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росія (47340) подвійне громадянство (123) Резніков (1386)

В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков

В Україні планують дозволити отримання подвійного громадянства. Однак у переліку допущених країн не може бути держави-агресора - Російської Федерації.

Про це повідомив віцепрем'єр міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

При цьому віцепрем'єр акцентував, що планується дозволити друге громадянство для Європейського Союзу та інших дружніх держав. Це, за його словами, дасть можливість українцям, які виїхали в інші країни, інтегруватися у нове суспільство, зберігши зв'язки з батьківщиною.

"Важливе обмеження у тому, що друге громадянство країни агресора-окупанта, яким є сьогодні Росія, інших таких більше немає на планеті Земля по відношенню до України, воно не може входити в цей перелік, який допускає можливість другого громадянства", — резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства. Згідно з документом, Кабмін разом із Центральною виборчою комісією та СБУ мають у двомісячний термін провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних із подвійним (множинним) громадянством.

Також читайте: Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Бред. Сегодня дружественные, завтра нет. И что тогда? Это так пути отступления для ворюг упырей узаконить?
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16.03.2021 17:03
+15
Сегодня дружественные, а завтра?
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16.03.2021 17:05
+15
Последний скандал как раз со Словакией. Их премьер пошутил, что расплатится за российскую вакцину территорией нашего Закарпатья.
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16.03.2021 17:12
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Бред. Сегодня дружественные, завтра нет. И что тогда? Это так пути отступления для ворюг упырей узаконить?
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16.03.2021 17:03 Відповісти
На самом деле хрен ЕС вернет украденные нашими олигархами деньги, они им нужней, а власть уже 30 лет ворует под видом демократии и свободы, а так, главный показатель это прирост населения, но наши политики и отдельно упоротые граждане все за какие то мифические ценности ЕС, у меня как у украинца есть свои ценности, а у ЕС по отношеию к нам ничего личного только бизнесс, хотя все до зели учили политэкономию, вот только свои знания применили не на благо народа Украины
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16.03.2021 17:11 Відповісти
Это все "морковка для ослика", как в совке светлое социалистическое, а потом коммунмстическое будущее . в котором будут жить дети. ИХ дети!
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16.03.2021 17:13 Відповісти
Так ради прикола, шо там насчет комунистического Китая? Китай не продал страну и им ценности демократии нах не нужны)))
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16.03.2021 17:16 Відповісти
партия сказала что можно и вперёд!
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16.03.2021 17:20 Відповісти
кстати , живут очень даже не плохо и довольны, постоянный рост уровня жизни и тарифы не повышают.
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16.03.2021 17:21 Відповісти
Я думаю нельзя разрешать со странами ис которыми у нас общая граница.
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16.03.2021 18:20 Відповісти
а Угорщини?
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16.03.2021 17:03 Відповісти
Сегодня дружественные, а завтра?
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16.03.2021 17:05 Відповісти
а у самого Резникова как с гражданствами? скока? В Украине планируется разрешить второе гражданство стран ЕС и других дружественных государств, - Резников - Цензор.НЕТ 765
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16.03.2021 17:05 Відповісти
Вот Великобритания и Израиль и так не выдают да ещё и с баблом которые.
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16.03.2021 17:06 Відповісти
Израиль выдает.
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16.03.2021 20:54 Відповісти
тай дурня це все, в Євросоюзі зрозуміло, там безліч країн - сьогодні зранку вийшов з дому, а в обід ти вже пішки дійшов до іншої країни, а велосипедом - так за два дні проїдеш пів Європи.
У нас країна велика, тай поняття дружніх країн відносне. Свого часу висували претензії до нас майже всі сусіди, хіба крім Словаччини. Носа пхають у те, чиїми іменами називати вулиці - ще більше.
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16.03.2021 17:07 Відповісти
Последний скандал как раз со Словакией. Их премьер пошутил, что расплатится за российскую вакцину территорией нашего Закарпатья.
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16.03.2021 17:12 Відповісти
В таком случае, те у кого будет двойное гражданство, должны быть лишены избирательного права. Не ясно решение ряда вопросов, таких как воинская обязанность, налогообложение, социальная помощь и т.д.
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16.03.2021 17:08 Відповісти
главное это налогообложение ,если не платит налоги ,значит что то задумал против страны. В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 141
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16.03.2021 17:13 Відповісти
Это готовят себе побег зеленорылые, типа я гражданин другой страны и судить меня тут нельзя, вот и фсе....в журнале ералаш....
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16.03.2021 17:10 Відповісти
Если вдруг какая-нибудь страна ЕС станет недружественной? Вряд-ли, но все-таки - гражданство анулировать?
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16.03.2021 17:11 Відповісти
На стадион имени Бандеры....)))
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16.03.2021 17:13 Відповісти
Почему вряд ли? Зе скот уверено тащит нас в объятия рашки. Не успеете оглянуться, как весь ЕС станет недружественным.
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16.03.2021 17:18 Відповісти
До чого тут зескот? Хіба угорці не раніше претензії почали висувати?
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16.03.2021 23:28 Відповісти
Для нарида Украины дружеские государства являются все те ,которые ещё притёрлись к Московии, нельзя вводить гражданство второе в годы войны это есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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16.03.2021 17:11 Відповісти
Знатно Резником мокшан опустил!
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16.03.2021 17:11 Відповісти
...Резников...
кривой цензоровский движок без возможности редактировать.
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16.03.2021 17:12 Відповісти
Дело в том, что у многих эти паспорта и так есть. Там целая схема , когда что вытаскивать, кому-какой паспорт показывать при выезде из Украины и въезде. Просто разрешить двойное гражданство - не вопрос. Как быть с налогообложением? Это все нуждается в конкретики, а не 'как всегда'
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16.03.2021 17:12 Відповісти
Ну да, от у Дубінського румунський паспорт, наприклад...
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16.03.2021 17:13 Відповісти
Да хоть два перед украинским пограничником можете и без схемы вытаскивать. Двойное гражданство не наказывается в Украине.
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16.03.2021 17:14 Відповісти
тебе лапоть не питають.
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16.03.2021 17:15 Відповісти
Поменяй фамилию, вместо "Ш" поставь "Б" и убери "Ф" ,она тебе больше подходит.
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16.03.2021 17:19 Відповісти
Ну, не знаю, у меня только украинское гражданство. Друзья рассказывали , что едут специально через Молдову . Официально у нас же не разрешено двойное гражданство
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16.03.2021 17:21 Відповісти
То они просто перестраховываются,наказания нет у нас.
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16.03.2021 17:23 Відповісти
В Україні купа законів ,які можливо безкарно порушувати !!!Безкарність та безвідповідальність , призводить до вседозволенності(беспредела) !!!)))
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16.03.2021 17:30 Відповісти
Громадянство , це не лише права ,але і обов"язки, які мають виконувати громадяни до держави і держава до громадян !!!)))
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16.03.2021 17:18 Відповісти
Вот именно
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16.03.2021 17:22 Відповісти
шо і треба було доказати...у них у всіх е по десятку паспортів..і тут вони заробітчани .бабло крадуть...хай той обрезнікоа скаже скікі в нього паспортів...ви будете шоковані....
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16.03.2021 17:14 Відповісти
Нужно или разрешать двойное гражданство или нет. А то получается как немножко беременна.
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16.03.2021 17:15 Відповісти
При двойном гражданстве надо разобраться с налогами - чтобы не было двойного налогообложения ( власть умеет ошибаться)
При двойном гражданстве надо подписать разные договара, типа оплаты пенсий. Украина так и не подписала до сих пор , что люди в ЕС могут получать свою пенсию . А вот раша эти договора подписала . Россияне получают свои пенсии в странах , где живут , а не где граждане .
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16.03.2021 17:15 Відповісти
Схера ли платить комуто кто уехал на пмж кудато и не тратит деньги здесь? У судей некоторых пенсии по 100к - спокойно выедет на мальдивы а мы им будем тамошние отели, шлюх и кокс оплачивать?
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16.03.2021 17:24 Відповісти
у Украины с паРашей есть временное соглашение по пенсиям. оно действует до сих пор.

