Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу. ФОТО
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16 березня декілька релігійних діячів України публічно вакцинувалися проти коронавірусу.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш, інформує Цензор.НЕТ.
Щеплення проти COVID-19 зробили:
- главі Української греко-католицької церкви Святославу;
- наміснику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;
- головному рабину Києва Йонатану Марковичу;
- представникам Федерації єврейських громад у столиці України Леоніду Барацу і Борису Стругацькому
Відеотрансляцію вакцинації проводило Міністерство охорони здоров'я України.
Топ коментарі
+5 Василий Васильев b8ee7c21
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+4 Чинганчгук
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+4 Rostyslav Komarnytsky
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Справа в тім, що Святослав Шевчук - за першою освітою є медик!
Закінчив медичне училище в м.Борислав. Щоправда, за фахом майже не працював (тільки 2 роки служби в армії, на посаді фельдшера при Луганському військовому авіаучилищі).
Після того - вступив до Духовної Семінарії