В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні планують дозволити отримання подвійного громадянства. Однак у переліку допущених країн не може бути держави-агресора - Російської Федерації.
Про це повідомив віцепрем'єр міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
При цьому віцепрем'єр акцентував, що планується дозволити друге громадянство для Європейського Союзу та інших дружніх держав. Це, за його словами, дасть можливість українцям, які виїхали в інші країни, інтегруватися у нове суспільство, зберігши зв'язки з батьківщиною.
"Важливе обмеження у тому, що друге громадянство країни агресора-окупанта, яким є сьогодні Росія, інших таких більше немає на планеті Земля по відношенню до України, воно не може входити в цей перелік, який допускає можливість другого громадянства", — резюмував Олексій Резніков.
Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства. Згідно з документом, Кабмін разом із Центральною виборчою комісією та СБУ мають у двомісячний термін провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних із подвійним (множинним) громадянством.
Будь ласка, зачекайте...
У нас країна велика, тай поняття дружніх країн відносне. Свого часу висували претензії до нас майже всі сусіди, хіба крім Словаччини. Носа пхають у те, чиїми іменами називати вулиці - ще більше.
кривой цензоровский движок без возможности редактировать.
При двойном гражданстве надо подписать разные договара, типа оплаты пенсий. Украина так и не подписала до сих пор , что люди в ЕС могут получать свою пенсию . А вот раша эти договора подписала . Россияне получают свои пенсии в странах , где живут , а не где граждане .
даже рассеянское, как второе, можно разрешить, но с ограничениями, иначе как быть с крымчанами, многие получали паспорт насильно?
Просто нужно закрепить в законе запрет обладателям ксивы с двуглавой ордынской курицей избирать, быть избранными, работать на гос.службе...
Что интересно, большинство комментаторов не видит больших положительных последствий двойного гражданства, их только волнует что какой-то олигарх будет иметь больше одного паспорта. Между прочим олигархи-то как раз имеют все гражданства, какие хотят. Закон касается прежде всего нормальных граждан.
Щоб змінити Ст. 4 (а це Розділ 1), потрібен РЕФЕРЕНДУМ, бо тільки так вносяться зміни в Розділ 1 Конституції. Процедура така: 300 голосів у Раді, потім референдум, потім ще раз 300 голосів у Раді.
Упірьод! Не думаю, що найближчим часом у них щось вийде...
P.S. Якщо хто скаже,що «ринок землі»,» подвійне громадянство» і «референдум»-є такими життєво необхідними для українця в момент воєнної,економічної і епідеміологічної кризи,то нехай собі нагадає,що Зе влада збиралася продавати до 15%!!! території області в одні руки!
ПІЩЛИ ВИ НА Х*Р ЗІ СВОЇМ ПОДВІЙНИМ ГРОМАДНСТВОМ - ЩОБ ДЕПУТАТ
ПРАЦЮВАВ НА ІНТЕРЕСИ СВОЄЇ ДРУГОЇ БАТЬКІВЩИНИ, А НЕ УКРАЇНИ ?
С*ка і так багато лісів вже повирубували у Карпатах, а після цього гори лисі будуть
стояти як пагорби у степу.
этого допускать нельзя
5 колонну, захватившую власть в Украине нужно уничтожить
завтра украинцы с венгерскими паспортами потребуют отделения и что дальше?
Ну это очень не дальновидно, сегодня дружественные соседи,
а потом бац и уже недружественные!
Существенным ограничением в правах следует считать требование п/п.6 п.2 ст.19 Закона Украины "Про Державину службу", которая запрещает лицам с иностранным гражданством находиться на государственной службе, поскольку это ограничение распространяется и на граждан Украины, которые добровольно приобрели иностранное гражданство.
Каждое иностранное государство, предоставляя своё гражданство, требует соблюдения обязанностей гражданина без всяких скидок на наличие второго гражданства. Это хорошо видно из первых слов присяги для вступающих в гражданство США: "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На что может расчитывать государство, от которого так называемый гражданин отрёкся?
Среди меня бытует мнение, что властьпридержащие ЗЕ-прощалыги давно обзавелись иностранными гражданствами, рано или поздно это полезет наружу, и они желают подстраховаться от потери должностей. А на то, что это усугубит и без того полным ходом идущую демографическую дезинтеграцию государства - ЗЕ-подонкам НАСРАТЬ.
а ось рос. "пріостановлєніє" - це приЗУпинення
так що ніякого подвійного сенсу!
Але подвійний сенс у питанні громадянства все ж таки є:
1) відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України;
2) ст.25 Конституції України забороняє позбавляти громадянства України.
Тобто, чим у кінцевому підсумку "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення"?
Все на благо росії-матишки працює....