даже рассеянское, как второе, можно разрешить, но с ограничениями, иначе как быть с крымчанами, многие получали паспорт насильно?
Просто нужно закрепить в законе запрет обладателям ксивы с двуглавой ордынской курицей избирать, быть избранными, работать на гос.службе...
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16.03.2021 18:51 Відповісти
Моя знакомая в Словакии , переехала на ПМЖ, с этим столкнулась . Ее сопровождает юридическая компания СЛОВАКИА ИНВЕСТ . Это крупная компания по работе с людьми с пост совка . Она столкнулась с этим вопросом , хотела перевести пенсию в Словакию , но Украина не подписала какие то бумаги 20 лет назад . А раша - подписала. Потому россияне чувствуют себя уверенно , а украинцам - ничего нельзя сделать
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16.03.2021 20:08 Відповісти
Бред сидой кобили!!!
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16.03.2021 17:15 Відповісти
На#уя???
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16.03.2021 17:16 Відповісти
Як на мене, то треба вводити відповідальність, за подвійне громадянство - втратою громадянства України.
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16.03.2021 17:19 Відповісти
Венгры об этом только мкчтают. Сделают второй крым.
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16.03.2021 17:16 Відповісти
Ну ничему история не учит блин. И 10 лет не прошло, те же грабли. Только мвои шкурные интересы защищают.
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16.03.2021 17:17 Відповісти
Беларусь в этом году порвёт с Мордором (6-ти метровая стена будет), тогда будем тоже брать украинское гражданство, но Литвину не давать, пусть валит к кацапам.
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16.03.2021 17:17 Відповісти
Наші українськи цегляні супергіганти та цементні заводи будуть постачати вам цеглу і цемент для стіни.
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16.03.2021 17:34 Відповісти
Хорошо если реализуют этот план. У Украины огромные диаспоры в других странах, и важно "держать" этих людей поближе к Украине. Страны ЕС дают гражданство людям, весьма отдалённо имеющим отношение к ним. Я знаю людей в Канаде, получивших скажем ирландское гражданство ни разу там не бывав. Просто декларируют что имеют ирландские корни... По идее каждая нация заинтересована в своём численном измерении. Куда хуже если численность граждан убывает, как это имеет место с Украиной.
Что интересно, большинство комментаторов не видит больших положительных последствий двойного гражданства, их только волнует что какой-то олигарх будет иметь больше одного паспорта. Между прочим олигархи-то как раз имеют все гражданства, какие хотят. Закон касается прежде всего нормальных граждан.
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16.03.2021 17:17 Відповісти
Какие плюсы? Украинцы за рубежом? Они обратно не вернутся им пофиг что тут, т к это для них мусорка, как и весь постсовок. Для нпших керманычей тоже. Только все они поголовно граждане дибо германии либо израиля либо англии либо канады. Одни эмигранты не привязанные к нашей стране и земле. По сути иностранцы а не украинцв. И для таких людей главное зарабатывать тут прикрываясь гражданством украины но выводить деньги и жить за рубежом. Остальным колючая проволока по периметру. Чтоб не разьехались.
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16.03.2021 17:21 Відповісти
Что же им, *****, так не имётся-то? Всё ищут, твари как страну в розницу пустить.
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16.03.2021 17:18 Відповісти
Конституція, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.

