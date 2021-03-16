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Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

16 березня декілька релігійних діячів України публічно вакцинувалися проти коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу 01

Щеплення проти COVID-19 зробили:

  • главі Української греко-католицької церкви Святославу;
  • наміснику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;
  • головному рабину Києва Йонатану Марковичу;
  • представникам Федерації єврейських громад у столиці України Леоніду Барацу і Борису Стругацькому

Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу 02

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Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу 03

Відеотрансляцію вакцинації проводило Міністерство охорони здоров'я України.
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Топ коментарі
+5
А Мацковский сатанат "Спутником" уже привился?
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16.03.2021 16:43
+4
какой вакциной ? - вот в чем вопрос
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16.03.2021 16:43
+4
Думаю, це правильний крок. Св'ятослав - один з небагатьох людей України, якому довіряють українці. Про нього точно ніхто нічого поганого сказати не може.
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16.03.2021 16:44
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А Мацковский сатанат "Спутником" уже привился?
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16.03.2021 16:43 Відповісти
какой вакциной ? - вот в чем вопрос
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16.03.2021 16:43 Відповісти
Коробочка с зеленой полосой...то коробочка с перчатками...и о том какая вакцина в шприце она ничего не говорит..
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16.03.2021 16:47 Відповісти
Если сильно увеличить, то можно увидеть бутылочку с зеленой крышкой и зеленой наклейкой.
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16.03.2021 16:47 Відповісти
CoviShit.
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16.03.2021 16:53 Відповісти
Той до все прививаются. Другой в Украине нет
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16.03.2021 19:21 Відповісти
Думаю, це правильний крок. Св'ятослав - один з небагатьох людей України, якому довіряють українці. Про нього точно ніхто нічого поганого сказати не може.
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16.03.2021 16:44 Відповісти
Ему можно доверять в духовных вопросах, особенно если самому не знать Библии.. Но в медицинских вопросах, тем более в микробиологии и иммунологии он такой же профан как и все мы!
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16.03.2021 19:36 Відповісти
Что то типа...на бога надейся...а верблюда привязывай...😃
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16.03.2021 16:44 Відповісти
Аминь!
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16.03.2021 16:48 Відповісти
Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса - Цензор.НЕТ 2476
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16.03.2021 16:52 Відповісти
Цікаве рішення.
Справа в тім, що Святослав Шевчук - за першою освітою є медик!
Закінчив медичне училище в м.Борислав. Щоправда, за фахом майже не працював (тільки 2 роки служби в армії, на посаді фельдшера при Луганському військовому авіаучилищі).
Після того - вступив до Духовної Семінарії
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16.03.2021 17:10 Відповісти
Фельдшер? Можно смеяться?
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16.03.2021 19:37 Відповісти
А сміятися чи плакати потрібно, коли Степанов маючи диплом про вищу медичну освіту ні дня не працював, зате міністр МОЗ і по сумісництву справжній Доктор-Смерть?
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16.03.2021 21:07 Відповісти
Предпочёл, чтобы вместо них провакционировали двоих медиков. Жизнь и здоровье больше зависят от медиков, чем от священнослужителей.
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16.03.2021 17:20 Відповісти
Передайте Зелупенскому что оказывается вакцинироваться можно было и не снимая футболку
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16.03.2021 19:02 Відповісти
Та задрали уже с этими публичными прививками!!! Дайте мне нормальную вакцину, а непонятно какое го...но и я бегом побегу прививаться! Но даже гов...ом привиться - проблема. "Ждите пока подойдёт ваша очередь" говорят. А счас очередь всякого мудачья при власти и с общественной мордой лица. Такшо горите в аду все, кто демонстративно прививается и отдельное пекло для Степанова
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16.03.2021 20:38 Відповісти
ой зрада-зрада, ой шмурдяк-шмурдяк.
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16.03.2021 22:35 Відповісти
 
 