 Відповісти
Свідки Іегови чи кого? Чого?? Живе собі добре і беззаботньо!!! І йому походу цей вирок!
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16.03.2021 21:41 Відповісти
Можно уточнить местонахождение этого "человека"?
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16.03.2021 16:37 Відповісти
он и без вас теперь в попадосе
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17.03.2021 10:14 Відповісти
зачем? просто прикопать бы где и все - ни памяти ни прощения...
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16.03.2021 16:38 Відповісти
Може уже і прикопали Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку за сбитие украинского Ил-76 в 2014 году - Цензор.НЕТ 5124 Він свою справу зробив, і більше Кремлю не потрібний.
Доречі, батьки Плотницького якось підозріло у Мокшанії отруїлися грибами у 2016 Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку за сбитие украинского Ил-76 в 2014 году - Цензор.НЕТ 9566 Може то було попередження
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16.03.2021 16:51 Відповісти
"В августе 2014 года родители уехали из посёлка городского типа Кельменцы в Россию. Жили в Воронеже (микрорайон Подгорное), где в сентябре 2016 года отравились грибами, после чего скончались в московском Институте скорой помощи имени Склифосовского"
Так и есть по ходу сначала родителей убрали чтоб не выступал, а сейчас его самого
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16.03.2021 21:32 Відповісти
А где это тело сейчас, вроде на Моцкву свалило?!
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16.03.2021 16:40 Відповісти
Ох и рожа у хряка!
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16.03.2021 16:40 Відповісти
Сейчас будет апелляция, потом апелляция на апелляцию, потом ЕСПЧ, потом повторное рассмотрение, опять апелляция и так еще лет двадцать. А потом дело закроют за сроком давности...
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16.03.2021 16:41 Відповісти
Смысл какой? Его уже давно в Крестах запытали до смерти.
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16.03.2021 16:59 Відповісти
С момента оглашения - срок пошел ??
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16.03.2021 17:02 Відповісти
Вот наконец-то настоящий виновный. А то генерала Назарова ни за что осудили.
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16.03.2021 17:03 Відповісти
Завидую израильтянам. Приговорили и достали.
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16.03.2021 17:04 Відповісти
100%
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16.03.2021 19:45 Відповісти
в нас тих кого не можуть дістати - судять на пожиттєве, а тих кого дістали - на 5 років умовно, - бо покаявся. Хто поважатиме такий суд і державу?
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16.03.2021 17:10 Відповісти
а по закону Савченко - то таки пів життя
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16.03.2021 17:11 Відповісти
Это всё хорошо, но с тех пор, как плотва прилетела в расейку, её больше никто не видал. Неизвестно даже где оно есть, и живо ли вообще.
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16.03.2021 17:18 Відповісти
В тому уся справа й є .
Що після цього вироку ***** може навмистно визволить Плотву (який вставив ***** на гроші й тому його останній раз бачили в пітерському СІЗО) , що б той демонстративно виграв ЕСПЛ ! .
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16.03.2021 17:47 Відповісти
Не думаю, что он очень обеспокоился.
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16.03.2021 17:18 Відповісти
То запитайте у "коливана" - можливо він і погодиться на гарантований довіку казенний харч?
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16.03.2021 17:30 Відповісти
морда в нього так і зочеться ч3азати .Господін Плотніцкій плотно пообедал
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16.03.2021 17:39 Відповісти
Таких гнид, а равно как и главных виновников - путинхЪа, кожугетовича, кадырова-суркова и т.п. шваль, тем более, заочно, должен судить не гражданский суд, а военный трибунал, - смертная казнь - справедливый приговор по каждому. И путем моторолы прямо в котел со смолой к кабзону.
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16.03.2021 17:49 Відповісти
Для покидька пожиттєве замало буде ...

Тільки за ціх 40 душ його требо різати по частях на шматки .

Але був суд , є вирок й хотілось би , що цей вирок на став би посміховиськом в ЕСПЛ .
Не в тому , що заочно . А в тому , що хотілось би що був якись відео стрім , де Плотва особисто дає в руки іншим ********* РПГ зі словами мовляв збивайте усе , що по нему літає . Але й навіть такий речовий доказ ЕСПЛ може не переконати ...
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16.03.2021 17:53 Відповісти
Різницю між РПГ і ПЗРК уяснити а вже потім поради давай!
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16.03.2021 21:45 Відповісти
Вася , вважаєшь знання софкоїдних скорочень додає якусь (пере)вагу в сутто юридичних питаннях ?!
Он у італійців з провінції навіть судова експертиза там не забажала розбиратися як діє міномет , але Марків завдяки цюму небажанню цілих 23 роки отримав . якби не апеляція , то може й досі сидів . До речі кажучи , то МH17 по своїх БТХ могла збити лише ПЗРК , а ось транспортник під час посадки й РПГ .
Требо думати головою а не рефлекторними органами ...
Платву засудили не за те , що він особисто доставляв на позиції покидьків зброю , яка беспосередньо збила літак , а за те , що він надавав песпосередньо накази в якості ватажка озброєнної банди шибенників . Це така стаття : "організація озбоєнної групи осіб з ціллю вбивства або катування дії якої беспосередньо привели до масових вбивств" .
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16.03.2021 22:37 Відповісти
Насрать ему на все эти приговоры...
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16.03.2021 17:58 Відповісти
А чому "без конфіскації"? Чому так сором*язливо і не рішуче??? Он в Стерненка за нізащо майно конфіскували, тому, що хотіли "покарать подлеца"!!!! А тут - все одно втік і не повернеться - можна хоть сто років розстрілу давати, а Імущество трогать не можна, бо за що ж він на Росії жити буде?????
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16.03.2021 18:10 Відповісти
ця страшна мордата гнида грибочкiв на паРашi вже поїла?


не може бути, що воно ще живе...
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16.03.2021 18:42 Відповісти
почему не признают терр.организацию кооператив озеро террористами..хз..
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16.03.2021 19:13 Відповісти
из-за названия, "Терростическая организация "Кооператив Озеро"! Как-то несолидно.
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17.03.2021 09:27 Відповісти
ну и какая здесь небрежность. Плотницкий, в прошлой жизни офицер ВС СРСР,майор, служил по линии вооружений, организовал теракт и получил пожизненное. И как приговор Назарову смотрится. К делу причастны два человека - бывший военпрокурор матиос и его дружбан костя, тогда прокурор АТО (ейные дидуси служили в одном РО НКВД в 40 годах). Как и в ОАСК -давай что нибудь учудим. скорее всего, решили делом Назарова помочь Плотницкому, но тот не оценил. Так и тормозили дело Плотницкого, чтобы приговор назарову вступил в силу. А "глыбам юриспруденции" - судили ли диспетчеров в Америке небрежность при терракте, а директора школи где обучались террористы, за то, что непроверил курсантов, а сотрудников миграцинной службы что разрешили вьезд. То то и оно.
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16.03.2021 19:44 Відповісти
Он як?
І вирок виневли та навіть майно конфіскували...
А коли судовий виконавецьвже поїде до расіі по Коливана?
То нехай і грошики за оте майно прихопить.
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16.03.2021 20:58 Відповісти
Довго ж ви суддівські суки телилися.
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16.03.2021 22:34 Відповісти
теперь назначьте награду и сами Россияне вам его в зубах принесут прямо к границе.
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17.03.2021 09:26 Відповісти
 
 