Щоб змінити Ст. 4 (а це Розділ 1), потрібен РЕФЕРЕНДУМ, бо тільки так вносяться зміни в Розділ 1 Конституції. Процедура така: 300 голосів у Раді, потім референдум, потім ще раз 300 голосів у Раді.
Упірьод! Не думаю, що найближчим часом у них щось вийде...
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16.03.2021 17:18 Відповісти
Абсолютно точно: подвійне (мульти)громадянство тільки по результатах всеукраїнського референдуму. У прийнятому законі має бути вказано, що він вступає в дію при позитивному результаті референдуму щодо подвійного громадянства.
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16.03.2021 19:54 Відповісти
Прежде чем дурню писать, вы бы до конца дочитали ту статью, а заодно заглянули бы в Закон Украины «О гражданстве», на который ссылается данная статья Конституции. Не запрещено и сейчас второе гражданство для обычных людей
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16.03.2021 21:54 Відповісти
Воно не незаборонене, а не регламентоване... Але норми Конституції - норми ПРЯМОЇ дії, тобто написано, що існує єдине громадянство, значить існує єдине і закон тут уже не грає ролі. До того ж, Конституція має вищу юридичну силу, ніж будь-який закон!
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16.03.2021 22:17 Відповісти
А взагалі, це небезпечний прецедент... Чому? Пояснюю! Допустимо, вводять подвійне громадянство з ЄС, США і Канадою. І тут опзж подає в Конституційний суд, що обмежена кількість країн, з якими можливе подвійне громадянство - це порушення прав людини і дискримінація українців у кацапії. Конституційний суд у нас уже прославився дурними рішеннями і запросто може підтримати опзж... І вуаля, у нас подвійне громадянство з москалями!
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16.03.2021 17:26 Відповісти
Цього в жодному разі не можна допустити. Просто наші "можновладці" хочуть легалізувати свої поки що приховані другі й треті паспорти. Окрім того, усякі іноземці зможуть за безцінь придбати наше громадянство, а потім скупити нашу землю.
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16.03.2021 17:29 Відповісти
Якщо придивитися до діяльності «цієї»влади,то чим вона реально займається,це-«ринок землі»,»референдум» і «подвійне громадянство».Все решта є «відосікі»,для напускання диму у очі.Ніякого результату по чомусь іншому нема.Зате,по цих трьох пунктах йде наполеглива праця.
P.S. Якщо хто скаже,що «ринок землі»,» подвійне громадянство» і «референдум»-є такими життєво необхідними для українця в момент воєнної,економічної і епідеміологічної кризи,то нехай собі нагадає,що Зе влада збиралася продавати до 15%!!! території області в одні руки!
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16.03.2021 17:29 Відповісти
окупаційна адміністрація Зеленського - лише примара із клоунів, насправді ж вони працюють на укр олігархів, Сороса та американські ТНК.
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16.03.2021 19:35 Відповісти
С двойным гражданством хорошо за Родину думать , конструктивно и плодотворно, и патриотично , вдвойне для Родины полезно. В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 1371
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16.03.2021 17:29 Відповісти
Готовлять упаковані тварини запасні аеродроми, подалі від їх комори.
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16.03.2021 17:33 Відповісти
Китай відразу запишить, щоб 2 рази не вставати.
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16.03.2021 17:33 Відповісти
Талантливый человек талантлив во всем,то же самое с дураками.Все это делается под одного человека,т.к.по закону запрещена выдача граждан Украины другим странам,а спонсор нашего царя всея черни и плебеев Коломойша имеет паспорта других стран,необходимо уравнять эти паспорта.Коломойский может жить только в Украине и не бояться депортации благодаря этому закону.Все остальное - треп для наивных дурачков и 73% прастова нариду.
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16.03.2021 17:37 Відповісти
Розумков це ласкаве телятко шо у двух маток сосе.
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16.03.2021 17:38 Відповісти
В Украине планируют разрешить получение двойного гражданства. Однако в перечне допущенных стран не может быть государства-агрессора - Российской Федерации. Источник: https://censor.net/ru/v3253688

ПІЩЛИ ВИ НА Х*Р ЗІ СВОЇМ ПОДВІЙНИМ ГРОМАДНСТВОМ - ЩОБ ДЕПУТАТ
ПРАЦЮВАВ НА ІНТЕРЕСИ СВОЄЇ ДРУГОЇ БАТЬКІВЩИНИ, А НЕ УКРАЇНИ ?
С*ка і так багато лісів вже повирубували у Карпатах, а після цього гори лисі будуть
стояти як пагорби у степу.
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16.03.2021 17:38 Відповісти
Зебили срали на Конституцию.
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16.03.2021 17:39 Відповісти
Більше зайнятися нема чим?
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16.03.2021 17:41 Відповісти
кгбшно-фсбшная лукашенковско-********** агентура получит легальный статус в Украине
этого допускать нельзя
5 колонну, захватившую власть в Украине нужно уничтожить
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16.03.2021 17:42 Відповісти
Нет? Да вьічто, с дуба рухнули? Вот навскидку- беларусь, армения + все подпевальі россии в оон. А вооще-то, по такому важному вопросу, не мешало бьі провести всенародньій референдум. И еще, депутатьі всех уровней, президент, членьі правительства, сотрудники всех силовьіх ведомств могут бьіть граждане только с одним гражданством- украинским.
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16.03.2021 17:42 Відповісти
Продажа земли и этот вопрос только через референдум! Иначе не будет Украины!
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16.03.2021 17:50 Відповісти
Я за. Кроме чур"@к и казапов.
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16.03.2021 17:50 Відповісти
Дякую, не потрiбне .
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16.03.2021 18:03 Відповісти
Ублюдки хотят дать гражданство убийцам и мародёрам из Орды и полностью уничтожить Украину. Во время ВОЙНЫ - эти гандоны вякают о втором гражданстве!!! Тех кто это предлагает - лишать гражданства с запретом въезда навсегда. Предатели. От армии уклоняются, территории сдают врагу за спасибо, экономику уничтожили, завезли отраву, разграбили бюджет... а теперь и врагам гражданство!!! Твари. Правда лохторату "какая разница" - кацапская жопа слаще.
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16.03.2021 18:05 Відповісти
Суета с двойным гражданством началась с организованной Коломойским суетой вокруг украинской земли. Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами.
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16.03.2021 18:09 Відповісти
боже, ну и урод.....
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16.03.2021 18:21 Відповісти
зебилы охренели в своей безнаказанности.
завтра украинцы с венгерскими паспортами потребуют отделения и что дальше?
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16.03.2021 18:25 Відповісти
А что им мешает это сделать сейчас?
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16.03.2021 21:45 Відповісти
Какой бред нам парят! В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 4488
Ну это очень не дальновидно, сегодня дружественные соседи,
а потом бац и уже недружественные! В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 2269
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16.03.2021 18:59 Відповісти
Израиль - не дружественная страна!
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16.03.2021 19:33 Відповісти
Не играйте с огнем, идиоты. Не время сейчас. Да и есть тысячи более важных и нужных законопроектов...
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16.03.2021 19:41 Відповісти
ублюдки из правительства лыжи мазью мажут на всякий случай...
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16.03.2021 20:03 Відповісти
самое главное что 450 уродов протянут... у них у всех есть второе гражданство и это они хотят легализовать..
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16.03.2021 20:04 Відповісти
На рудники вас уродов отправить следует ...
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16.03.2021 20:24 Відповісти
Старый молодожен хочет прикрыть свое израильское гражданство. Может на Закарпатье узаконим второй паспорт мадьярам, в Одессе румынам...? Есть Конституция Украины, устанавливающая унитарность нашей страны и единое гражданство, и самое страшное в том, что это говорит должностное лицо (вице-премьер), которое должно строжайше соблюдать нормы Основного Закона. Но для ЗЕбобиков законов не существует, есть только воровские понятия. Позор.
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16.03.2021 21:00 Відповісти
Ну хоть сейчас назвали правильно - "второе" гражданство, а не "двойное", т.к. двойное гражданство ни одно государство в одностороннем порядке ввести не может. Второе гражданство и сейчас никакими законами Украины не запрещено. Просто в соответствии с ч.1 ст.19 закона "Про громадянство України" второе гражданство есть основанием для "припинення" (укр., на рус. переводится двояко "прекращение" или "приостановление") гражданства Украины (на практике не работает, пример - Насиров).
Существенным ограничением в правах следует считать требование п/п.6 п.2 ст.19 Закона Украины "Про Державину службу", которая запрещает лицам с иностранным гражданством находиться на государственной службе, поскольку это ограничение распространяется и на граждан Украины, которые добровольно приобрели иностранное гражданство.
Каждое иностранное государство, предоставляя своё гражданство, требует соблюдения обязанностей гражданина без всяких скидок на наличие второго гражданства. Это хорошо видно из первых слов присяги для вступающих в гражданство США: "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На что может расчитывать государство, от которого так называемый гражданин отрёкся?
Среди меня бытует мнение, что властьпридержащие ЗЕ-прощалыги давно обзавелись иностранными гражданствами, рано или поздно это полезет наружу, и они желают подстраховаться от потери должностей. А на то, что это усугубит и без того полным ходом идущую демографическую дезинтеграцию государства - ЗЕ-подонкам НАСРАТЬ.
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16.03.2021 21:11 Відповісти
припинення - це рос. "прєкращєніє",
а ось рос. "пріостановлєніє" - це приЗУпинення

так що ніякого подвійного сенсу!
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17.03.2021 01:25 Відповісти
З цим згоден.
Але подвійний сенс у питанні громадянства все ж таки є:
1) відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України;
2) ст.25 Конституції України забороняє позбавляти громадянства України.
Тобто, чим у кінцевому підсумку "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення"?
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17.03.2021 07:36 Відповісти
я невпевнений щодо цього але можливо набуття громадянства іншої країни можна в юридичному сенсі прирівняти до неявної добровільної відмови від нашого
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18.03.2021 17:25 Відповісти
Це все несуттєво. Важливішим є припущення, що за маячнею з дозволом на іноземне громадянство криється прихований намір надати іноземцям можливості придбання української землі, оскільки іноземці зможуть набувати громадянство України без обов'язкового вибуття з інших громадянств.
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18.03.2021 19:48 Відповісти
Так и сейчас не запрещено, что вы там разрешать собираетесь? Закон правильно прочтите сначала
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16.03.2021 21:44 Відповісти
Украинский народ против этого! Это уничтожение суверенитета!
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16.03.2021 21:46 Відповісти
они не имеют права такое делать! пусть проведут все Украинский референдум!
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16.03.2021 21:47 Відповісти
Мабуть представникам діючої влади потрібно узаконити свої ізраільскі паспорти, із за того рух.
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16.03.2021 22:24 Відповісти
Рєзніков, дивлюся, не гірше Арестовича старається....
Все на благо росії-матишки працює....
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17.03.2021 01:23 Відповісти
Я так поняла, что все дружественные страны уже ждут украинских мигрантов и выстроились в очереди, чтоб наперегонки осчастливить украинцев именно паспортами их страны. Зачем им наши граждане в качестве их граждан? Вполне достаточно «заробітчан» с законной рабочей визой. Но зебобики решили, что они везде всем нужны и как очередную победу, преподнесли АНОНС двойного гражданства.
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17.03.2021 08:07 Відповісти
 
 